Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣 (ETH) 持有量達 574 萬枚，加密資產及現金總持有額達 111 億美元

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 表示：「過去幾天，投資者對《清晰法案》通過的看法越趨樂觀，預測市場目前估計成功率約為 50%，是兩週內最高水平。 我們相信明確監管是重要里程碑，能讓加密貨幣，特別是像以太坊這類智能合約平台，從中受惠，因加密貨幣已逐漸融入日常生活中。 目前，以太坊 L2 已在背景中運行，處理 Shopify 甚至 Visa 的 USDC 交易。 因此，過去幾天以太幣/比特幣比率上升實屬合理，因為市場開始預期《清晰法案》過關的機會增加。」

6 月 26 日，Bitmine 獲納入 Russell 1000 大型股指數，正值該指數進行年度成分股重組。 投資公司協會 (ICI) 估計，被動型投資基金及交易所買賣基金一般佔上市公司股份約 18% 至 20%。

Lee 續稱：「納入 Russell 1000 後，預計會為 Bitmine 引入數百甚至數千個新的機構投資者，成為其股權持有人。」

Bitmine 在 6 月 10 日完成了其公開發售（「發售」），該發售根據經修訂的 1933 年《證券法》(Securities Act) 登記，涉及 350 萬股 9.50% A 系列永續優先股（「A 系列優先股」），每股公開招股價為 80.00 美元。

扣除包銷折扣、佣金及公司預計的招股開支後，公司從招股中獲得的所得款項淨額約為 2.738 億美元。 A 系列優先股在紐約證券交易所掛牌，股份代號為 BMNP。 BMNP 的股息將按週派發，具體安排須遵循相關指定證書的條款。

2026 年 5 月 11 日，Bitmine 發佈 2026 年 5 月的最新主席致辭（連結在此）。

Lee 說道：「過去一週，我們收購了 42,197 枚以太幣，收購速度較前一週更快。 我們將於 2026 年全年，一如既往地以穩健步伐增持。 我們認為公司正處於加密貨幣之春的初期階段。 Bitmine 可望於 2026 年內達成『5% 的煉金術』。」

2026 年初，Bitmine 推出了機構級質押平台 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。 MAVAN 原為支援 Bitmine 自身的以太坊庫藏而生，如今銳意拓展，致力服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴。 Bitmine 持有的部分以太幣已質押在 MAVAN 平台上。

截至 2026 年 7 月 5 日，Bitmine 質押的以太幣總數為 4,879,157 枚（按每枚以太幣 1,800 美元計算，相當於 88 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，按 2.68% 的 7 日 BMNR 收益率計算，以太幣質押獎勵每年可達 2.77 億美元。」

Lee 續說：「目前按年化計算的質押收入為 2.35 億美元， 而這 490 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 574 萬枚以太幣的 85%。 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 2.68%（按年化計算）。」

Bitmine 的加密資產持倉穩居全球以太坊庫藏公司第一位，以及全球加密資產金庫第二位，僅次於 Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)，後者持有 847,363 枚比特幣，價值約 540 億美元。 Bitmine 仍然是全球最大的以太幣庫藏。

Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據，該股平均每日美元成交額為 5.43 億美元（截至 2026 年 7 月 2 日為止 4 日平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 233 位，緊隨 Semtech 之後（排名第 232 位），並領先 TTM Technologies（排名第 234 位）（statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。

Bitmine 管理層相信《天才法案》(The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎（即「金本位」）的歷史性舉動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。

主席致辭全文可於此查閱：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/

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關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

如欲了解更多詳情，請於 X 平台關注：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

前瞻性陳述

本新聞稿載有根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定「前瞻性陳述」的陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 這些前瞻性陳述可藉由「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期望」、「估算」等字詞及類似表述來識別。 本文件具體載有前瞻性陳述，內容關於：(i) 公司有關以太幣收購的目標，包括「5% 的煉金術」計劃，以及 Bitmine 將於 2026 年某個時候達成此目標的預期；(ii) 公司對加密貨幣市場的看法及預期，包括公司認為自身正處於「加密貨幣之春」的初期階段，且 Bitmine 將在 2026 年全年維持穩定的以太幣累積步伐；(iii) 對《清晰法案》通過的預期，以及公司相信明確監管是重要里程碑，能讓加密貨幣，特別是像以太坊這類智能合約平台，從中受惠，因加密貨幣已逐漸融入日常生活中；(iv) 納入 Russell 1000 後，預計會為 Bitmine 帶來數百甚至數千個新的機構投資者，成為其股權持有人，包括對被動式投資基金持股的預期；(v) 公司的數碼資產累積策略及質押業務，包括預計年化以太幣質押獎勵約 2.77 億美元（當 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面質押時），以及目前預計年化質押收入約 2.35 億美元；(vi) MAVAN 計劃擴展業務，以服務一眾追求頂尖質押基礎設施的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴；(vii) 管理層相信，《天才法案》及 SEC 的加密貨幣項目 (Project Crypto) 對金融服務帶來的變革，堪比美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 及美元與黃金掛鈎的行動；以及 (viii) 本公司以太坊庫藏策略的未來增長及發展。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊庫藏業務及擬定未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務的競爭環境；影響公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括《清晰法案》、《天才法案》及其他待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的表現、可靠性及安全性； 人工智能系統相關風險，以及其對加密貨幣市場的影響；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他美國證券交易委員會文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.