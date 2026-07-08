Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus reservas de ETH alcanzan los 5,74 millones de tokens y que el total de sus activos en criptomonedas y efectivo asciende a 11.100 millones de dólares

Al 5 de julio de 2026 a las 18:30 (hora del Este), las reservas de criptomonedas de la empresa constaban de 5.742.237 ETH a 1.800 dólares por ETH (según Coinbase, NASDAQ: COIN), 206 bitcoins (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 71 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total en efectivo y valores negociables de 527 millones de dólares. Las reservas de ETH de Bitmine representan el 4,8 % del volumen total de ETH (120,7 millones de ETH).

"En los últimos días, los inversionistas se han mostrado más optimistas respecto a la aprobación de la Ley Clarity y los mercados de predicción sitúan ahora la probabilidad en torno al 50 %, la cifra más alta en dos semanas". Creemos que la claridad normativa es un hito importante que permitirá que las criptomonedas, y en particular las plataformas de contratos inteligentes como Ethereum, se beneficien a medida que las criptomonedas se vayan integrando a nuestra vida cotidiana. Las soluciones de nivel 2 de Ethereum ya funcionan en segundo plano procesando transacciones en USDC para Shopify e incluso, para Visa. Por lo tanto, el aumento del coeficiente ETH/BTC en los últimos días tiene sentido, ya que los mercados empiezan a ver mayores posibilidades de que se apruebe la Ley Clarity", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

El 26 de junio de 2026, Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 de gran capitalización, con motivo de la revisión anual de este índice. El Instituto de Sociedades de Inversión (ICI, por sus siglas en inglés) estima que los fondos de inversión pasivos y los ETF suelen representar entre el 18 % y el 20 % de las acciones de una empresa.

"Se espera que la inclusión en el índice Russell 1000 atraiga a cientos, si no miles, de inversionistas institucionales adicionales como accionistas de Bitmine", continuó Lee.

El 10 de junio, Bitmine concretó su oferta (la "oferta") registrada en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada, de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas de la serie A del 9,50 % (las "acciones preferentes de la serie A"), a un precio de emisión pública de 80,00 dólares por acción.

La empresa percibió ingresos netos de la emisión por un monto aproximado de 273,8 millones de dólares, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción, así como los gastos de emisión estimados. Las acciones preferentes de la serie A cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP. Está previsto que los dividendos de BMNP se paguen de forma semanal, sujeto a los términos del Certificado de Designaciones correspondiente.

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el último mensaje del presidente (consulte el enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Durante la última semana, hemos adquirido 42.197 ETH, lo que supone un aumento con respecto a la semana anterior. Seguiremos manteniendo un ritmo constante de acumulación a lo largo de 2026. Creemos que nos encontramos en las primeras fases de la "primavera de las criptomonedas". Se prevé que Bitmine alcance la "alquimia del 5 %" en algún momento de 2026", señaló Lee.

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de los ETH de Bitmine ya está en staking en la plataforma MAVAN.

Al 5 de julio de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 4.879.157 (8.800 millones de dólares a 1.800 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando MAVAN y sus socios de staking hayan puesto íntegramente el ETH de Bitmine en staking), la recompensa prevista por el staking de ETH será de 277 millones de dólares anualizados (con un rendimiento BMNR a 7 días del 2,68 %)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se estiman ahora en 235 millones de dólares". Y estos 4,9 millones de ETH representan el 85 % de los 5,74 millones de ETH que posee Bitmine. "Las operaciones de staking propias de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,68 % (anualizado)", continuó Lee.

Las reservas de criptomonedas de Bitmine ostentan el primer puesto entre las reservas de Ethereum y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 847.363 BTC valorados en aproximadamente 54.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor reserva de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen medio diario de negociación de 543 millones de dólares (promedio de 4 días, al 2 de julio de 2026), lo que la sitúa en el puesto n.º 233 en EE. UU., por detrás de Semtech (puesto n.º 232) y por delante de TTM Technologies (puesto n.º 234) entre las 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (investigación de statista.com y Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971 que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que el oro.

Para leer el mensaje del presidente, visite:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Para acceder a la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa, visite: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la empresa líder mundial en gestión de activos de Ethereum, mediante una innovadora estrategia de activos digitales dirigida a inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean de carácter puramente histórico constituyen declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por palabras como "espera", "prevé", "previsto", "pretende", "cree", "anticipa", "calcula" y expresiones similares. El presente documento contiene, en concreto, declaraciones prospectivas relativas a: (i) los objetivos de la empresa en materia de adquisición de ETH, lo que incluye la iniciativa "Alquimia del 5 %" y la expectativa de que Bitmine alcance este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las opiniones y expectativas de la empresa respecto al mercado de las criptomonedas, incluida la convicción de que la empresa se encuentra en las primeras fases de la «primavera de las criptomonedas» y de que Bitmine mantendrá un ritmo constante de acumulación de ETH a lo largo de 2026; (iii) las expectativas sobre la aprobación de la Ley Clarity y la convicción de la empresa de que la claridad normativa es un hito importante que permitirá que las criptomonedas, en particular las plataformas de contratos inteligentes como Ethereum, se beneficien a medida que las criptomonedas se integren en la vida cotidiana; (iv) la expectativa de que la inclusión en el índice Russell 1000 atraerá a cientos y posiblemente miles de inversionistas institucionales adicionales como accionistas de Bitmine, incluidas las expectativas relativas a la participación de fondos de inversión pasivos; (v) la estrategia de acumulación de activos digitales de la empresa y sus operaciones de staking, incluidas las recompensas anualizadas previstas por staking de ETH de aproximadamente 277 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en operaciones de staking a cargo de MAVAN y sus socios de staking) y los ingresos anualizados previstos actualmente por staking de aproximadamente 235 millones de dólares; (vi) la expansión prevista de MAVAN para dar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que busquen la mejor infraestructura de staking de su clase; (vii) la convicción de la dirección de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC suponen una transformación para los servicios financieros tan importante como la medida adoptada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, con la que se puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense; y (viii) el crecimiento y el avance futuros de la estrategia de tesorería de la empresa basada en Ethereum. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, deben tener en cuenta diversos factores, entre los que se incluyen: la capacidad de Bitmine para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los proyectos de negocio futuros; el entorno competitivo en el que opera Bitmine; las condiciones de mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias y de las acciones preferentes de la Serie A de la empresa; la evolución de la normativa que afecta a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la Ley Clarity, la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad y la imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la empresa; los riesgos relacionados con los sistemas de inteligencia artificial y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro del Bitcoin y del Ethereum. Los resultados y el rendimiento reales en el futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones ante revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto que así lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.