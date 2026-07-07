Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat het bezit aan ETH 5,74 miljoen tokens heeft bereikt en dat het totale bezit aan cryptovaluta en geldmiddelen 11,1 miljard dollar bedraagt

Sinds 5 juli 2026 om 18.30 uur (ET) bestaan de cryptobezittingen van de onderneming uit 5.742.237 ETH tegen een koers van 1.800 dollar per ETH (via CoinbaseNASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 71 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 527 miljoen dollar. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 4,8% van het totale ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"In de afgelopen dagen zijn beleggers optimistischer geworden over de aanname van de Clarity Act, waarbij voorspellingsmarkten de kans nu inschatten op ongeveer 50% – de hoogste waarschijnlijkheid in twee weken. Wij geloven dat duidelijkheid in de regelgeving een belangrijke mijlpaal is, waarvan crypto – en met name smart contract-platforms zoals Ethereum – kan profiteren naarmate crypto een vast onderdeel van ons dagelijks leven wordt. Op de achtergrond draaien er al Ethereum L2-netwerken voor de verwerking van USDC-transacties voor Shopify en zelfs Visa. De stijging van de ETH/BTC-ratio in de afgelopen dagen is daarom alleszins logisch, nu markten rekening beginnen te houden met een grotere kans op de aanname van de Clarity Act," aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

Op 26 juni werd Bitmine opgenomen in de Russell 1000 Large-cap Index, in het kader van de jaarlijkse herweging van deze index. Het Investment Company Institute, of ICI, schat dat passieve beleggingsfondsen en ETF's doorgaans goed zijn voor 18-20% van de aandelen van een onderneming.

"De opname in de Russell 1000 zal naar verwachting honderden en mogelijk duizenden extra institutionele beleggers als aandeelhouders van Bitmine aantrekken", vervolgde Lee.

Op 10 juni heeft Bitmine zijn aanbod (het 'aanbod') van 3.500.000 aandelen van 9,50% eeuwigdurende preferente aandelen van serie A, geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act'), afgerond tegen een openbare uitgifteprijs van 80,00 dollar per aandeel.

De onderneming heeft uit het aanbod een netto-opbrengst van circa 273,8 miljoen dollar ontvangen, na aftrek van de underwritingkortingen en -commissies en de door de onderneming geraamde kosten van de uitgifte. De preferente Series A-aandelen worden op de New York Stock Exchange (NYSE) verhandeld onder het symbool BMNP. De dividenden voor BMNP zullen op wekelijkse basis worden uitgekeerd, onder voorbehoud van de voorwaarden van het toepasselijke Certificate of Designations.

Op 11 mei 2026 heeft Bitmine het meest recente bericht van de bestuursvoorzitter voor mei 2026 gepubliceerd (link hier).

"In de afgelopen week hebben we 42.197 ETH verworven, waardoor ons tempo is toegenomen ten opzichte van de vorige week. We blijven in 2026 onze positie verder uitbreiden. Wij zijn van mening dat we ons nog in de beginfase van de cryptolente bevinden. Verwacht wordt dat Bitmine ergens in 2026 de 'Alchemy of 5%' zal bereiken", aldus Thomas Lee.

Eerder in 2026 lanceerde Bitmine MAVAN (het Made in America VAlidator Network), een stakingplatform van institutioneel niveau. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, zal het platform worden uitgebreid om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur van dienst te zijn. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 5 juli 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.879.157 (8,8 miljard dollar bij een koers van 1.800 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan enige andere partij ter wereld. "Op volle schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig zijn gestaked via MAVAN en zijn stakingpartners) zullen de verwachte jaarlijkse stakingbeloningen in ETH naar verwachting 277 miljoen dollar bedragen (uitgaande van een BMNR-rendement over 7 dagen van 2,68%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse stakinginkomsten worden nu geschat op 235 miljoen dollar. Deze 4,9 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 85% van de 5,74 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine noteerden een 7-daags rendement van 2,68% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

De cryptobezittingen van Bitmine worden beschouwd als de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasurypositie ter wereld, na Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat naar verluidt 847.363 BTC bezit met een geschatte waarde van ongeveer 54 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat heeft het aandeel een gemiddeld dagelijks dollarvolume van 543 miljoen dollar verhandeld (4-daags gemiddelde, vanaf 2 juli 2026), met een rangorde van nr. 233 in de VS, achter Semtech (rangorde nr. 232) en voor TTM Technologies (rangorde nr. 234) onder 5.704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') in 2025 even ingrijpend zijn voor de financiële sector als het Amerikaanse besluit op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en vormde de basis voor de iconische financiële titanen en de huidige betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk een betere investering dan goud.

Het bericht van de bestuursvoorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd de toonaangevende Ethereum-treasuryonderneming te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van de 'Alchemy of 5%' zet de onderneming ETH in als zijn primaire treasuryreserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. De onderneming heeft in 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa.

Volg voor aanvullende informatie op X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de verwerving van ETH, waaronder het initiatief 'Alchemy of 5%' en de verwachting dat Bitmine deze doelstelling ergens in 2026 zal bereiken; (ii) de overtuigingen en verwachtingen van de onderneming met betrekking tot de cryptomarkt, waaronder de opvatting dat de onderneming zich in de vroege stadia van een 'cryptolente' bevindt en dat Bitmine gedurende heel 2026 een gestaag tempo van ETH-accumulatie zal handhaven; (iii) de verwachtingen met betrekking tot de aanname van de Clarity Act en de overtuiging van de onderneming dat duidelijkheid in de regelgeving een belangrijke mijlpaal is waarvan crypto – en met name smart contract-platforms zoals Ethereum – kan profiteren naarmate crypto deel gaat uitmaken van het dagelijks leven; (iv) de verwachting dat opname in de Russell 1000 honderden en mogelijk duizenden extra institutionele beleggers zal toevoegen als aandeelhouders van Bitmine, inclusief verwachtingen met betrekking tot het eigendom door passieve beleggingsfondsen; (v) de strategie van de onderneming voor de opbouw van digitale activa en zijn stakingactiviteiten, waaronder verwachte jaarlijkse ETH-stakingbeloningen van ongeveer 277 miljoen dollar (wanneer alle ETH van Bitmine volledig zijn gestaked via MAVAN en zijn stakingpartners) en momenteel verwachte jaarlijkse stakinginkomsten van ongeveer 235 miljoen dollar; (vi) de voorgenomen uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur van dienst te zijn; (vii) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto even ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als de Amerikaanse beslissing van 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het systeem van Bretton Woods en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan goud; en (viii) de verdere groei en ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige bedrijfsactiviteiten, zijn Ethereum-treasuryactiviteiten en zijn voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen en de preferente Series A-aandelen van de onderneming; ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke aanneming en implementatie van de Clarity Act, de GENIUS Act en andere aanhangige wetgeving en initiatieven van de SEC; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van de stakingactiviteiten van de onderneming; risico's in verband met AI-systemen en hun impact op de cryptomarkten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie 'Risicofactoren' van Form 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.