Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,74 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $11,1 Miliar

Pada tanggal 5 Juli 2026 jam 18.30 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 5.742.237 ETH dengan harga $1.800 per ETH (per Coinbase NASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), $180 juta saham di Beast Industries, $71 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai & surat berharga yang dapat diperdagangkan sebesar $527 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 4,8% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Dalam beberapa hari terakhir, investor semakin optimistis tentang pengesahan Clarity Act. Kini pasar prediksi memperkirakan peluang pengesahannya sekitar 50%. Kemungkinan ini tertinggi selama dua minggu terakhir. Kami yakin bahwa kejelasan peraturan adalah tonggak penting yang akan memungkinkan aset kripto, khususnya platform kontrak pintar seperti Ethereum, mendapatkan manfaat di saat kripto menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jaringan L2 Ethereum sudah digunakan di balik layar untuk memroses transaksi USDC di Shopify dan bahkan Visa. Karena itu, kenaikan rasio ETH/BTC dalam beberapa hari terakhir masuk akal, karena pasar mulai melihat peluang lebih besar untuk pengesahan Clarity Act," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

Tanggal 26 Juni, Bitmine masuk ke Indeks Russell 1000 Large-cap seiring dengan rekonstitusi tahunan indeks tersebut. Investment Company Institute (ICI) memperkirakan bahwa dana investasi pasif dan ETF umumnya memiliki sekitar 18%-20% dari saham suatu perusahaan.

"Pencantuman Bitmine dalam Indeks Russell 1000 diperkirakan akan menambah ratusan dan bahkan ribuan investor institusi sebagai pemegang saham perusahaan," lanjut Lee.

Pada tanggal 10 Juni, Bitmine menyelesaikan penawarannya ("penawaran") yang didaftarkan berdasarkan Securities Act of 1933 beserta perubahannya sebanyak 3.500.000 Saham Preferen Perpetual Seri A ("Saham Preferen Seri A") dengan dividen 9,50% kepada publik seharga $80 per lembar saham.

Perusahaan memperoleh hasil bersih dari penawaran tersebut sekitar $273,8 juta setelah dikurangi diskon dan komisi underwriting serta perkiraan biaya penawaran oleh Perusahaan. Saham Preferen Seri A diperdagangkan di NYSE dengan kode saham BMNP. Menurut jadwal, pembayaran dividen untuk BMNP dibayarkan setiap minggu, sesuai ketentuan dalam Sertifikat Penetapan yang berlaku.

Pada tanggal 11 Mei 2026, Bitmine merilis Chairman's Message terbaru (tautan di sini) edisi Mei 2026.

"Selama seminggu terakhir, kami telah membeli 42.197 ETH, dengan laju akumulasi lebih cepat dibandingkan minggu sebelumnya." Kami terus mempertahankan laju akumulasi yang stabil sepanjang tahun 2026. Kami yakin bahwa kita berada di tahap awal "musim semi kripto." Bitmine diperkirakan akan mencapai 'alchemy 5%' pada tahun 2026," kata Lee.

Awal tahun 2026, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), sebuah platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah distaking di platform MAVAN.

Tanggal 5 Juli 2026, Bitmine telah melakukan staking ETH sebanyak 4.879.157 (8,8 miliar dengan harga $1.800 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), perkiraan imbalan staking ETH adalah $277 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,68%)," kata Lee.

"Pendapatan staking tahunan sekarang diproyeksikan mencapai $235 juta. 4,9 juta ETH ini sebanyak 85% dari 5,74 juta ETH yang dimiliki Bitmine. Operasi staking milik Bitmine menghasilkan keuntungan 7 hari sebesar 2,68% (dalam satu tahun)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang dilaporkan memiliki 847.363 BTC senilai $54 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $543 miliar (rata-rata 4 hari, per 2 Juli 2026), berada di peringkat ke-233 di A.S. setelah Semtech (peringkat ke-232) dan di atas TTM Technologies (peringkat ke-234) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. (statista.com dan riset Fundstrat).

Manajemen Bitmine percaya bahwa GENIUS Act dan Securities and Exchange Commission ("SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Chairman's Message dapat dibaca di sini:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://Bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di A.S. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Perusahaan berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Pada tahun 2026, Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine.

Untuk rincian lain, ikuti di X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan" dalam arti Private Securities Litigation Reform Act 1995. Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berpandangan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan istilah seperti "mengharapkan", "memproyeksikan", "bermaksud", "percaya", "mengantisipasi", "memperkirakan", dan ungkapan serupa. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif "Alchemy 5%" dan harapan bahwa Bitmine akan mencapai tujuan ini pada tahun 2026; (ii) keyakinan dan harapan Perusahaan terkait pasar mata uang kripto, termasuk keyakinan bahwa Perusahaan sedang berada di tahap awal "musim semi kripto" dan Bitmine akan mempertahankan laju akumulasi ETH yang stabil sepanjang tahun 2026; (iii) harapan mengenai pengesahan Clarity Act dan keyakinan Perusahaan bahwa kejelasan peraturan merupakan tonggak penting yang memungkinkan aset kripto, khususnya platform kontrak pintar seperti Ethereum, memperoleh manfaat di saat kripto menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari; (iv) harapan bahwa pencantuman Bitmine dalam indeks Russell 1000 akan menambah ratusan dan bahkan ribuan investor institusi sebagai pemilik saham Bitmine; termasuk harapan mengenai kepemilikan dana investasi pasif; (v) strategi akumulasi aset digital dan pengoperasian staking Perusahaan, termasuk proyeksi imbal hasil staking ETH tahunan sekitar $277 juta (ketika ETH Bitmine sepenuhnya distaking oleh MAVAN dan para mitra stakingnya) dan perkiraan terkini tentang pendapatan staking tahunan sekitar $235 juta; (vi) rencana ekspansi MAVAN untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya; (vii) keyakinan manajemen bahwa GENIUS Act dan SEC Project Crypto mengubah layanan keuangan, seperti tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971 yang mengakhiri Bretton Woods dan standar emas dolar A.S.; (viii) masa depan pertumbuhan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengikuti teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, dan usulan bisnis masa depan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa dan Saham Preferen Seri A milik Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi Clarity Act, GENIUS Act, undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; kinerja, keandalan, dan keamanan operasi staking Perusahaan; risiko terkait sistem AI dan dampaknya terhadap pasar mata uang kripto; dan nilai Bitcoin maupun Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin jauh berbeda dibanding yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, beserta perubahan atau pembaruannya setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.