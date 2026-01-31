DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 31 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Bybit , segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, anunciou hoje sua transformação em 2026 como "A Nova Plataforma Financeira", um ecossistema financeiro global projetado para expandir o acesso a infraestruturas modernas de bancos, investimentos e pagamentos para populações carentes em todo o mundo. A visão, revelada pelo co-founder e CEO Ben Zhou durante a sessão semestral de palestras , transcende as origens da empresa como uma corretora de criptomoedas e a posiciona como uma plataforma financeira unificada que conecta criptomoedas, mercados tradicionais e serviços financeiros do mundo real.

Bybit divulga sua visão para 2026 como “A Nova Plataforma Financeira”, se expandindo além do mercado de câmbio para a infraestrutura financeira global (PRNewsfoto/Bybit)

No centro da estratégia há uma missão de longo prazo: incluir 1,4 bilhão de pessoas sem acesso a serviços bancários em todo o mundo, reduzindo as barreiras à participação no sistema financeiro moderno.

Milhões de pessoas ainda não têm acesso a serviços bancários confiáveis devido à sua localização geográfica, a limitações de infraestrutura ou a sistemas financeiros restritivos. A arquitetura da plataforma da Bybit utiliza a tecnologia blockchain para oferecer serviços financeiros sempre disponíveis e sem fronteiras, que se integram perfeitamente à infraestrutura regulamentada de moedas fiduciárias.

"As finanças não devem ser limitadas pela geografia", afirmou Ben Zhou, co-founder e CEO da Bybit. "Estamos construindo uma infraestrutura financeira que conecta os serviços de criptomoedas com a atividade econômica do mundo real. Nossa missão é eliminar as barreiras que são inconvenientes para as pessoas nas finanças modernas e criar um sistema projetado para ser sempre acessível, eficiente e global".

MyBank: banco de varejo sem fronteiras

Um dos pilares dessa iniciativa é o MyBank, a nova camada de banco de varejo da Bybit que deve ser lançada em fevereiro de 2026. O MyBank oferece contas dedicadas que simplificam as entradas e saídas de grandes valores em moeda fiduciária, ao mesmo tempo que permitem transações financeiras internacionais diárias dentro do arcabouço regulatório.

O serviço foi desenvolvido para resolver problemas reais enfrentados pelos usuários em mercados emergentes: transferências lentas, acesso limitado, taxas elevadas e poucos produtos disponíveis. Ao integrar a liquidez das criptomoedas com os sistemas bancários, o MyBank permite uma utilização mais rápida e econômica do capital por pessoas físicas e jurídicas, com uma experiência de nível bancário.

ByCustody: Proteção de ativos de nível institucional

A inclusão financeira exige confiança. A estrutura de custódia institucional da Bybit, ByCustody, é responsável por mais de US$ 5 bilhões em ativos gerenciados por mais de 30 gestores de ativos profissionais na plataforma. A arquitetura de custódia permite a segregação segura dos ativos dos clientes, possibilitando que instituições e clientes de patrimônio privado operem com as proteções financeiras tradicionais enquanto acessam os mercados digitais.

Hoje, mais de 2.000 instituições utilizam a infraestrutura da Bybit, um aumento de 100% em relação ao ano anterior, refletindo a crescente demanda por plataformas financeiras híbridas que conectam os ecossistemas de ativos tradicionais e digitais.

Uma infraestrutura financeira unificada

A Bybit agora atende a mais de 82 milhões de usuários em 181 países e regiões, respaldada por:

Conectividade com quase 2.000 bancos locais e mais de 58 gateways fiduciários

Mais de 200.000 comerciantes P2P em todo o mundo

Mais de 2,7 milhões de cartões Bybit emitidos no mundo todo

Suporte para pagamentos locais em moeda fiduciária em mais de 10 países através do Bybit Pay

US$ 7,1 bilhões em Bybit Earn AUM, gerando US$ 110 milhões em rendimento para os usuários em 2025

Em 29 de janeiro de 2026, a Bybit liderava as negociações à vista de XAUT (Tether Gold) em todo o mundo, com uma participação de mercado de 16%

Derivado do primeiro produto TradFi do mundo de uma corretora de criptomoedas em 2022, o Bybit TradFi agora integra mais de 200 instrumentos TradFi, com planos de lançar 500 pares de trading no primeiro trimestre, incluindo CFDs de ações, forex, commodities e índices, juntamente com os mercados de criptomoedas — criando um ambiente único onde os usuários podem gerenciar atividades financeiras diversificadas.

Expansão global orientada pela conformidade

O desenvolvimento da plataforma da Bybit está sendo feito em conformidade com a evolução dos marcos regulatórios globais e em colaboração com parceiros bancários e de custódia licenciados. Os padrões institucionais de integração, a arquitetura de custódia e os sistemas de monitoramento de transações estão sendo reforçados para atender às expectativas dos reguladores e dos participantes financeiros tradicionais.

A empresa possui parcerias em vigor com mais de 10 bancos e custodiantes globais, viabilizando sistemas de garantias unificados onde moedas fiduciárias, ativos tradicionais e criptomoedas podem coexistir com segurança.

IA como infraestrutura financeira

A inteligência artificial está sendo implantada como infraestrutura central em todas as operações da Bybit — não como uma funcionalidade adicional, mas como um mecanismo de eficiência em todo o sistema.

A adoção da IA já aumentou a produtividade da engenharia em 30%. Em 2026, a Bybit lançará:

AI4SE, com meta de aumento de 50% na eficiência em todo o ciclo de vida do software

Uma rede de agentes de IA corporativa que auxilia no controle de riscos, monitoramento de conformidade, atendimento ao cliente e análises

TradeGPT atualizado, um assistente de IA personalizado que simplifica o acesso aos mercados financeiros

Essa arquitetura de IA foi projetada para reduzir custos operacionais, melhorar a gestão de riscos e ampliar os serviços financeiros para populações carentes.

"Essa transformação tem a ver com finanças convencionais", acrescentou Zhou. "Estamos saindo dos nichos de serviços de criptomoedas para construir uma nova plataforma financeira onde as criptomoedas se tornam parte essencial das atividades financeiras do mundo real, permitindo que usuários dos mercados tradicionais e de criptomoedas possam utilizar o capital de forma mais eficiente."

#Bybit / #CryptoArk

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, atendendo a uma comunidade global de mais de 80 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo o conceito de abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a aproveitar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com .

Para mais detalhes sobre a Bybit, acesse Bybit Press

Para consultas de mídia, contate: [email protected]

Para atualizações, siga: Comunidades e Mídias Sociais da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873158/Bybit.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5742421/Logo.jpg

FONTE Bybit