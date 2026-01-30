Bybit präsentiert seine Vision für 2026 als „The New Financial Platform" und expandiert über den Börsenhandel hinaus in die globale Finanzinfrastruktur

DUBAI, VAE, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bybit , die weltweit zweitgrößte Krypto-Börse nach Handelsvolumen, hat heute ihre für 2026 geplante Transformation zur „The New Financial Platform" bekannt gegeben, einem globalen Finanzökosystem, das den Zugang zu moderner Bank-, Investitions- und Zahlungsinfrastruktur für unterversorgte Bevölkerungsgruppen weltweit verbessern soll. Die Vision, die vom Mitbegründer und CEO Ben Zhou während der halbjährlichen Keynote -Session vorgestellt wurde, positioniert das Unternehmen über seine Ursprünge als Kryptowährungsbörse hinaus als einheitliche Finanzplattform, die Kryptowährungen, traditionelle Märkte und reale Finanzdienstleistungen miteinander verbindet.

Bybit Unveils 2026 Vision as “The New Financial Platform,” Expanding Beyond Exchange Into Global Financial Infrastructure

Im Mittelpunkt der Strategie steht eine langfristige Mission: Unterstützung der 1,4 Milliarden Menschen weltweit mit eingeschränktem Zugang zu Bankdienstleistungen durch den Abbau von Hindernissen für die Teilnahme an modernen Finanzdienstleistungen.

Millionen Menschen haben aufgrund ihrer geografischen Lage, begrenzter Infrastruktur oder restriktiver Finanzsysteme nach wie vor keinen Zugang zu zuverlässigen Bankdienstleistungen. Die Plattformarchitektur von Bybit nutzt die Blockchain-Technologie, um stets verfügbare, grenzenlose Finanzdienstleistungen anzubieten, die sich nahtlos in die regulierte Fiat-Infrastruktur integrieren lassen.

„Das Finanzwesen sollte nicht durch geografische Grenzen eingeschränkt werden", erklärte Ben Zhou, co-founder und CEO von Bybit. „Wir bauen eine Finanzinfrastruktur auf, die Krypto-Dienstleistungen mit wirtschaftlichen Aktivitäten in der realen Welt verbindet. Unsere Mission ist es, die für die Menschen unbequemen Grenzen der modernen Finanzwelt zu beseitigen und ein System zu schaffen, das stets zugänglich, effizient und von Grund auf global ist."

MyBank: Privatkundengeschäft ohne Grenzen

Ein Eckpfeiler dieser Initiative ist MyBank, die neue Privatkundenbank von Bybit, deren Start für Februar 2026 vorgesehen ist. MyBank bietet spezielle Konten, die die Ein- und Auszahlung großer Fiat-Beträge vereinfachen und gleichzeitig alltägliche Finanztransaktionen über Grenzen hinweg im Rahmen der Compliance-Vorschriften ermöglichen.

Der Service wurde entwickelt, um reale Probleme anzugehen, mit denen Nutzer in Schwellenländern konfrontiert sind: langsame Überweisungen, eingeschränkter Zugang, hohe Gebühren und begrenzte Produkte. Durch die Integration von Krypto-Liquidität in das Bankensystem ermöglicht MyBank eine schnellere und kosteneffizientere Kapitalnutzung für Privatpersonen und Unternehmen und bietet dabei ein Erlebnis auf Bankenniveau.

ByCustody: Vermögensschutz auf institutionellem Niveau

Finanzielle Inklusion erfordert Vertrauen. Das institutionelle Custody-Framework von Bybit, ByCustody, verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 5 Milliarden US-Dollar, die von mehr als 30 professionellen Vermögensverwaltern auf der Plattform verwaltet werden. Die Custody-Architektur unterstützt die sichere Trennung von Kundenvermögen und ermöglicht es Institutionen und vermögenden Privatkunden, mit traditionellen finanziellen Sicherheitsvorkehrungen zu arbeiten und gleichzeitig Zugang zu digitalen Märkten zu erhalten.

Über 2.000 Institutionen nutzen derzeit die Infrastruktur von Bybit – ein Anstieg von 100 % gegenüber dem Vorjahr –, was die wachsende Nachfrage nach hybriden Finanzplattformen widerspiegelt, die eine Brücke zwischen den Ökosystemen traditioneller und digitaler Vermögenswerte schlagen.

Eine einheitliche Finanzinfrastruktur

Bybit bedient derzeit über 82 Millionen Nutzer in 181 Ländern und Regionen und wird unterstützt durch:

Anbindung an fast 2.000 lokale Banken und mehr als 58 Fiat-Gateways

Über 200.000 P2P-Händler weltweit

Über 2,7 Millionen ausgegebene Bybit-Karten weltweit

Unterstützung lokaler Fiat-Zahlungen in über 10 Ländern über Bybit Pay

7,1 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen bei Bybit Earn, wodurch im Jahr 2025 eine Rendite von 110 Millionen US-Dollar für die Nutzer erzielt wurde

Zum 29. Januar 2026 war Bybit mit einem Marktanteil von 16 % weltweit führend im Spot-Handel mit XAUT (Tether Gold)

Bybit TradFi, das sich aus dem weltweit ersten TradFi-Produkt einer Kryptobörse im Jahr 2022 entwickelt hat, integriert nun mehr als 200 TradFi-Instrumente. Für das erste Quartal ist die Einführung von 500 Handelspaaren geplant, darunter Aktien-CFDs, Devisen, Rohstoffe und Indizes sowie Kryptomärkte. Damit wird eine einzige Umgebung geschaffen, in der Nutzer diversifizierte Finanzaktivitäten verwalten können.

Compliance-gesteuerte globale Expansion

Die Weiterentwicklung der Plattform von Bybit erfolgt in Übereinstimmung mit den sich wandelnden globalen regulatorischen Rahmenbedingungen und in Zusammenarbeit mit lizenzierten Bank- und Verwahrungspartnern. Die institutionellen Onboarding-Standards, die Verwahrungsarchitektur und die Transaktionsüberwachungssysteme werden derzeit verstärkt, um den Erwartungen der Regulierungsbehörden und traditionellen Finanzakteure gerecht zu werden.

Das Unternehmen unterhält aktive Kooperationen mit mehr als 10 globalen Banken und Verwahrstellen und ermöglicht so einheitliche Sicherheiten-Systeme, in denen Fiat-Währungen, traditionelle Vermögenswerte und Krypto-Bestände sicher nebeneinander bestehen können.

KI als Finanzinfrastruktur

Künstliche Intelligenz wird als zentrale Infrastruktur in allen Bereichen von Bybit eingesetzt – nicht als Zusatzfunktion, sondern als systemweite Effizienzsteigerung.

Die Einführung von KI hat die Produktivität im Engineering bereits um 30 % gesteigert. Im Jahr 2026 wird Bybit einführen:

AI4SE, mit dem Ziel einer Effizienzsteigerung von 50 % über den gesamten Software-Lebenszyklus hinweg

Ein unternehmensweites KI-Agenten-Netzwerk, das Risikokontrolle, Compliance-Überwachung, Kundenservice und Analysen unterstützt

Ein aktualisiertes TradeGPT, ein personalisierter KI-Assistent, der den Zugang zu den Finanzmärkten vereinfacht

Dieses KI-Framework wurde entwickelt, um Betriebskosten zu senken, das Risikomanagement zu verbessern und Finanzdienstleistungen auf unterversorgte Bevölkerungsgruppen auszuweiten.

„Bei dieser Transformation geht es um das Mainstream-Finanzwesen", fügte Zhou hinzu. „Wir gehen über Nischen-Kryptodienste hinaus und entwickeln eine neue Finanzplattform, auf der Kryptowährungen zu einem zentralen Bestandteil der realen Finanzaktivitäten werden. Damit ermöglichen wir Nutzern sowohl auf traditionellen als auch auf Kryptomärkten eine effizientere Kapitalnutzung."

#Bybit / #CryptoArk

Informationen zu Bybit

Bybit ist gemessen am Handelsvolumen die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt und bedient eine globale Community von über 80 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem das Unternehmen ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com .

Für weitere Informationen über Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Für Aktualisierungen folgen Sie bitte: Bybits Communitys und sozialen Medien

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872672/Bybit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5742421/Logo.jpg