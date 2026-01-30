Bybit dévoile sa vision 2026 sous le nom de « La nouvelle plateforme financière », s'étendant au-delà des échanges pour devenir une infrastructure financière mondiale

DUBAÏ, EAU, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la deuxième bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions, a annoncé aujourd'hui sa transformation en 2026 en « La nouvelle plateforme financière », un écosystème financier mondial conçu pour élargir l'accès à l'infrastructure bancaire, d'investissement et de paiement moderne destiné aux populations insuffisamment desservies à travers le monde. Cette vision, dévoilée par le cofondateur et CEO Ben Zhou lors de la session plénière biannuelle, positionne l'entreprise au-delà de ses origines en tant qu'échange de cryptos et en tant que plateforme financière unifiée reliant les cryptos, les marchés traditionnels et les services financiers du monde réel.

Bybit Unveils 2026 Vision as “The New Financial Platform,” Expanding Beyond Exchange Into Global Financial Infrastructure

Au centre de la stratégie se trouve une mission à long terme : donner les moyens d'agir aux 1,4 milliard de personnes sous-bancarisées dans le monde en réduisant les obstacles à la participation à la finance moderne.

Des millions de personnes restent exclues d'un accès bancaire fiable en raison de la géographie, des limitations de l'infrastructure ou des systèmes financiers restrictifs. L'architecture de la plateforme de Bybit s'appuie sur la technologie blockchain pour offrir des services financiers sans frontières et en continu qui s'intègrent de manière fluide aux infrastructures de monnaies fiduciaires régulées.

« La finance ne devrait pas être limitée par la géographie », déclare Ben Zhou, cofondateur et CEO de Bybit. « Nous construisons une infrastructure financière qui relie les services publics de cryptos à l'activité économique du monde réel. Notre mission est de supprimer les contraintes qui sont gênantes pour les personnes dans le domaine de la finance moderne et de créer un système qui soit toujours accessible, efficace et mondial de par sa conception. »

MyBank : banque de détail sans frontières

Un élément essentiel de cette initiative est MyBank, la nouvelle couche de banque de détail de Bybit, dont le lancement est prévu pour février 2026. MyBank propose des comptes dédiés qui simplifient les entrées et sorties de monnaies fiduciaires de grande valeur tout en permettant les transactions financières quotidiennes transfrontalières dans le respect du cadre réglementaire.

Le service est conçu pour répondre aux problèmes concrets rencontrés par les utilisateurs dans les marchés émergents : des transferts lents, un accès limité, des frais élevés et des produits limités. En intégrant la liquidité des cryptos aux infrastructure bancaires, MyBank permet une utilisation plus rapide et plus rentable du capital pour les particuliers et les entreprises avec une expérience de niveau bancaire.

ByCustody : protection des actifs de niveau institutionnel

L'inclusion financière nécessite la confiance. Le cadre de conservation institutionnelle de Bybit, ByCustody, soutient plus de 5 milliards de dollars d'actifs gérés par plus de 30 gestionnaires d'actifs professionnels sur la plateforme. L'architecture de conservation assure la séparation sécurisée des actifs des clients, ce qui permet aux institutions et aux clients privés d'opérer avec les garanties financières traditionnelles tout en accédant aux marchés numériques.

Plus de 2 000 institutions utilisent aujourd'hui l'infrastructure de Bybit, soit une augmentation de 100 % par rapport à l'année précédente, ce qui reflète la demande croissante de plateformes financières hybrides qui relient les écosystèmes d'actifs traditionnels et numériques.

Une infrastructure financière unifiée

Bybit compte aujourd'hui plus de 82 millions d'utilisateurs dans 181 pays et régions grâce à :

Une connectivité avec près de 2 000 banques locales et plus de 58 passerelles fiduciaires

Plus de 200 000 commerçants P2P dans le monde

Plus de 2,7 millions de cartes Bybit émises dans le monde

La prise en charge des paiements locaux en monnaie fiduciaire dans plus de 10 pays via Bybit Pay

La gestion de 7,1 milliards de dollars d'actifs par Bybit Earn, générant 110 millions de dollars de rendement pour les utilisateurs en 2025

Au 29 janvier 2026, Bybit était en tête des échanges au comptant de XAUT (Tether Gold) dans le monde entier avec 16 % de parts de marché

Issu du tout premier produit TradFi au monde lancé par une plateforme d'échange crypto en 2022, Bybit TradFi intègre désormais plus de 200 instruments TradFi, avec pour projet le lancement de 500 paires de trading au premier trimestre, notamment les CFD d'actions, le forex, les matières premières et les indices, aux côtés des marchés crypto, créant ainsi un environnement unique où les utilisateurs peuvent gérer une activité financière diversifiée.

Expansion mondiale axée sur la conformité

L'évolution de la plateforme de Bybit survient dans le respect des cadres réglementaires mondiaux en constante évolution et en collaboration avec des partenaires bancaires et des dépositaires agréés. Les normes d'intégration institutionnelle, l'architecture de conservation et les systèmes de suivi des transactions sont renforcés afin de répondre aux attentes des régulateurs et des acteurs financiers traditionnels.

La société entretient des collaborations actives avec plus de 10 banques et dépositaires mondiaux, permettant des systèmes de collatéral unifiés où les monnaies fiduciaires, les actifs traditionnels et les avoirs en crypto peuvent coexister en toute sécurité.

L'IA en tant qu'infrastructure financière

L'intelligence artificielle est déployée en tant qu'infrastructure de base dans l'ensemble des opérations de Bybit, non pas comme une fonctionnalité supplémentaire, mais comme un moteur d'efficacité à l'échelle du système.

L'adoption de l'IA a déjà permis d'améliorer la productivité de l'ingénierie de 30 %. En 2026, Bybit déploiera :

AI4SE, qui vise des gains d'efficacité de 50 % sur l'ensemble du cycle de vie des logiciels

Un réseau d'agents IA à l'échelle de l'entreprise prenant en charge le contrôle des risques, la surveillance de la conformité, le service à la clientèle et l'analyse

Une nouvelle mise à jour de TradeGPT, un assistant IA personnalisé simplifiant l'accès aux marchés financiers

Ce cadre d'IA est conçu pour réduire les coûts opérationnels, améliorer la gestion des risques et déployer des services financiers à l'intention des populations mal desservies.

« Cette transformation concerne la finance traditionnelle », ajoute M. Zhou. « Nous élargissons notre offre au-delà des services crypto de niche afin de développer une nouvelle plateforme financière où les cryptos deviennent un élément central de l'activité financière réelle, permettant ainsi aux utilisateurs des marchés traditionnels et cryptos de débloquer une utilisation plus efficace du capital. »

#Bybit / #CryptoArk

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en volume d'échanges, au service d'une communauté mondiale de plus de 80 millions d'utilisateurs. Fondé en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. En mettant surtout l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation sur la chaîne. Réputé pour sa sécurité de conservation, ses diverses places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit comble le fossé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée en donnant les moyens aux concepteurs, aux créateurs et aux passionnés de libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com.

Pour plus d'informations sur Bybit, veuillez consulter Bybit Press

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour les mises à jour, veuillez suivre communautés et réseaux sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2872672/Bybit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5742421/Logo.jpg