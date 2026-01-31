Bybit presenta su visión para 2026 como "la nueva plataforma financiera", para expandirse más allá del mercado de criptomonedas hacia la infraestructura financiera mundial

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 31 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit , la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, anunció hoy su transformación de 2026 hacia "la nueva plataforma financiera", un ecosistema financiero mundial diseñado para ampliar el acceso a la infraestructura moderna de banca, inversiones y pagos para las poblaciones desatendidas del mundo. Esta visión, revelada por co-founder y CEO Ben Zhou durante la sesión plenaria semestral, posiciona a la empresa más allá de sus orígenes como una bolsa de criptomonedas y la convierte en una plataforma financiera unificada que conecta las criptomonedas, los mercados tradicionales y los servicios financieros del mundo real.

En el centro de la estrategia se encuentra una misión a largo plazo, que es, empoderar a los 1.400 millones de personas no bancarizadas a nivel mundial, al reducir las barreras que les impide participar en las finanzas modernas.

Millones de personas permanecen excluidas del acceso bancario confiable debido a la geografía, las limitaciones de infraestructura o sistemas financieros restrictivos. La arquitectura de la plataforma de Bybit aprovecha la tecnología blockchain para ofrecer servicios financieros sin fronteras y siempre activos, que se integran a la perfección con la infraestructura fiduciaria regulada.

"Las finanzas no deberían estar limitadas por la geografía", afirmó Ben Zhou, co-founder y CEO de Bybit. "Estamos construyendo una infraestructura financiera que conecta las utilidades de las criptomonedas con la actividad económica del mundo real. Nuestra misión consiste en eliminar los límites que resultan inconvenientes para las personas en las finanzas modernas y crear un sistema que sea siempre accesible, eficiente y mundial por diseño".

MyBank: banca minorista sin fronteras

MyBank es la piedra angular de esta iniciativa, ya que es la nueva capa de la banca minorista de Bybit, y su lanzamiento está previsto para febrero de 2026. MyBank ofrece cuentas específicas que simplifican las entradas y salidas de grandes cantidades de dinero fiduciario, a la vez que permiten realizar transacciones financieras cotidianas transfronterizas dentro del marco normativo.

El servicio está diseñado para abordar los problemas del mundo real que enfrentan los usuarios en los mercados emergentes: transferencias lentas, acceso limitado, tarifas elevadas y productos limitados. Al integrar la liquidez de las criptomonedas con los sistemas bancarios, MyBank permite a las personas y empresas usar el capital de forma más rápida y rentable, a la vez que ofrece una experiencia de nivel bancario.

ByCustody: protección de activos de grado institucional

La confianza es necesaria para la inclusión financiera. El marco de custodia institucional de Bybit, ByCustody, respalda más de 5.000 millones de dólares en activos gestionados por más de 30 gestores de activos profesionales en la plataforma. La arquitectura de custodia permite la segregación segura de los activos de los clientes, lo que permite a las instituciones y a los clientes de patrimonio privado operar con las garantías financieras tradicionales mientras acceden a los mercados digitales.

Más de 2.000 instituciones utilizan la infraestructura de Bybit, lo que representa un aumento interanual del 100 % y refleja la creciente demanda de plataformas financieras híbridas que unan los ecosistemas de activos tradicionales con los digitales.

Infraestructura financiera unificada

Bybit presta servicio actualmente a más de 82 millones de usuarios en 181 países y regiones, gracias a:

Conectividad con casi 2.000 bancos locales y más de 58 pasarelas de moneda fiduciaria

Más de 200.000 comerciantes P2P en todo el mundo

Más de 2,7 millones de tarjetas Bybit emitidas a nivel mundial

Soporte de pagos locales en moneda fiduciaria en más de 10 países mediante Bybit Pay

La cantidad de 7.100 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) de Bybit Earn, lo que generó 110 millones de dólares en rendimientos para los usuarios en 2025

Al 29 de enero de 2026, Bybit lideraba el comercio al contado de XAUT (Tether Gold) en todo el mundo con una participación de mercado del 16 %

Bybit TradFi ha evolucionado a partir del primer producto de finanzas tradicionales (TradFi) del mundo de una bolsa de criptomonedas en 2022, y ahora integra más de 200 instrumentos TradFi, con planes para lanzar 500 pares de divisas en el primer trimestre, lo que incluye contratos por diferencia (CFD) de acciones, divisas, materias primas e índices, junto con los mercados de criptomonedas, con lo cual se crea un entorno único en el que los usuarios pueden gestionar una actividad financiera diversificada.

Expansión mundial impulsada por el cumplimiento normativo

La evolución de la plataforma de Bybit se construye en consonancia con los marcos normativos mundiales en evolución, y en colaboración con socios bancarios y custodios autorizados. Los estándares de incorporación institucional, la arquitectura de custodia y los sistemas de monitoreo de transacciones se están fortaleciendo para cumplir con las expectativas de los reguladores y los participantes financieros tradicionales.

La empresa mantiene colaboraciones activas con más de 10 bancos y custodios a nivel mundial, lo que permite sistemas de garantía unificados en los que el dinero fiduciario, los activos tradicionales y las tenencias de criptomonedas pueden coexistir de forma segura.

La IA como infraestructura financiera

La inteligencia artificial se implementa como infraestructura central en todas las operaciones de Bybit, no como una función adicional, sino como un motor de eficiencia en todo el sistema.

La adopción de la IA ya ha mejorado la productividad de la ingeniería en un 30 %. En 2026, Bybit lanzará:

AI4SE, con el objetivo de lograr mejoras de eficiencia del 50 % en todo el ciclo de vida del software

Una red de agentes de IA en toda la empresa que respalda el control de riesgos, el monitoreo del cumplimiento normativo, el servicio al cliente y el análisis

TradeGPT actualizado, un asistente de IA personalizado que simplifica el acceso a los mercados financieros

Este marco de IA está diseñado para reducir los costos operativos, mejorar la gestión de riesgos y escalar los servicios financieros a las poblaciones desatendidas.

"Esta transformación trata acerca de las finanzas convencionales", agregó Zhou. "Vamos más allá de los servicios de criptomonedas de nicho para construir una nueva plataforma financiera en la que las criptomonedas se conviertan en una parte central de la actividad financiera del mundo real y, de esta manera, se empodera a los usuarios tanto en los mercados tradicionales como en los de criptomonedas para permitir que el capital se utilice de una manera más eficiente".

