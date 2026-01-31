Bybit onthult 2026-visie als "The New Financial Platform" en breidt uit van cryptobeurs naar wereldwijde financiële infrastructuur

DUBAI, VAE, 31 januari 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op het gebied van handelsvolume, heeft vandaag zijn transformatie in 2026 naar het "Nieuw Financieel Platform" aangekondigd, een wereldwijd financieel ecosysteem dat is ontworpen om de toegang tot moderne bank-, investerings- en betalingsinfrastructuur 's werelds achtergestelde bevolkingsgroepen uit te breiden. De visie, onthuld door medeoprichter en CEO Ben Zhou tijdens de tweejaarlijkse keynote-sessie, plaatst het bedrijf voorbij zijn oorsprong als een cryptovalutabeurs en in een verenigd financieel platform dat crypto, traditionele markten en echte financiële diensten verbindt.

In het centrum van de strategie schuilt een langetermijnmissie: het empoweren van de 1,4 miljard mensen die wereldwijd geen toegang hebben tot banken door de belemmeringen voor deelname aan moderne financiering te verminderen.

Miljoenen mensen blijven uitgesloten van betrouwbare toegang tot banken vanwege geografische omstandigheden, infrastructuurbeperkingen of beperkende financiële systemen. De platformarchitectuur van Bybit maakt gebruik van blockchaintechnologie om altijd beschikbare, grensoverschrijdende financiële diensten te leveren die naadloos integreren met gereguleerde fiat-infrastructuur.

"Financiën mogen niet worden beperkt door geografie", zei Ben Zhou, medeoprichter en CEO van Bybit. "We bouwen financiële infrastructuur die cryptotoepassingen verbindt met economische activiteiten in de echte wereld. Onze missie is om de barrières weg te nemen die mensen belemmeren in hun toegang tot moderne financiële diensten en een systeem te creëren dat altijd toegankelijk, efficiënt en van meet af aan wereldwijd is ontworpen."

MyBank: retailbankieren zonder grenzen

Een hoeksteen van dit initiatief is MyBank, het nieuwe retailbankingsysteem van Bybit dat in februari 2026 wordt gelanceerd. MyBank biedt toegewijde accounts die fiat-on- en off-ramps met een grote waarde vereenvoudigen en tegelijkertijd dagelijkse grensoverschrijdende financiële transacties mogelijk maken in het kader van het complianceraamwerk.

De dienst is ontworpen om echte problemen aan te pakken waarmee gebruikers in opkomende markten worden geconfronteerd: trage overdrachten, beperkte toegang, hoge kosten en beperkte producten. Door cryptoliquiditeit te integreren met betaalnetwerken maakt MyBank een snellere en kostenefficiëntere kapitaalbenutting mogelijk voor particulieren en bedrijven met een ervaring op bankniveau.

ByCustody: vermogensbescherming op institutioneel niveau

Financiële inclusie vereist vertrouwen. Het institutionele custodyraamwerk van Bybit, ByCustody, ondersteunt meer dan vijf miljard dollar aan activa die worden beheerd door meer dan dertig professionele vermogensbeheerders op het platform. De custody-architectuur ondersteunt veilige segregatie van cliëntactiva, waardoor instellingen en particuliere vermogenscliënten kunnen werken met traditionele financiële waarborgen, terwijl ze toegang hebben tot digitale markten.

Meer dan tweeduizend instellingen maken momenteel gebruik van de infrastructuur van Bybit, een toename van honderd percent ten opzichte van een jaar eerder. Dat weerspiegelt de groeiende vraag naar hybride financiële platforms die een brug vormen tussen traditionele en digitale activum-ecosystemen.

Een uniforme financiële infrastructuur

Bybit bedient nu meer dan 82 miljoen gebruikers in 181 landen en regio's, ondersteund door:

connectiviteit met bijna 2000 lokale banken en meer dan 58 fiat-gateways

meer dan 200.000 P2P-handelaren wereldwijd

meer dan 2,7 miljoen wereldwijd uitgegeven Bybit-kaarten

lokale fiatbetalingsondersteuning in meer dan tien landen via Bybit Pay

7,1 miljard USD aan Bybit Earn-AUM, goed voor 110 miljoen USD aan rendement voor gebruikers in 2025

Vanaf 29 januari 2026 leidde Bybit wereldwijd de spothandel van XAUT (Tether Gold) met een marktaandeel van zestien percent.

Ontwikkeld uit 's werelds eerste TradFi-product van een cryptobeurs in 2022, integreert Bybit TradFi nu meer dan tweehonderd TradFi-instrumenten, met plannen om in het eerste kwartaal vijfhonderd handelsparen te lanceren, waaronder aandelen-CFD's, forex, grondstoffen en indices, naast cryptomarkten. Daardoor wordt één enkele omgeving gecreëerd waar gebruikers gediversifieerde financiële activiteiten kunnen beheren.

Door compliance gedreven wereldwijde expansie

De evolutie van het platform van Bybit wordt gebouwd in overeenstemming met de ontwikkelende wereldwijde regelgevingskaders en in samenwerking met gelicentieerde bank- en custodians. Institutionele onboardingstandaarden, custody-architectuur en transactiebewakingssystemen worden versterkt om te voldoen aan de verwachtingen van toezichthouders en traditionele financiële deelnemers.

Het bedrijf onderhoudt actieve samenwerkingen met meer dan tien wereldwijde banken en custodians, waardoor verenigde onderpandsystemen mogelijk zijn waarbij fiat-, traditionele activa en cryptobezit veilig kunnen naast elkaar bestaan.

AI als financiële infrastructuur

Kunstmatige intelligentie wordt ingezet als kerninfrastructuur in de activiteiten van Bybit, niet als een extra functie, maar als een efficiëntiemotor voor het hele systeem.

AI-adoptie heeft de technische productiviteit al met dertig percent verhoogd. In 2026 zal Bybit het volgende uitrollen:

AI4SE, gericht op een efficiëntiewinst van vijftig percent gedurende de levenscyclus van de software

een AI-agentennetwerk voor het hele bedrijf dat risicobeheersing, nalevingsmonitoring, klantenservice en analyse ondersteunt

verbeterde TradeGPT, een gepersonaliseerde AI-assistent die de toegang tot financiële markten vereenvoudigt

Dit AI-raamwerk is ontworpen om de operationele kosten te verlagen, het risicobeheer te verbeteren en financiële diensten op te schalen naar achtergestelde bevolkingsgroepen.

Deze transformatie gaat over reguliere financiën, voegde Zhou eraan toe. "We gaan verder dan nichecryptodiensten om een nieuw financieel platform te bouwen waar crypto een kernonderdeel wordt van de financiële activiteit in de echte wereld. Hierdoor kunnen gebruikers op zowel traditionele als cryptomarkten een efficiënter kapitaalgebruik ontsluiten".

