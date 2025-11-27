DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bybit , segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, tem o orgulho de comemorar seu sétimo aniversário celebrando sua comunidade de traders com quase 80 milhões de usuários em todo o mundo. Oferecendo R$ 2,5 milhões em recompensas, vários eventos comemorativos de agora até o ano novo proporcionarão aos usuários da Bybit em todo o mundo a oportunidade de ganhar recompensas por meio de atividades festivas e temáticas, além de compartilhar as conquistas da Bybit ao longo dos anos.

Suba de nível com a campanha #7Up: o sétimo aniversário da Bybit distribui US$ 2,5 milhões como agradecimento a quase 80 milhões de traders em todo o mundo

Refletindo a respeito dos sete anos de inovação, crescimento e dedicação à construção de uma plataforma de ativos digitais compatível e focada no usuário, Ben Zhou, Co-founder e CEO da Bybit, expressou sua gratidão à comunidade e aos parceiros do ecossistema da Bybit.

A Bybit foi fundada com base na ideia de que todos os traders merecem uma plataforma que os ouça e se adapte às suas necessidades. Desde então, ela cresceu e se transformou em um ecossistema moldado por uma paixão genuína pelo setor, persistência e transparência", disse Ben Zhou, Co-founder e CEO da Bybit. A jornada da Bybit é guiada por diálogos abertos — às vezes difíceis, mas sempre honestos — com nossos usuários. Ao comemorarmos nosso sétimo aniversário, gostaríamos de retribuir e celebrar com a comunidade que viabilizou essa jornada.

#7Up com a Bybit: US$ 2,5 milhões em recompensas sazonais

A comemoração Bybit #7Up destaca a jornada da comunidade para crescer, expandir e elevar uns aos outros coletivamente. De 26 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026, os traders elegíveis, que também sejam usuários da plataforma, podem participar de seis prêmios temáticos durante toda a temporada de festas, até o Blast Off final em janeiro de 2026. Os prêmios são distribuídos com base no engajamento da comunidade e nas conquistas dos usuários em três categorias vencedoras:

Recompensas contínuas até o final do ano: Seis prêmios sazonais serão concedidos ao longo do período do evento. Os usuários elegíveis podem concorrer a seis prêmios ao atingirem os níveis do avatar Mantle. Em cada rodada durante a temporada de festas, os participantes que conseguirem desbloquear novos níveis poderão receber recompensas de 2025 até o ano novo.

Seis prêmios sazonais serão concedidos ao longo do período do evento. Os usuários elegíveis podem concorrer a seis prêmios ao atingirem os níveis do avatar Mantle. Em cada rodada durante a temporada de festas, os participantes que conseguirem desbloquear novos níveis poderão receber recompensas de 2025 até o ano novo. Classificação do Grande Prêmio: Os pontos acumulados durante o evento ajudarão os traders a garantir suas posições no topo da classificação principal. Os 7.777 participantes mais bem classificados dividirão um grande prêmio, com o participante com melhor desempenho tendo direito ao grande prêmio de $77.777 .

Os pontos acumulados durante o evento ajudarão os traders a garantir suas posições no topo da classificação principal. Os 7.777 participantes mais bem classificados dividirão um grande prêmio, com o participante com melhor desempenho tendo direito ao . Sorteios - 100% de chance de ganhar: Os usuários podem conquistar participações nos sorteios ao concluir uma variedade de tarefas designadas durante o período da campanha. Cada sorteio garante um prêmio com recompensas que variam de um mínimo de 0,7 USDT até 77 MNT por cada inscrição.

Rompendo barreiras: avanços regulatórios encontram a inovação

O sétimo ano da Bybit registrou um progresso considerável no que diz respeito à conformidade regulatória, com a Bybit EU obtendo oficialmente a licença Markets in Crypto-Assets (MiCAR) na Áustria. Esta aprovação reforça o compromisso da Bybit com a observância das normas e o serviço de longo prazo aos usuários europeus, proporcionando um modelo para a regulamentação dos criptoativos em toda a região.

Nos Emirados Árabes Unidos, a Bybit foi a primeira corretora de criptomoedas a obter uma Virtual Asset Platform Operator License completa da Securities and Commodities Authority dos Emirados Árabes Unidos (SCA), após uma aprovação preliminar no início de 2025. O reconhecimento ressalta a reputação da Bybit por seus altos padrões de observância das normas, governança e segurança, posicionando ainda mais os Emirados Árabes Unidos como líderes globais na regulamentação de ativos digitais.

A Byreal, uma corretora descentralizada (DEX) baseada em Solana e apoiada pela Bybit, foi lançada em outubro, acelerando o desenvolvimento da infraestrutura de liquidez descentralizada. A plataforma cresceu muito rápido e, agora, ocupa o quinto lugar no ranking da DefiLlama para DEXs da Solana , com mais de US$ 869 milhões em volume de negócios acumulado. A plataforma estendeu as parcerias para mais de 40 projetos em ativos do mundo real (RWA), IA, infraestrutura e DeFi, e oferece suporte a 13 ações tokenizadas xStocks por meio de sua camada de execução avançada.

No último ano, a Bybit aprimorou a integração do Mantle (MNT) em toda a sua plataforma e aprofundou a aliança estratégica, impulsionando o rápido desenvolvimento e integração da infraestrutura DeFi avançada. Esta parceria representa uma nova onda de inovação em blockchain e posiciona a Bybit na vanguarda do crescente acesso a ferramentas sofisticadas onchain para usuários e instituições.

2025 também marcou o primeiro GUINNESS WORLD RECORDS™ das criptomoedas: a principal competição de trading da Bybit, a World Series of Trading (WSOT) 2025, fez história ao conquistar um título GUINNESS WORLD RECORDS™ pelo maior número de participantes em uma competição de trading online em 24 horas, uma novidade no setor e uma demonstração do poder da comunidade.

Desde a sua criação, a Bybit tem se comprometido a elevar os padrões de desempenho, transparência e capacitação do usuário no setor de criptomoedas e blockchain. A confiança e a lealdade da base global de usuários da Bybit têm inspirado inovação contínua e resiliência em momentos de alta e baixa. O 7º aniversário é um testemunho do espírito colaborativo e da energia da comunidade Bybit.

Aplicam-se termos e condições. Para mais detalhes sobre elegibilidade e possíveis restrições, acesse Bybit | #7Up

#Bybit / #CryptoArk /#IMakeIt

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo por volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e impulsionar a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando construtores, criadores e entusiastas a explorar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com .

Para mais detalhes sobre a Bybit, visite Bybit Press

Para consultas de mídia, entre em contato com: [email protected]

Para atualizações, siga: Comunidades e mídias sociais da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832934/Level_Up__7Up_Bybit_s_7th_Anniversary_Shares_a__2_5.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

FONTE Bybit