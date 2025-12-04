Bybit, Mantle en Aave werken samen om institutionele DeFi-liquiditeit op wereldwijde schaal on-chain te brengen

DUBAI, UAE, 4 dec. 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, en Mantle, de high-performance distributie- en liquiditeitslaag voor real-world assets, kondigden vandaag een strategische samenwerking aan onder leiding van TokenLogic met Aave om de toegankelijkheid van gedecentraliseerde financiering (DeFi) te bevorderen en nieuwe onchain liquiditeitskanalen te ontsluiten voor gebruikers wereldwijd.

In het kader van deze samenwerking zal Aave worden gelanceerd op het Mantle Network. Hiermee worden de meest betrouwbare gedecentraliseerde leenprotocollen in de sector naar een schaalbare, goedkope, EVM-compatibele Layer-2 verplaatst die is gebouwd voor institutionele toepassingen en echte activa. Deze integratie stelt gebruikers in staat om token-activa te leveren, te lenen en er toegang toe te krijgen, aangedreven door Mantle's snelgroeiende DeFi, RWA, stablecoin en restaking-ecosystemen.

De samenwerking verdiept de afstemming tussen Mantle en Bybit, waarbij innovatie op protocolniveau wordt gecombineerd met wereldwijde distributie van uitwisselingen. Met Bybit als Global Liquidity Bridge, zal de samenwerking de liquiditeitspaden tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde plaatsen versterken. Er zijn plannen om in de toekomst een verscheidenheid aan producten op de beurs aan te bieden, waaronder maar niet beperkt tot het noteren van activa, rendabele on-chain producten, enz., onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder en marktrijpheid.



Een nieuw tijdperk van onchain-kapitaalefficiëntie inluiden

De inzet van Aave op Mantle vormt een krachtige basis voor schaalbare en samenstelbare DeFi-strategieën en ontsluit nieuwe liquiditeitsroutes waar zowel individuele als institutionele deelnemers van kunnen profiteren.

De Layer-2-infrastructuur van Mantle verbetert de efficiëntie van de uitleenpools van Aave door de transactiekosten en latentie te verlagen en tegelijkertijd een hoge doorvoer van marktactiviteiten te ondersteunen.

Bybit's wereldwijde uitwisselingsinfrastructuur vult deze uitbreiding aan door directe connectiviteit aan te bieden tussen gecentraliseerde liquiditeit, onderpandbeheer en onchain DeFi-markten, waardoor meer dan 70 miljoen gebruikers wereldwijd een geïntegreerd traject kunnen bewandelen.

Als onderdeel van het partnerschap zullen op MNT gebaseerde opbrengststimuleringsprogramma's worden geïntroduceerd binnen Aave-pools Deze stimulansen zijn bedoeld om vroege deelname te belonen, het gebruik van activa te versterken en een gezonde liquiditeitsvorming binnen het Mantle-ecosysteem te katalyseren.

"Dit partnerschap is een belangrijke stap om gedecentraliseerde financiering echt schaalbaar en wereldwijd toegankelijk te maken", zegt Emily Bao, Key Advisor bij Mantle. "Door Aave's bewezen liquiditeitsmotor te combineren met Mantle's high-performance Layer-2 en Bybit's wereldwijde marktbereik, bouwen we aan een uniforme financiële ervaring die een brug slaat tussen CEX-liquiditeit en de volgende generatie on-chain markten."

"De komst van Aave naar Mantle versterkt onze missie om hoogwaardige DeFi-infrastructuur toegankelijk te maken voor iedereen," zegt Emily. "Samen met Bybit creëren we een meer verbonden liquiditeitsomgeving - een omgeving waar gebruikers en instellingen vol vertrouwen, efficiënt en op wereldwijde schaal gedecentraliseerde markten kunnen betreden. Deze samenwerking vormt de basis voor verdergaande integraties en toekomstige marktkansen."

"Deze implementatie op Mantle, samen met Bybit's wereldwijde distributie, verbindt institutionele infrastructuur met Aave's diepe, 24/7 liquiditeit," zegt Stani Kulechov, Founder van Aave Labs. "Door de kredietmarkten van Aave naar het krachtige netwerk van Mantle te brengen met directe toegang tot de Bybit-uitwisseling, zorgt deze integratie ervoor dat transparante, on-chain financiering op wereldwijde schaal beschikbaar wordt voor instellingen over de hele wereld."

"Het implementeren van Aave op Mantle vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in het uitbreiden van ons protocol over hoge doorvoernetwerken om DeFi te laten winnen", zegt Matthew Graham, Founder en CEO bij TokenLogic. "We zijn verheugd om veel meer gebruikers te zien profiteren van de efficiëntie en nieuwe liquiditeitsbronnen die worden ontsloten door deze integratie met Mantle en Bybit."

De toekomst van geïntegreerde on-chain financiering bevorderen

De samenwerking tussen Bybit, Mantle en Aave betekent een beslissende stap in de richting van een meer verenigd, liquide en toegankelijk on-chain financieel systeem. Door de protocolbeveiliging van Aave, de uitvoeringsprestaties van Mantle en de wereldwijde distributie van Bybit te combineren, legt de samenwerking de basis voor de volgende fase van schaalbare DeFi-infrastructuur waar kapitaal naadloos kan bewegen tussen gecentraliseerde platforms en gedecentraliseerde protocollen.

Samen willen de partners de wereldwijde toepassing van DeFi versnellen en een wrijvingsloze financiële omgeving bieden voor particuliere gebruikers, bouwers en instellingen over de hele wereld.

Over Mantle

Mantle positioneert zichzelf als de belangrijkste distributielaag en gateway voor instellingen en TradFi om verbinding te maken met on-chain liquiditeit en toegang te krijgen tot real-world activa.

Met meer dan 4 miljard dollar aan community-eigendom combineert Mantle geloofwaardigheid, liquiditeit en schaalbaarheid met infrastructuur op institutioneel niveau om grootschalige adoptie te ondersteunen. Het ecosysteem wordt verankerd door $MNT binnen Bybit, en verder uitgebouwd door middel van kernprojecten binnen het ecosysteem, zoals mETH, fBTC, MI4 en meer. Dit wordt aangevuld door de partnerschappen van Mantle Network met toonaangevende emittenten en protocollen zoals Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct en EigenLayer.

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume en bedient een wereldwijde gemeenschap van meer dan 70 miljoen gebruikers. Bybit is opgericht in 2018 en herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld door het creëren van een eenvoudiger, open en gelijk ecosysteem voor iedereen. Met een sterke focus op Web3, werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain protocollen om robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bybit staat bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchaintools. Bybit overbrugt de kloof tussen TradFi en DeFi en stelt bouwers, makers en enthousiastelingen in staat om het volledige potentieel van Web3 te ontsluiten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerd financieren op Bybit.com .

Over Aave

Aave is 's werelds grootste en meest vertrouwde platform voor gedecentraliseerde financiering (DeFi), met $ 55 miljard aan deposito's en meer dan $ 23 miljard aan actieve leningen. Aave is volledig gebouwd op blockchain software en wordt bestuurd door de gemeenschap van AAVE tokenhouders. Het werkt als een wereldwijd spaar- en leennetwerk waar mensen kunnen verdienen door crypto of stablecoins te storten, direct kunnen lenen met crypto als onderpand, automatisch activa kunnen sparen en laten groeien en tokens direct kunnen ruilen op het platform. Alles draait op transparante smart contracts, zonder banken, zonder papierwerk en met 24/7 open toegang wereldwijd. Bezoek Aave.com

Over TokenLogic

TokenLogic is een pionier op het gebied van niet-bewarend vermogensbeheer en on-chain groeiontwikkelingen, die individuen en instellingen in staat stelt om het potentieel van gedecentraliseerde financiering te maximaliseren. Als Aave-dienstverlener levert TokenLogic gespecialiseerde expertise op het gebied van schatkistbeheer, protocolanalyse en GHO groei-initiatieven om de adoptie van Aave's GHO stablecoin en het bredere liquiditeitsecosysteem van het Aave-protocol te versterken en uit te breiden. Gebaseerd op de principes van transparantie, veiligheid en autonomie van de gebruiker, ontwerpt TokenLogic strategieën op basis van smart contracts die gebruikers in staat stellen de volledige controle over hun activa te behouden en tegelijkertijd toegang te krijgen tot geavanceerd rendement en liquiditeitsbeheer. Het bedrijf blijft zijn productensuite uitbreiden in de belangrijkste DeFi-ecosystemen en herdefinieert hoe on-chain kapitaal beweegt en groeit.

