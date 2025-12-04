DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, y Mantle, la capa de distribución y liquidez de alto rendimiento para activos del mundo real, anunciaron hoy una asociación estratégica liderada por TokenLogic con Aave para impulsar la accesibilidad de las finanzas descentralizadas (DeFi) y abrir nuevos canales de liquidez para usuarios de todo el mundo.

Bybit, Mantle y Aave se asocian para proporcionar liquidez en las finanzas descentralizadas de nivel institucional en cadena y a una escala mundial (PRNewsfoto/Bybit)

En el marco de esta colaboración, Aave se lanzará en Mantle Network para llevar los protocolos de préstamos descentralizados más confiables de la industria a una solución escalable de capa 2, de bajo costo, compatible con EVM, diseñada para aplicaciones de nivel institucional y activos del mundo real. Esta integración permitirá a los usuarios suministrar, tomar prestado y acceder a activos tokenizados impulsados por los ecosistemas de rápido crecimiento en DeFi, RWA, stablecoins y restaking.

La colaboración profundiza la alineación entre Mantle y Bybit, y combina la innovación a nivel de protocolo con la distribución mundial en diferentes plataformas. Al actuar Bybit como puente de liquidez mundial, esta colaboración reforzará las vías de liquidez entre plataformas centralizadas y descentralizadas con planes futuros de explorar distintas ofertas de productos en la bolsa, lo que incluye, pero no se limita a, listado de activos, productos de ganancias en cadena, entre otros, sujetos a la aprobación regulatoria y la preparación del mercado.



Desbloqueando una nueva era de eficiencia de capital en cadena

El desarrollo de Aave sobre Mantle establece una base sólida para estrategias DeFi escalables y componibles, lo que abre nuevas vías de liquidez que benefician tanto a personas como a instituciones.

La infraestructura de capa 2 de Mantle optimiza la eficiencia de los fondos de préstamo de Aave al reducir los costos de transacción y la latencia y, al mismo tiempo, respaldar un flujo elevado de operaciones en el mercado.

La infraestructura de mercado mundial de Bybit complementa esta expansión al ofrecer conectividad directa entre la liquidez centralizada, la gestión de garantías y los mercados DeFi en cadena, y proporciona una vía integrada para más de 70 millones de usuarios en todo el mundo.

Como parte de esta colaboración, se presentarán programas de incentivo de rendimiento basados en MNT en los fondos de Aave. Estos incentivos buscan recompensar la participación temprana, potenciar el uso de activos y catalizar la formación de liquidez saludable dentro del ecosistema Mantle.

"Esta asociación representa un paso importante para que las finanzas descentralizadas sean verdaderamente escalables y accesibles en todo el mundo", expresó Emily Bao, Key Advisor de Mantle. "Al combinar el motor de liquidez probado de Aave con la capa 2 de alto rendimiento de Mantle y el alcance mundial de Bybit en el mercado, estamos construyendo una experiencia financiera unificada que integra la liquidez de las bolsas centralizadas (CEX) con la nueva generación de mercados en cadena".

"Al conectar a Aave con Mantle, se potencia nuestra misión de llevar la infraestructura de DeFi de alto rendimiento al alcance de todos", expresó Emily. "Junto con Bybit, estamos creando un entorno de liquidez más conectado: uno en el que los usuarios y las instituciones pueden operar en los mercados descentralizados con confianza, eficiencia y a escala mundial. Esta colaboración abre el camino para integraciones más profundas y para futuras oportunidades de mercado".

"Esta implementación en Mantle, junto con la distribución mundial de Bybit, conecta la infraestructura de nivel institucional con la liquidez sólida y disponible las 24 horas de Aave", afirmó Stani Kulechov, Founder de Aave Labs. "Al conectar los mercados de préstamo de Aave con la red de alto rendimiento de Mantle, con acceso directo a la bolsa de Bybit, esta integración hace que las finanzas transparentes y en cadena estén disponibles a escala mundial para las instituciones de todo el mundo".

"Implementar Aave en Mantle representa un hito significativo en la expansión de nuestro protocolo a redes de alto rendimiento para impulsar el avance de DeFi", comentó Matthew Graham, Founder y CEO de TokenLogic. "Nos emociona ver a muchos más usuarios beneficiarse de la eficacia y de las nuevas fuentes de liquidez desbloqueadas a través de esta integración entre Mantle y Bybit".

Adelantando el futuro de las finanzas en cadena integradas

La asociación entre Bybit, Mantle y Aave representa un paso decisivo hacia un sistema financiero en cadena con más liquidez, más unificado y accesible. Al combinar la seguridad de protocolos de Aave, el rendimiento de ejecución de Mantle y el alcance mundial de Bybit, la colaboración sienta las bases para la siguiente fase de infraestructura DeFi escalable en la que el capital puede moverse sin problemas entre las plataformas centralizadas y los protocolos descentralizados.

Juntos, los socios apuntan a acelerar la adopción mundial de DeFi y proporcionar un entorno financiero sin fricciones para usuarios minoristas, desarrolladores e instituciones de todo el mundo.

Acerca de Mantle

Mantle se posiciona como la principal capa de distribución y puerta de enlace para que las instituciones y TradFi se conecten con liquidez en cadena y accedan a activos del mundo real para impulsar el flujo de las finanzas del mundo real.

Con más de 4.000 millones de dólares en activos propiedad de la comunidad, Mantle combina credibilidad, liquidez y escalabilidad con una infraestructura de nivel institucional para respaldar la adopción a gran escala. El ecosistema se basa en $MNT en Bybit, y se desarrolló mediante proyectos ecosistémicos fundamentales como mETH, fBTC, MI4 y otros. Este ecosistema se complementa con las alianzas de la red de Mantle con emisores y protocolos líderes como Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct y EigenLayer.

Para obtener más información acerca de Mantle, visite: mantle.xyz

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad global de más de 70 millones de usuarios. Bybut, fundada en 2018, está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit, conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com .

Para más información acerca de Bybit, visite Bybit Press

Acerca de Aave

Aave es la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) más grande y confiable del mundo, con 55.000 millones de dólares en depósitos y más de 23.000 millones en préstamos vigentes. Desarrollada en su totalidad sobre software blockchain y gobernada por su comunidad de titulares del token AAVE, Aave opera como una red mundial de ahorro y préstamos en la que las personas pueden obtener ganancias al depositar criptomonedas o stablecoins, pedir préstamos al instante usando criptomonedas como garantía, ahorrar y hacer crecer sus activos de forma automática y efectuar swaps de tokens directamente en la plataforma. Todo funciona sobre contratos inteligentes transparentes, sin bancos ni papeleo y con acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana en todo el mundo. Visite Aave.com

Acerca de TokenLogic

TokenLogic es pionero en la gestión de activos sin custodia y en soluciones de crecimiento en cadena, para potenciar a las personas y las instituciones para maximizar el potencial de las finanzas descentralizadas. Como proveedor de servicios de Aave, ToekLogic proporciona conocimiento especializado en gestión de tesorería, análisis de protocolos e iniciativas de crecimiento de GHO, para fortalecer y escalar la adopción de la stablecoin GHO de AAVE y el ecosistema de liquidez más amplio de Aave. Basada en los principios de transparencia, seguridad y autonomía del usuario, TokenLogic diseña estrategias impulsadas por contratos inteligentes que permiten a los usuarios mantener el control total de sus activos y, al mismo tiempo, acceder a una gestión avanzada del rendimiento y la liquidez. La compañía continúa expandiendo su suite de productos en los principales ecosistemas de DeFi, para redefinir la manera en que el capital se mueve y crece en cadena.

