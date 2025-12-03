Bybit, Mantle, dan Aave Berkolaborasi Menghadirkan Likuiditas DeFi "Onchain" Berstandar Investor Institusi di Pasar Global

Lewat kemitraan ini, Aave akan tersedia di Mantle Network sebagai protokol pinjaman (lending) terdesentralisasi yang paling tepercaya untuk Layer-2 yang berskala luas, berbiaya rendah, dan kompatibel dengan EVM. Integrasi ini memfasilitasi pengguna menyetor, meminjam, dan mengakses aset tokenisasi yang didukung ekosistem DeFi, RWA, stablecoin, dan restaking Mantle.

Kemitraan ini semakin mempererat hubungan Mantle dan Bybit, serta memadukan inovasi level protokol dengan distribusi dari sebuah bursa kripto global. Setelah Bybit berperan sebagai Global Liquidity Bridge, kemitraan ini akan memperkuat jalur likuiditas antara platform tersentralisasi dan terdesentralisasi. Rencana pengembangan produk lain juga telah disusun—termasuk potensi pencatatan aset dan produk on-chain earn, sesuai dengan regulasi dan kesiapan pasar.

Membuka Babak Baru untuk Efisiensi Modal Onchain

Kehadiran Aave di Mantle mendasari strategi DeFi yang berskala luas dan composable, serta membuka jalur likuiditas baru untuk investor individu maupun institusi.

Infrastruktur Layer-2 Mantle meningkatkan efisiensi lending pool Aave dengan biaya transaksi yang lebih rendah, latensi minimal, dan dukungan aktivitas pasar dengan volume tinggi.

Infrastruktur bursa global Bybit melengkapi ekspansi ini dengan konektivitas langsung antara likuiditas tersentralisasi, pengelolaan agunan, dan pasar DeFi onchain—memberikan akses terintegrasi bagi lebih dari 70 juta pengguna di seluruh dunia.

Sebagai bagian dari kemitraan, program insentif hasil investasi berbasiskan MNT akan dilansir di pool Aave. Tujuannya, mendorong partisipasi awal, memperkuat utilisasi aset, dan membentuk likuiditas yang sehat di ekosistem Mantle.

"Kolaborasi ini merupakan langkah besar menuju DeFi yang benar-benar berskala luas dan mudah diakses secara global," ujar Emily Bao, Key Advisor, Mantle. "Dengan memadukan mesin likuiditas Aave, performa tinggi Layer-2 Mantle, dan jangkauan pasar Bybit, kami membangun pengalaman keuangan terpadu yang menghubungkan likuiditas CEX dengan pasar onchain generasi baru."

Emily juga menambahkan, "Kehadiran Aave di Mantle memperkuat misi kami untuk mengembangkan infrastruktur DeFi berkinerja tinggi. Bersama Bybit, kami menciptakan layanan likuiditas yang saling terhubung—memfasilitasi pengguna dan institusi untuk bertransaksi di pasar terdesentralisasi dengan kepastian, efisiensi, dan skala global. Kolaborasi ini membuka integrasi yang lebih luas dan peluang pasar pada masa depan."

Stani Kulechov, Founder, Aave Labs, berkata: "Peluncuran Aave di Mantle, didukung jaringan distribusi global Bybit, menyatukan infrastruktur berstandar investor institusi dengan likuiditas Aave yang tersedia 24/7. Integrasi ini membuka akses keuangan onchain yang transparan di seluruh dunia."

Matthew Graham, Founder & CEO, TokenLogic, menambahkan: "Peluncuran tersebut menjadi perkembangan penting dalam ekspansi protokol kami ke jaringan dengan volume tinggi untuk memastikan DeFi dapat berkembang. Kami menyambut semakin banyak pengguna yang ingin memperoleh efisiensi dan sumber likuiditas baru dari integrasi antara Mantle dan Bybit."

Mendorong Masa Depan Keuangan On-chain yang Terintegrasi

Kemitraan antara Bybit, Mantle, dan Aave merupakan langkah menuju sistem keuangan onchain yang lebih terpadu, likuid, dan mudah diakses. Dengan menggabungkan keamanan protokol Aave, performa eksekusi Mantle, dan distribusi global Bybit, kolaborasi ini membangun fondasi untuk infrastruktur DeFi generasi berikutnya—mewujudkan arus pergerakan modal yang lancar antara platform tersentralisasi dan protokol terdesentralisasi.

Ketiga pihak berkomitmen mempercepat tingkat penggunaan DeFi di pasar global dan menghadirkan layanan keuangan bebas hambatan bagi investor ritel, pengembang teknologi, dan investor institusi di seluruh dunia.

Tentang Mantle

Mantle adalah jenjang distribusi utama dan gerbang bagi investor institusi serta pasar keuangan konvensional yang ingin mengakses likuiditas onchain dan real-world asset untuk mendukung alur real-world finance.

Mengelola lebih dari US$4 miliar aset komunitas, Mantle menggabungkan kredibilitas, likuiditas, dan skalabilitas dengan infrastruktur berstandar investor institusi untuk mendukung adopsi besar-besaran. Ekosistem Mantle dirancang dengan token $MNT, mencakup berbagai proyek inti seperti mETH, fBTC, dan MI4. Mantle juga bermitra dengan protokol terkemuka seperti Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct, dan EigenLayer.



Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 70 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com.

Tentang Aave

Aave adalah platform DeFi terbesar dan paling tepercaya di dunia yang menyimpan aset bernilai US$55 miliar dan mengelola pinjaman aktif bernilai lebih dari US$23 miliar. Seluruh platform Aave beroperasi dengan perangkat lunak blockchain dan diatur oleh komunitas pemilik token AAVE. Aave berfungsi sebagai jaringan simpanan dan pinjaman global. Lewat Aave, pengguna dapat menyimpan aset kripto atau stablecoin, serta mengajukan pinjaman dengan aset kripto sebagai agunan, serta menyimpan dan mengembangkan nilai aset secara otomatis, serta menukar token secara langsung pada platform. Seluruh layanan Aave menggunakan smart contract, tanpa keterlibatan bank dan dokumen fisik, serta menyediakan akses terbuka selama 24/7 di seluruh dunia. Informasi selengkapnya: Aave.com

Tentang TokenLogic

TokenLogic adalah pelopor layanan manajemen aset nonkustodian dan solusi on-chain growth. TokenLogic membantu berbagai pengguna dan institusi memaksimalkan potensi keuangan terdesentralisasi. Sebagai penyedia layanan untuk Aave, menyediakan keahlian khusus dalam manajemen kas (treasury management), protocol analytics, dan inisiatif pertumbuhan GHO guna memperkuat serta memperluas tingkat penggunaan stablecoin GHO milik Aave dan ekosistem likuiditas Aave Protocol. Berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, keamanan, dan kemandirian pengguna, TokenLogic merancang strategi berbasiskan smart contract agar pengguna memiliki kendali penuh atas aset mereka, serta mendapatkan akses pengelolaan hasil investasi (yield) dan likuiditas yang lebih mutakhir. TokenLogic terus memperluas rangkaian produknya pada berbagai ekosistem DeFi utama, dan merombak arus pergerakan dan perkembangan modal di jaringan on-chain.

