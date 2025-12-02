Bybit, Mantle und Aave gehen Partnerschaft ein, um DeFi-Liquidität in institutioneller Qualität in globalem Maßstab „on-chain" zu bringen

DUBAI, VAE, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, und Mantle, die leistungsstarke Distributions- und Liquiditätsschicht für reale Vermögenswerte, gaben heute eine strategische Partnerschaft unter der Leitung von TokenLogic mit Aave bekannt, um die Zugänglichkeit dezentraler Finanzen (DeFi) voranzutreiben und neue Onchain-Liquiditätskanäle für Nutzerinnen und Nutzer weltweit zu erschließen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Aave auf dem Mantle Network starten und die vertrauenswürdigsten dezentralen Kreditprotokolle der Branche auf einen skalierbaren, kostengünstigen, EVM-kompatiblen Layer-2 bringen, der für institutionelle Anwendungen und reale Vermögenswerte entwickelt wurde. Diese Integration ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, tokenisierte Vermögenswerte, die von den schnell wachsenden DeFi-, RWA-, Stablecoin- und Restaking-Ökosystemen von Mantle unterstützt werden, bereitzustellen, auszuleihen und darauf zuzugreifen.

Die Partnerschaft vertieft die gemeinsame strategische Ausrichtung von Mantle und Bybit und verbindet Innovation auf Protokoll-Ebene mit der weltweiten Reichweite einer zentralen Handelsplattform. Indem Bybit als Global Liquidity Bridge fungiert, wird die Zusammenarbeit die Liquiditätswege zwischen zentralen und dezentralen Handelsplätzen stärken. Für die Zukunft ist geplant, eine Vielzahl von Produktangeboten auf der Handelsplattform zu testen, unter anderem Notierung von Vermögenswerten, On-Chain-Einkommensprodukte usw. – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und der Marktreife.



Eine neue Ära der On-Chain-Kapitaleffizienz einleiten

Der Einsatz von Aave auf Mantle schafft eine leistungsstarke Grundlage für skalierbare und kombinierbare DeFi-Strategien, die neue Liquiditätswege erschließen, von denen sowohl individuelle als auch institutionelle Teilnehmer profitieren.

Die Layer-2-Infrastruktur von Mantle steigert die Effizienz der Kreditpools von Aave, indem sie Transaktionskosten und Latenzzeiten reduziert und gleichzeitig Marktaktivitäten mit hohem Durchsatz unterstützt.

Die globale Handelsinfrastruktur von Bybit ergänzt diese Expansion, indem sie direkte Konnektivität zwischen zentralisierter Liquidität, Sicherheitenmanagement und Onchain-DeFi-Märkten bietet und damit einen integrierten Weg für über 70 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit darstellt.

Als Teil der Partnerschaft werden MNT-basierte Ertragsanreizprogramme innerhalb der Aave-Pools eingeführt. Diese Anreize zielen darauf ab, eine frühzeitige Beteiligung zu belohnen, die Nutzung von Vermögenswerten zu verstärken und eine gesunde Liquiditätsbildung innerhalb des Mantle-Ökosystems zu katalysieren.

„Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt dar, wenn es darum geht, dezentrale Finanzdienstleistungen wirklich skalierbar und weltweit zugänglich zu machen", sagt Emily Bao, Key Advisor bei Mantle. „Durch die Kombination der bewährten Liquiditäts-Engine von Aave mit dem leistungsstarken Layer-2 von Mantle und der weltweiten Marktreichweite von Bybit schaffen wir ein einheitliches Finanzerlebnis, das CEX-Liquidität mit der nächsten Generation von On-Chain-Märkten verbindet."

„Aave zu Mantle zu bringen, unterstützt unsere Mission, hochleistungsfähige DeFi-Infrastrukturen für alle zugänglich zu machen", sagt Emily Bao. „Gemeinsam mit Bybit schaffen wir eine vernetzte Liquiditätsumgebung, in der Nutzerinnen und Nutzer und Institutionen sich vertrauensvoll, effizient und in globalem Maßstab an dezentralen Märkten beteiligen können. Diese Zusammenarbeit schafft die Voraussetzungen für eine tiefere Integration und zukünftige Marktchancen."

„Diese Implementierung auf Mantle verbindet zusammen mit der globalen Distribution von Bybit eine Infrastruktur in institutioneller Qualität mit der tiefen, rund um die Uhr verfügbaren Liquidität von Aave.", so Stani Kulechov, Gründer von Aave Labs. „Indem die Kreditmärkte von Aave auf Mantles Hochleistungsnetzwerk gebracht und zugleich ein direkter Zugang zur Bybit-Börse ermöglicht werden, stellt diese Integration transparente, „on-chain" abgewickelte Finanzdienstleistungen weltweit und im großen Maßstab für Institutionen bereit."

„Die Implementierung von Aave auf Mantle ist ein wichtiger Meilenstein bei der Ausweitung unseres Protokolls auf Netzwerke mit hohem Durchsatz, um DeFi zum Erfolg zu verhelfen", sagt Matthew Graham, Gründer und CEO von TokenLogic. „Wir freuen uns darauf, dass noch viel mehr Nutzerinnen und Nutzer von den Effizienzen und neuen Liquiditätsquellen profitieren, die durch die Integration von Mantle und Bybit erschlossen werden."

Die Zukunft der integrierten On-Chain-Finanzierung voranbringen

Die Partnerschaft zwischen Bybit, Mantle und Aave ist ein entscheidender Schritt hin zu einem einheitlicheren, liquideren und zugänglicheren On-Chain-Finanzsystem. Durch die Kombination der Protokollsicherheit von Aave, der hohen Performance von Mantle und der globalen Reichweite von Bybit legt die Zusammenarbeit das Fundament für die nächste Phase einer skalierbaren DeFi-Infrastruktur, in der Kapital nahtlos zwischen zentralisierten Plattformen und dezentralen Protokollen bewegt werden kann.

Gemeinsam verfolgen die Partner das Ziel, die globale Verbreitung von DeFi zu beschleunigen und ein reibungsloses Finanzumfeld für Retail-Nutzer, Entwickler und Institutionen weltweit zu schaffen.

Informationen zu Mantle

Mantle positioniert sich als führende Distributionsschicht und Gateway für Institutionen und TradFi, um sich mit On-Chain-Liquidität zu verbinden und Zugang zu realen Vermögenswerten zu erhalten, was den Finanzfluss in der realen Welt fördert.

Mit mehr als 4 Mrd. USD an gemeinschaftlich genutzten Vermögenswerten kombiniert Mantle Glaubwürdigkeit, Liquidität und Skalierbarkeit mit einer institutionellen Infrastruktur zur Unterstützung einer groß angelegten Einführung. Das Ökosystem ist durch $MNT innerhalb von Bybit verankert und wird durch Kernprojekte wie mETH, fBTC, MI4 und andere erweitert. Ergänzt wird dies durch die Partnerschaften von Mantle Network mit führenden Emittenten und Protokollen wie Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct und EigenLayer.

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com .

Informationen zu Aave

Aave ist die weltweit größte und vertrauenswürdigste dezentralisierte Finanzplattform (DeFi) mit 55 Mrd. USD an Einlagen und über 23 Mrd. USD an aktiven Krediten. Aave basiert vollständig auf Blockchain-Software und wird von der Community der AAVE-Token-Inhaber verwaltet. Es handelt sich um ein globales Spar- und Kreditnetzwerk, in dem Menschen durch die Einzahlung von Kryptowährungen oder Stablecoins Geld verdienen, mit Kryptowährungen als Sicherheiten sofort Kredite aufnehmen, Vermögen automatisch sparen und vermehren und Token direkt auf der Plattform tauschen können. Alles läuft über transparente Smart Contracts – ohne Banken, ohne Papierkram und mit weltweitem, rund um die Uhr offenem Zugang. Besuchen Sie die Website des Unternenhmens unter Aave.com

Informationen zu TokenLogic

TokenLogic ist ein Wegbereiter im Bereich Non-Custodial Asset Management und bei On-Chain-Wachstumslösungen und ermöglicht es Einzelpersonen wie Institutionen, das Potenzial dezentraler Finanzmärkte voll auszuschöpfen. Als Aave Service Provider bietet TokenLogic spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen Treasury Management, Protokollanalyse und GHO-Wachstumsinitiativen, um die Akzeptanz von Aaves GHO-Stablecoin und dem breiteren Aave-Protokoll-Liquiditäts-Ökosystem zu stärken und zu erweitern. Basierend auf den Prinzipien von Transparenz, Sicherheit und Nutzerautonomie entwickelt TokenLogic Smart-Contract-gesteuerte Strategien, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte zu behalten und gleichzeitig Zugang zu anspruchsvollem Rendite- und Liquiditätsmanagement zu erhalten. Das Unternehmen baut seine Produktpalette in den wichtigsten DeFi-Ökosystemen weiter aus und definiert die Art und Weise, wie Kapital on-chain bewegt wird und wächst, neu.

