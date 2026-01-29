Bybit, Mantle e Byreal estabelecem parceria para ampliar o acesso CeDeFi para $MNT na Solana por meio do Mantle Super Portal

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 29 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Bybit, a Mantle e a Byreal anunciaram hoje o lançamento do Mantle Super Portal, a infraestrutura nativa cross chain da Mantle que possibilita a movimentação contínua de capital entre ecossistemas, expandindo o $MNT para a Solana e proporcionando um acesso mais robusto ao CeDeFi.

Bybit, Mantle e Byreal fazem parceria para ampliar o acesso ao CeDeFi para $MNT na Solana por meio do Mantle Super Portal (PRNewsfoto/Mantle)

Por meio dessa integração, os usuários podem conectar o $MNT do Ethereum à Solana por meio de uma interface unificada, implantar liquidez nos mercados DeFi nativos da Solana no Byreal e participar de programas de negociação e incentivo no Bybit Alpha, criando um fluxo contínuo entre a liquidez on-chain e a da corretora.

O lançamento representa um marco importante na estratégia de distribuição multichain da Mantle, posicionando o $MNT como um ativo entre ecossistemas que conecta a liquidez da Ethereum Layer 2, a Solana DeFi e a infraestrutura de corretora centralizada, ao mesmo tempo em que desenvolve a missão mais ampla da Mantle como a camada de distribuição líder para conectar as finanças tradicionais, os ativos do mundo real e os mercados on-chain como um todo.

Mantle Super Portal: infraestrutura onde fluem os mercados de capitais do mundo real e da Internet

O Mantle Super Portal é um pilar fundamental da infraestrutura entre cadeias da Mantle, criado especificamente para permitir a movimentação rápida, eficiente em termos de capital, confiável e com baixo atrito do $MNT entre ecossistemas.



Ao eliminar a complexidade por trás de uma única interface, o Mantle Super Portal transforma o $MNT em um ativo nativamente interoperável, permitindo que os usuários acessem a liquidez on-chain com segurança e execução consistentes em todas as redes.

Com o Mantle Super Portal agora em funcionamento, os usuários podem:

Conectar $MNT diretamente entre Ethereum e Solana

Acessar a liquidez DeFi nativa da Solana sem fluxos de trabalho fragmentados

Implantar capital de forma integrada em ambientes on-chain e nas corretoras

À medida que o Mantle continua a se estabelecer como a cadeia líder para a adoção de ativos do mundo real (RWA), o Mantle Super Portal estende essa tese além de uma única rede, permitindo que o $MNT se integre perfeitamente aos mercados de capitais TradFi e DeFi, onde convergem liquidez, atenção e execução.

$MNT se expande para a economia DeFi da Solana via Byreal

Após o lançamento do Mantle Super Portal, o $MNT agora está disponível no Byreal, uma bolsa descentralizada nativa da Solana desenvolvida pela Bybit. Os provedores de liquidez podem depositar $MNT no pool MNT–USDC e ganhar uma parte dos 96.000 $MNT em incentivos distribuídos nos próximos três meses.Essa integração permite que $MNT participe diretamente do ambiente DeFi de alto rendimento da Solana, se beneficiando de taxas baixas, liquidação rápida e profunda liquidez on-chain.

Ao estender o $MNT para a Solana, a Mantle acelera seu papel como uma camada de distribuição que conecta o valor do mundo real aos mercados de capitais on-chain mais ativos, sem fragmentar a liquidez ou a experiência do usuário.

"A Byreal oferece um lar natural para ativos entre cadeias como o $MNT", disse Emily Bao, Founder da Byreal e Head of Spot na Bybit. "Com o $MNT disponível na Solana, os usuários podem acessar rendimentos competitivos on-chain enquanto contribuem para uma liquidez mais profunda e eficiente em todos os ecossistemas."

"A Solana foi criada para apoiar os mercados de capitais da Internet em grande escala: possibilitando a descoberta de preços para todos os ativos on-chain, 24 horas por dia, 7 dias por semana e globalmente", afirmou Ramzy Ali, DeFi Growth Lead, Solana Foundation. "A integração por meio do Mantle Super Portal permite que os usuários aproveitem o ecossistema DeFi da Solana, conectando ativos a mercados altamente adaptáveis, criados para oferecer velocidade, liquidez e participação global."

Bybit Alpha oferece uma experiência CeFi–DeFi conectada para $MNT

Paralelamente, a Bybit Alpha oferecerá suporte a programas de negociação e incentivo $MNT, com funcionalidade completa de depósito e saque de Solana habilitada através do Mantle Super Portal.



Os usuários podem negociar $MNT no Bybit Spot e Alpha, participar de campanhas de incentivo e competições de negociação e se beneficiar da economia nas taxas de transação. A integração da Bybit cria um efeito volante de capital contínuo que fornece uma camada de liquidez centralizada que complementa a atividade na cadeia, permitindo que os usuários combinem o rendimento DeFi com recompensas na corretora e eficiência de capital.

"O Bybit Alpha foi desenvolvido para revelar oportunidades iniciais com utilidade real", disse Emily Bao, Founder da Byreal e Head of Spot na Bybit. "O suporte ao $MNT na Solana permite que os usuários alternem facilmente entre o rendimento na cadeia na Byreal e os incentivos de negociação na Bybit, tudo dentro de um ciclo de capital conectado."

Avançando na estratégia de distribuição multichain da Mantle

Com o Mantle Super Portal, o Byreal e o Bybit Alpha trabalhando em conjunto, o $MNT agora opera na Ethereum, na Solana e em locais centralizados por meio de uma estrutura única e integrada. Essa configuração unificada permite a mobilidade eficiente do capital sem comprometer a profundidade da liquidez, a qualidade da execução ou a experiência do usuário.

A expansão fortalece o papel da Mantle como uma camada conectiva entre a infraestrutura da Layer 2, os mercados DeFi da Solana e as plataformas CeFi, estendendo a utilidade do $MNT por todo o espectro de atividades on-chain e nas corretoras.

"Este lançamento representa um passo fundamental na visão multichain da Mantle", afirmou Emily Bao, Key Advisor da Mantle. "Ao permitir que o $MNT opere perfeitamente na Mantle, Solana e Bybit, estamos expandindo os casos de uso no mundo real e reforçando o papel da Mantle como uma camada de distribuição para finanças on-chain."

Sobre a Mantle

A Mantle é a principal camada de distribuição e porta de entrada para instituições e TradFi se conectarem com a liquidez on-chain e acessarem ativos do mundo real, impulsionando o fluxo das finanças do mundo real.

Com mais de US$ 4 bilhões em ativos pertencentes à comunidade, a Mantle combina credibilidade, liquidez e escalabilidade com infraestrutura de nível institucional para apoiar a adoção em larga escala. O ecossistema é ancorado pelo $MNT dentro da Bybit e construído por meio de projetos essenciais do ecossistema, como mETH, fBTC, MI4 e outros. Isso é complementado pelas parcerias da Mantle Network com emissores e protocolos líderes, como Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct e EigenLayer.

Para obter mais informações sobre a Mantle, acesse: mantle.xyz

Para mais atualizações nas redes sociais, siga: Mantle Official X e Mantle Community Channel

Para consultas da mídia, entre em contato com: [email protected]

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, atendendo a uma comunidade global de mais de 80 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com um forte foco na Web3, a Bybit faz parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer uma infraestrutura robusta e estimular a inovação na cadeia. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversificados, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a explorar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com .

Para obter mais detalhes sobre a Bybit, visite Bybit Press

Para consultas da mídia, entre em contato com: [email protected]

Para atualizações, siga: Comunidades e mídias sociais da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Sobre a Byreal

A Byreal é a camada de liquidez definitiva criada para ativos reais, que oferece liquidez incomparável aos usuários. Ela integra DEX, Launch e Vault em uma arquitetura de roteamento inteligente unificada, formando um mecanismo de crescimento de ciclo completo que oferece suporte à descoberta de ativos, negociação e geração de rendimentos em vários ecossistemas.

Para obter mais informações sobre a Byreal, acesse: www.byreal.io

Para atualizações, siga as redes sociais da Byreal: https://x.com/byreal_io

Para consultas da mídia, entre em contato com: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870634/Mantle.jpg

FONTE Mantle