Bybit, Mantle, et Byreal s'associent pour étendre l'accès à la CeDeFi pour le $MNT sur Solana via Mantle Super Portal

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, Mantle, et Byreal ont annoncé aujourd'hui le lancement de Mantle Super Portal, l'infrastructure cross-chain native de Mantle qui permet le mouvement fluide de capitaux entre les écosystèmes en étendant le $MNT à Solana, permettant ainsi un accès plus solide à la CeDeFi.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent bridger le $MNT entre Ethereum et Solana par l'intermédiaire d'une interface unifiée, déployer des liquidités sur les marchés DeFi natifs de Solana sur Byreal, et participer à des programmes de trading et d'incitation sur Bybit Alpha, créant ainsi un flux continu entre la liquidité on-chain et la liquidité sur les plateformes d'échange.

Le lancement représente un jalon dans la stratégie de distribution multichaîne de Mantle, positionnant le $MNT comme un actif inter-écosystèmes connectant la liquidité de couche 2 d'Ethereum, la DeFi de Solana, et l'infrastructure d'échange centralisée, tout en faisant progresser la mission plus large de Mantle en tant que principale couche de distribution pour connecter la finance traditionnelle, les actifs du monde réel, et les marchés on-chain.

Mantle Super Portal : une infrastructure où les marchés des capitaux du monde réel et de l'internet se rencontrent

Mantle Super Portal est un pilier fondamental de l'infrastructure cross-chain de Mantle, conçu spécifiquement pour permettre des transferts rapides, efficaces en termes de capital, fiables et à faible friction de $MNT entre les écosystèmes.



En masquant la complexité derrière une interface unique, Mantle Super Portal transforme le $MNT en un actif nativement interopérable, permettant aux utilisateurs d'accéder à la liquidité on-chain avec une sécurité et une exécution cohérentes sur tous les réseaux.

Mantle Super Portal étant désormais opérationnel, les utilisateurs peuvent :

bridger le $MNT directement entre Ethereum et Solana,

accédez à la liquidité DeFi native de Solana sans flux de travail fragmentés,

déployez des capitaux de manière transparente dans les environnements on-chain et sur les plateformes d'échange.

Alors que Mantle continue de s'imposer comme la principale chaîne d'adoption des actifs du monde réel (RWA), Mantle Super Portal étend cette approche au-delà d'un seul réseau, permettant au $MNT d'entrer de manière fluide sur les marchés de capitaux TradFi et DeFi où convergent liquidité, attention et exécution.

Le $MNT s'étend à l'économie DeFi de Solana via Byreal

À la suite du lancement de Mantle Super Portal, le $MNT est désormais disponible sur Byreal, une plateforme d'échange décentralisée native de Solana incubée par Bybit. Les fournisseurs de liquidités peuvent déposer des $MNT dans le pool MNT–USDC et gagner une part de 96 000 $MNT en incitations réparties sur les trois prochains mois. Cette intégration permet au $MNT de participer directement à l'environnement DeFi à haut débit de Solana, en bénéficiant de frais réduits, d'un règlement rapide et d'une liquidité on-chain importante.

En étendant le $MNT à Solana, Mantle accélère son rôle de couche de distribution reliant la valeur du monde réel aux marchés de capitaux internet on-chain les plus actifs, sans fragmenter la liquidité ni l'expérience utilisateur.

« Byreal offre un environnement idéal pour les actifs cross-chain comme le $MNT », a déclaré Emily Bao, Founder de Byreal et Head of Spot chez Bybit. « Avec le $MNT sur Solana, les utilisateurs peuvent accéder à un rendement compétitif sur la blockchain tout en contribuant à une liquidité plus profonde et plus efficace à travers les écosystèmes. »

« Solana a été conçue pour soutenir les marchés de capitaux internet à grande échelle : permettre la découverte des prix pour chaque actif sur la blockchain, 24/7, et à l'échelle mondiale », a déclaré Ramzy Ali, DeFi Growth Lead à la Solana Foundation. « L'intégration via Mantle Super Portal permet aux utilisateurs de tirer parti de l'écosystème DeFi de Solana, en connectant les actifs à des marchés hautement composables conçus pour la rapidité, la liquidité et la participation mondiale. »

Bybit Alpha offre une expérience CeFi–DeFi connectée pour le $MNT

En parallèle, Bybit Alpha prendra en charge les programmes de trading et d'incitation en $MNT, avec toutes les fonctionnalités de dépôt et de retrait Solana activées via Mantle Super Portal.



Les utilisateurs peuvent échanger des $MNT sur Bybit Spot et Alpha, participer à des campagnes incitatives et à des concours de trading, et bénéficier de frais de transaction réduits. L'intégration de Bybit crée un cercle vertueux de capital continu qui fournit une couche de liquidité centralisée complétant l'activité on-chain, permettant aux utilisateurs de combiner le rendement DeFi avec des récompenses au niveau de la plateforme d'échange et une efficacité du capital.

« Bybit Alpha est conçu pour faire émerger des opportunités précoces présentant une réelle utilité », a déclaré Emily Bao, Founder de Byreal et Head of Spot chez Bybit. « La prise en charge du $MNT sur Solana permet aux utilisateurs de passer facilement du rendement on-chain sur Byreal aux incitations au trading sur Bybit, le tout au sein d'une boucle de capital connectée. »

Faire progresser la stratégie de distribution multichaîne de Mantle

Avec Mantle Super Portal, Byreal et Bybit Alpha fonctionnant en tandem, le $MNT est désormais pris en charge sur Ethereum, Solana et les plateformes centralisées grâce à un cadre unique et intégré. Cette configuration unifiée permet une mobilité efficace des capitaux sans compromettre la profondeur de la liquidité, la qualité d'exécution ou l'expérience utilisateur.

Cette expansion renforce le rôle de Mantle en tant que couche de connexion entre l'infrastructure de couche 2, les marchés DeFi de Solana et les plateformes CeFi, étendant ainsi l'utilité du $MNT sur l'ensemble du spectre des activités on-chain et sur les plateformes d'échange.

« Ce lancement représente une étape clé dans la vision multichaîne de Mantle », a déclaré Emily Bao, Key Advisor chez Mantle. « En permettant au $MNT de circuler de manière fluide entre Mantle, Solana et Bybit, nous développons les cas d'utilisation dans le monde réel et renforçons le rôle de Mantle en tant que couche de distribution pour la finance on-chain. »

