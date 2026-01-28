Bybit, Mantle và Byreal hợp tác mở rộng khả năng truy cập CeDeFi cho $MNT trên Solana thông qua Mantle Super Portal

DUBAI, UAE, ngày 28 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, Mantle và Byreal hôm nay công bố ra mắt Mantle Super Portal, hạ tầng xuyên chuỗi gốc của Mantle thúc đẩy luân chuyển vốn liền mạch giữa các hệ sinh thái bằng cách mở rộng $MNT sang Solana, mở khóa khả năng tiếp cận CeDeFi mạnh mẽ hơn.

Thông qua tích hợp này, người dùng có thể chuyển đổi $MNT từ Ethereum sang Solana qua một giao diện hợp nhất, triển khai thanh khoản vào các thị trường DeFi gốc Solana trên Byreal, và tham gia giao dịch cũng như các chương trình ưu đãi trên Bybit Alpha, tạo nên dòng chảy liên tục giữa thanh khoản trên chuỗi (on-chain) và thanh khoản trên sàn giao dịch.

Việc ra mắt này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phân phối đa chuỗi của Mantle, định vị $MNT như một tài sản đa hệ sinh thái kết nối thanh khoản Layer 2 của Ethereum, DeFi trên Solana và hạ tầng sàn giao dịch tập trung, đồng thời thúc đẩy sứ mệnh rộng hơn của Mantle với vai trò là lớp phân phối hàng đầu kết nối tài chính truyền thống, tài sản thế giới thực và thị trường trên chuỗi thành một thể thống nhất.

Mantle Super Portal: Hạ tầng nơi dòng vốn thị trường thế giới thực và Internet luân chuyển

Mantle Super Portal là trụ cột nền tảng trong hạ tầng xuyên chuỗi của Mantle, được xây dựng nhằm mục đích cho phép $MNT di chuyển nhanh, hiệu quả về vốn, đáng tin cậy và ít rào cản giữa các hệ sinh thái.



Bằng cách ẩn đi sự phức tạp phía sau một giao diện duy nhất, Mantle Super Portal biến $MNT thành một tài sản có khả năng tương tác nguyên bản, cho phép người dùng truy cập thanh khoản trên chuỗi với mức độ bảo mật và thực thi nhất quán trên các mạng lưới.

Khi Mantle Super Portal chính thức hoạt động, người dùng có thể:

Chuyển đổi $MNT trực tiếp giữa Ethereum và Solana

Truy cập thanh khoản DeFi gốc Solana mà không cần quy trình công việc phân mảnh

Triển khai vốn liền mạch trên cả môi trường trên chuỗi và dựa trên sàn giao dịch

Khi Mantle tiếp tục tạo dựng vị thế là chuỗi hàng đầu cho việc áp dụng tài sản thế giới thực (RWA), Mantle Super Portal mở rộng luận điểm này ra ngoài phạm vi một mạng lưới duy nhất, cho phép $MNT di chuyển liền mạch vào các thị trường vốn TradFi và DeFi, nơi thanh khoản, sự chú ý và khả năng thực thi hội tụ.

$MNT mở rộng sang nền kinh tế DeFi của Solana thông qua Byreal

Sau khi Mantle Super Portal ra mắt, $MNT đã chính thức có mặt trên Byreal, sàn giao dịch phi tập trung gốc Solana do Bybit ươm tạo. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể gửi $MNT vào bể thanh khoản (pool) MNT–USDC và nhận phần thưởng từ 96.000 $MNT được phân phối trong ba tháng tới. Tích hợp này cho phép $MNT tham gia trực tiếp vào môi trường DeFi thông lượng cao của Solana, hưởng lợi từ phí thấp, thanh toán nhanh và thanh khoản trên chuỗi sâu.

Bằng việc mở rộng $MNT sang Solana, Mantle đẩy nhanh vai trò của mình như một lớp phân phối, kết nối giá trị thế giới thực với các thị trường vốn internet trên chuỗi sôi động nhất, mà không làm phân mảnh thanh khoản hay trải nghiệm người dùng.

"Byreal cung cấp một ngôi nhà tự nhiên cho các tài sản xuyên chuỗi như $MNT", Emily Bao, Founder of Byreal kiêm Head of Spot at Bybit chia sẻ. "Khi $MNT hoạt động trên Solana, người dùng có thể tiếp cận lợi suất trên chuỗi cạnh tranh, đồng thời đóng góp vào thanh khoản sâu hơn và hiệu quả hơn giữa các hệ sinh thái".

"Solana được xây dựng để hỗ trợ thị trường vốn internet ở quy mô lớn: cho phép khám phá giá cho mọi tài sản trên chuỗi, 24/7 và trên phạm vi toàn cầu", Ramzy Ali, DeFi Growth Lead, Solana Foundation, cho biết. "Việc tích hợp thông qua Mantle Super Portal cho phép người dùng tận dụng hệ sinh thái DeFi của Solana, kết nối tài sản với các thị trường có khả năng kết hợp cao, được thiết kế cho tốc độ, thanh khoản và sự tham gia toàn cầu".

Bybit Alpha thúc đẩy trải nghiệm CeFi – DeFi kết nối cho $MNT

Song song đó, Bybit Alpha sẽ hỗ trợ giao dịch $MNT và các chương trình ưu đãi, với đầy đủ chức năng nạp và rút Solana thông qua Mantle Super Portal.



Người dùng có thể giao dịch $MNT trên Bybit Spot và Alpha, tham gia các chiến dịch ưu đãi và cuộc thi giao dịch, đồng thời hưởng lợi từ việc tiết kiệm phí giao dịch. Sự tích hợp của Bybit tạo ra một vòng quay vốn liên tục, cung cấp lớp thanh khoản tập trung bổ trợ cho hoạt động trên chuỗi, cho phép người dùng kết hợp lợi suất DeFi với phần thưởng cấp sàn giao dịch và hiệu quả sử dụng vốn.

"Bybit Alpha được thiết kế để phát hiện những cơ hội sớm có giá trị thực", Emily Bao, Founder of Byreal kiêm Head of Spot at Bybit, chia sẻ. "Việc hỗ trợ $MNT trên Solana cho phép người dùng di chuyển liền mạch giữa lợi suất trên chuỗi trên Byreal và ưu đãi giao dịch trên Bybit, tất cả trong một vòng lặp vốn được kết nối".

Thúc đẩy chiến lược phân phối đa chuỗi của Mantle

Với Mantle Super Portal, Byreal và Bybit Alpha phối hợp hoạt động, $MNT hiện hoạt động trên Ethereum, Solana và các nền tảng tập trung thông qua một khung tích hợp duy nhất. Thiết lập thống nhất này cho phép luân chuyển vốn hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến độ sâu thanh khoản, chất lượng khớp lệnh hay trải nghiệm người dùng.

Việc mở rộng này củng cố vai trò của Mantle như một lớp kết nối giữa hạ tầng Layer 2, thị trường DeFi của Solana và các nền tảng CeFi, mở rộng tiện ích của $MNT trên toàn bộ phổ hoạt động trên chuỗi và dựa trên sàn giao dịch.

"Lần ra mắt này đại diện cho một bước tiến quan trọng trong tầm nhìn đa chuỗi của Mantle", Emily Bao, Key Advisor tại Mantle, chia sẻ. "Bằng cách cho phép $MNT hoạt động liền mạch giữa Mantle, Solana và Bybit, chúng tôi đang mở rộng các trường hợp sử dụng thực tế và củng cố vai trò của Mantle như một lớp phân phối cho tài chính trên chuỗi".

Giới thiệu về Mantle

Mantle là lớp phân phối và cổng kết nối hàng đầu cho các tổ chức và tài chính truyền thống kết nối với thanh khoản trên chuỗi và tiếp cận tài sản thế giới thực, định hình cách dòng chảy tài chính thế giới thực vận hành.

Với hơn 4 tỷ USD tài sản thuộc sở hữu cộng đồng, Mantle kết hợp uy tín, tính thanh khoản và khả năng mở rộng với cơ sở hạ tầng đạt chuẩn tổ chức để hỗ trợ ứng dụng quy mô lớn. Hệ sinh thái này được xây dựng dựa trên $MNT trong Bybit và mở rộng thông qua các dự án hệ sinh thái cốt lõi như mETH, fBTC, MI4 và hơn thế nữa. Điều này được bổ sung bởi các quan hệ đối tác của Mantle Network với các nhà phát hành và giao thức hàng đầu như Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct và EigenLayer.

Để biết thêm thông tin về Mantle, vui lòng truy cập: mantle.xyz

Giới thiệu về Bybit

Bybit là sàn giao dịch tiền mã hoá lớn thứ hai thế giới tính theo khối lượng giao dịch, phục vụ cộng đồng toàn cầu với hơn 80 triệu người dùng. Được thành lập vào năm 2018, Bybit đang định nghĩa lại sự cởi mở trong thế giới phi tập trung bằng cách tạo ra một hệ sinh thái đơn giản, cởi mở và bình đẳng cho tất cả mọi người. Với sự tập trung mạnh mẽ vào Web3, Bybit hợp tác chiến lược với các giao thức blockchain hàng đầu để cung cấp hạ tầng mạnh mẽ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên chuỗi. Nổi tiếng với dịch vụ quản lý tài sản an toàn, thị trường đa dạng, trải nghiệm người dùng trực quan và các công cụ blockchain tiên tiến, Bybit thu hẹp khoảng cách giữa TradFi và DeFi, trao quyền cho các nhà phát triển, người sáng tạo và những người đam mê để mở khóa toàn bộ tiềm năng của Web3. Khám phá tương lai của tài chính phi tập trung tại Bybit.com.

Giới thiệu về Byreal

Byreal là lớp thanh khoản tối ưu được xây dựng cho tài sản thực, mang lại tính thanh khoản vượt trội cho người dùng. Byreal tích hợp DEX, Launch và Vault vào một kiến trúc định tuyến thông minh thống nhất, hình thành động cơ tăng trưởng toàn chu kỳ hỗ trợ khám phá tài sản, giao dịch và tạo lợi suất trên nhiều hệ sinh thái.

Để biết thêm thông tin về Byreal, vui lòng truy cập: www.byreal.io

SOURCE Mantle