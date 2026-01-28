Bybit, Mantle, dan Byreal Berkolaborasi untuk Memperluas Akses CeDeFi untuk $MNT di Solana Melalui Mantle Super Portal

Melalui integrasi ini, pengguna dapat mentransfer (bridge) $MNT dari Ethereum ke Solana melalui satu antarmuka terpadu, menyalurkan likuiditas ke pasar DeFi Solana di Byreal, serta berpartisipasi dalam perdagangan dan program insentif di Bybit Alpha. Hal tersebut menciptakan arus berkelanjutan antara likuiditas on-chain dan likuiditas berbasiskan bursa kripto.

Peluncuran ini menjadi perkembangan penting dalam strategi distribusi multichain Mantle, serta menempatkan $MNT sebagai aset lintasekosistem yang menghubungkan likuiditas Ethereum Lapis 2, DeFi Solana, dan infrastruktur bursa terpusat. Inisiatif tersebut juga mendukung misi Mantle sebagai lapisan distribusi terdepan yang menjembatani keuangan tradisional, real-world asset, dan pasar on-chain sebagai satu kesatuan.

Mantle Super Portal: Infrastruktur Arus Modal Dunia Nyata & Internet

Mantle Super Portal merupakan pilar utama infrastruktur cross-chain Mantle yang dirancang khusus untuk mendukung pergerakan $MNT secara cepat, hemat biaya, andal, dan minim friksi di berbagai ekosistem.

Dengan menghapus kompleksitas melalui satu antarmuka, Mantle Super Portal mengubah $MNT menjadi aset yang memiliki interoperabilitas sehingga pengguna dapat mengakses likuiditas on-chain dengan sistem keamanan dan kualitas eksekusi yang konsisten di berbagai jaringan.



Setelah Mantle Super Portal tersedia, pengguna dapat:

Mentransfer $MNT secara langsung antara Ethereum dan Solana

Mengakses likuiditas DeFi Solana tanpa alur kerja yang terfragmentasi

Menyalurkan modal secara lancar antara lingkungan on-chain dan berbasiskan bursa

Terus memperkuat posisinya sebagai jaringan terdepan untuk penggunaan real-world asset (RWA), Mantle Super Portal memperluas visi ini melampaui satu jaringan. Dengan demikian, $MNT bergerak tanpa hambatan ke pasar modal TradFi dan DeFi—tempat likuiditas, perhatian, dan eksekusi bertemu.

$MNT Merambah Ekosistem DeFi Solana melalui Byreal

Setelah peluncuran Mantle Super Portal, $MNT kini tersedia di Byreal, bursa terdesentralisasi milik Solana yang diinkubasi oleh Bybit. Penyedia likuiditas dapat menyetorkan $MNT ke pool MNT–USDC dan memperoleh bagian dari total insentif sebesar 96.000 $MNT yang akan didistribusikan selama tiga bulan ke depan. Melalui integrasi ini, $MNT berpartisipasi langsung dalam lingkungan DeFi Solana yang berkapasitas tinggi dengan biaya rendah, penyelesaian cepat, dan likuiditas on-chain yang mendalam.

Dengan memperluas $MNT ke Solana, Mantle semakin berperan sebagai lapisan distribusi yang menghubungkan nilai investasi di dunia nyata ke pasar modal internet on-chain yang paling aktif, tanpa memecah likuiditas maupun pengalaman pengguna.

"Byreal menjadi wadah yang ideal untuk aset cross-chain seperti $MNT," ujar Emily Bao, Founder, Byreal yang juga menjabat Head, Spot, Bybit. "Setelah $MNT tersedia di Solana, pengguna dapat mengakses imbal hasil on-chain yang kompetitif sekaligus berkontribusi pada likuiditas lintasekosistem yang lebih mendalam dan efisien."

"Solana dirancang untuk mendukung pasar modal internet dalam skala besar—memfasilitasi penelusuran harga untuk setiap aset secara on-chain, 24/7, dan global," kata Ramzy Ali, DeFi Growth Lead, Solana Foundation. "Integrasi melalui Mantle Super Portal membantu pengguna memanfaatkan ekosistem DeFi Solana, menghubungkan aset ke pasar yang sangat komposabel dengan kecepatan, likuiditas, dan partisipasi global."

Bybit Alpha Hadirkan Pengalaman CeFi–DeFi yang Saling Terhubung untuk $MNT

Secara paralel, Bybit Alpha akan mendukung trading $MNT dan program insentif dengan fitur-fitur setoran dan penarikan Solana yang sepenuhnya diaktifkan melalui Mantle Super Portal.

Pengguna dapat memperjualbelikan $MNT di Bybit Spot dan Alpha, mengikuti program insentif serta kompetisi trading, dan menghemat biaya transaksi. Integrasi Bybit menciptakan capital flywheel yang berkelanjutan, serta menyediakan lapisan likuiditas terpusat untuk melengkapi aktivitas on-chain sehingga pengguna dapat menggabungkan imbal hasil DeFi dengan insentif tingkat bursa dan efisiensi modal.

"Bybit Alpha dirancang untuk memunculkan peluang awal dengan utilitas nyata," ujar Emily Bao, Founder, Byreal yang juga menjabat Head, Spot, Bybit. "Dukungan $MNT di Solana mempermudah pengguna untuk beralih dari imbal hasil on-chain di Byreal dan memperoleh insentif trading di Bybit. Semuanya tersedia dalam satu siklus modal yang saling terhubung."

Mempercepat Strategi Distribusi Multichain Mantle

Melalui Mantle Super Portal, Byreal, dan Bybit Alpha yang saling berkolaborasi, $MNT kini beroperasi di Ethereum, Solana, dan platform terpusat melalui satu kerangka kerja terpadu. Pengaturan ini mendukung mobilitas modal yang efisien tanpa mengorbankan kedalaman likuiditas, kualitas eksekusi, atau pengalaman pengguna.

Ekspansi ini memperkuat peran Mantle sebagai lapisan penghubung antara infrastruktur Lapis 2, pasar DeFi Solana, dan platform CeFi, sekaligus memperluas kegunaan $MNT di seluruh spektrum aktivitas on-chain dan berbasiskan bursa.

"Peluncuran ini merupakan perkembangan penting dalam visi multichain Mantle," kata Emily Bao, Key Advisor, Mantle. "Setelah $MNT beroperasi secara lancar di Mantle, Solana, dan Bybit, kami memperluas manfaat riilnya dan menegaskan peran Mantle sebagai lapisan distribusi bagi keuangan on-chain."

Tentang Mantle

Mantle adalah lapisan distribusi utama dan gerbang bagi investor institusi serta pasar keuangan konvensional (TradFi) untuk mengakses likuiditas on-chain dan real-world asset yang mendukung real-world finance.

Mengelola aset komunitas yang bernilai lebih dari US$4 miliar, Mantle menggabungkan kredibilitas, likuiditas, dan skalabilitas dengan infrastruktur berstandar investor institusi untuk mendukung adopsi besar-besaran. Ekosistem Mantle dirancang dengan token $MNT di Bybit, mencakup berbagai proyek inti seperti mETH, fBTC, MI4, dan lain-lain. Mantle juga bermitra dengan protokol terkemuka seperti Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct, dan EigenLayer.

Informasi selengkapnya tentang Mantle: mantle.xyz

Kabar terbaru: Mantle Official X & Mantle Community Channel

Narahubung media: [email protected]

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan aset. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 80 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang mutakhir, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com .

Informasi selengkapnya tentang Bybit: Bybit Press

Narahubung media: [email protected]

Kabar terbaru: Komunitas dan Media Sosial Bybit

Tentang Byreal

Byreal adalah lapisan likuiditas unggulan untuk aset fisik yang menghadirkan likuiditas terbaik bagi pengguna. Byreal mengintegrasikan DEX, Launch, dan Vault dalam arsitektur smart routing terpadu sehingga membentuk mesin pertumbuhan untuk seluruh siklus guna mendukung penelusuran aset, perdagangan aset, dan imbal hasil pada berbagai ekosistem.

Informasi selengkapnya tentang Byreal: www.byreal.io

Kabar terbaru tentang Byreal: https://x.com/byreal_io

Narahubung media: [email protected]

