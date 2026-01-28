Bybit, Mantle e Byreal collaborano per estendere l'accesso a CeDeFi per $MNT su Solana tramite Mantle Super Portal

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 28 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, Mantle e Byreal hanno annunciato oggi il lancio di Mantle Super Portal, l'infrastruttura cross-chain nativa di Mantle che consente il movimento di capitale senza interruzioni tra ecosistemi, espandendo $MNT a Solana e aprendo così un accesso più solido a CeDeFi.

Attraverso questa integrazione, gli utenti possono spostare $MNT da Ethereum a Solana tramite un'interfaccia unificata, distribuire liquidità nei mercati DeFi nativi di Solana su Byreale partecipare a programmi di trading e incentivi su Bybit Alpha, creando un flusso continuo tra liquidità on-chain e basata sullo scambio.

Il lancio rappresenta una pietra miliare fondamentale nella strategia di distribuzione multichain di Mantle, posizionando $MNT come asset inter-ecosistema che collega la liquidità di Ethereum Layer 2, Solana DeFi e l'infrastruttura di scambio centralizzata, promuovendo al contempo la missione più ampia di Mantle come principale livello di distribuzione per riunire finanza tradizionale, asset del mondo reale e mercati on-chain in un unico elemento.

Mantle Super Portal: un'infrastruttura in cui confluiscono mondo reale e mercato dei capitali su Internet

Mantle Super Portal è un pilastro fondamentale dell'infrastruttura cross-chain di Mantle, appositamente progettato per consentire un movimento rapido, efficiente in termini di capitale, affidabile e a basso attrito di $MNT tra i diversi ecosistemi.



Astraendo la complessità dietro un'unica interfaccia, Mantle Super Portal trasforma $MNT in un asset nativamente interoperabile, che consente agli utenti di accedere alla liquidità on-chain con sicurezza ed esecuzione coerenti su tutte le reti.

Con Mantle Super Portal ora disponibile, gli utenti possono:

Collegare $MNT direttamente tra Ethereum e Solana

Accedere alla liquidità DeFi nativa di Solana senza flussi di lavoro frammentati

Distribuire il capitale senza soluzione di continuità negli ambienti on-chain e basati su exchange

Mentre Mantle continua ad affermarsi come la catena leader per l'adozione diasset del mondo reale (RWA), Mantle Super Portal estende questa tesi oltre una singola rete, consentendo a $MNT di entrare senza soluzione di continuità nei mercati dei capitali TradFi e DeFi, dove liquidità, attenzione ed esecuzione convergono.

$MNT si espande nell'economia DeFi di Solana tramite Byreal

Dopo il lancio di Mantle Super Portal, $MNT è ora attivo su Byreal, exchange decentralizzato nativo di Solana incubato da Bybit. I fornitori di liquidità possono depositare $MNT nel pool MNT–USDC e guadagnare una quota di 96.000 $MNT in incentivi distribuiti nei successivi tre mesi. Questa integrazione consente a $MNT di partecipare direttamente all'ambiente DeFi ad alto rendimento di Solana, beneficiando di commissioni basse, liquidazioni rapide e profonda liquidità on-chain.

Estendendo $MNT in Solana, Mantle accelera il suo ruolo di layer di distribuzione che collega il valore reale ai mercati dei capitali Internet on-chain più attivi, senza frammentare la liquidità o l'esperienza utente.

"Byreal rappresenta una sede naturale per asset cross-chain come $MNT", ha dichiarato Emily Bao, fondatrice di Byreal e Head of Spot di Bybit. "Con $MNT attivi su Solana, gli utenti possono accedere a rendimenti competitivi on-chain, contribuendo al contempo a una liquidità più profonda ed efficiente negli ecosistemi".

"Solana è stato creato per supportare i mercati dei capitali su Internet su larga scala: consentendo la scoperta dei prezzi per ogni asset on-chain, 24/7, e a livello globale", ha dichiarato Ramzy Ali, DeFi Growth Lead, Solana Foundation. "L'integrazione tramite Mantle Super Portal consente agli utenti di sfruttare l'ecosistema DeFi di Solana, collegando asset a mercati altamente componibili concepiti per velocità, liquidità e partecipazione globale".

Bybit Alpha consente un'esperienza CeFi-DeFi connessa per $MNT

Parallelamente, Bybit Alpha supporterà programmi di trading e incentivi $MNT, con funzionalità complete di deposito e prelievo Solana abilitate tramite Mantle Super Portal.



Gli utenti possono scambiare $MNT su Bybit Spot e Alpha, partecipare a campagne di incentivi e concorsi di trading e beneficiare di risparmi sulle commissioni di transazione. L'integrazione di Bybit crea un volano di capitale continuo che fornisce un livello di liquidità centralizzato che integra l'attività on-chain, consentendo agli utenti di combinare il rendimento DeFi con ricompense a livello di exchange ed efficienza di capitale.

"Bybit Alpha è concepito per far emergere tempestivamente opportunità con una reale utilità", ha affermato Emily Bao, fondatrice di Byreal e Head of Spot di Bybit. "Supportare $MNT su Solana consente agli utenti di spostarsi senza soluzione di continuità tra il rendimento on-chain su Byreal e gli incentivi di trading su Bybit, il tutto all'interno di un ciclo di capitale connesso".

Progressi nella strategia di distribuzione Multichain di Mantle

Con Mantle Super Portal, Byreal e Bybit Alpha che lavorano in tandem, ora $MNT opera su Ethereum, Solana e sedi centralizzate attraverso un unico framework integrato. Questa configurazione unificata consente un'efficiente mobilità del capitale senza compromettere la profondità della liquidità, la qualità dell'esecuzione o l'esperienza dell'utente.

L'espansione rafforza il ruolo di Mantle come layer di collegamento tra l'infrastruttura Layer 2, i mercati DeFi di Solana e le piattaforme CeFi, estendendo l'utilità di $MNT nell'intero spettro di attività on-chain e basate su exchange.

"Questo lancio rappresenta un passo fondamentale nella visione multichain di Mantle", ha affermato Emily Bao, Key Advisor di Mantle. "Consentendo a $MNT di operare senza soluzione di continuità tra Mantle, Solana e Bybit, stiamo ampliando i casi d'uso reali e rafforzando il ruolo di Mantle come layer di distribuzione per la finanza on-chain".

Informazioni su Mantle

Mantle è il principale livello di distribuzione e gateway per istituzioni e TradFi per connettersi alla liquidità on-chain e accedere ad asset reali, alimentando il flusso della finanza reale.

Con oltre 4 miliardi di dollari in asset di proprietà della comunità, Mantle unisce credibilità, liquidità e scalabilità a un'infrastruttura di livello istituzionale per supportare l'adozione su larga scala. L'ecosistema è ancorato a $MNT all'interno di Bybit e si sviluppa attraverso progetti di ecosistema principali come mETH, fBTC, MI4 e altri. A ciò si aggiungono le partnership di Mantle Network con i principali emittenti e protocolli quali Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct ed EigenLayer.

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 80 milioni di utenti. Fondata nel 2018, Bybit sta ridefinendo l'apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com .

Informazioni su Byreal

Byreal è il layer di liquidità per eccellenza, creato per asset reali, che offre agli utenti una liquidità senza pari. Integra DEX, Launch e Vault in un'architettura di routing intelligente unificata, formando un motore di crescita a ciclo completo che supporta la scoperta di asset, il trading e la generazione di rendimenti in più ecosistemi.

