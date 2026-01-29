DUBÁI, EAU, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, Mantle y Byreal anunciaron hoy el lanzamiento de Mantle Super Portal, la infraestructura nativa de cadena cruzada de Mantle que facilita el movimiento de capitales sin inconvenientes entre los ecosistemas, al permitir transferir $MNT a Solana, lo que favorece un mayor acceso a las finanzas centralizadas y descentralizadas (CeDeFi).

Bybit, Mantle y Byreal se asocian para permitir que el $MNT acceda a las finanzas centralizadas y descentralizadas en Solana a través de Mantle Super Portal (PRNewsfoto/Mantle)

Con esta integración, los usuarios pueden transferir $MNT de Ethereum a Solana a través de una interfaz unificada, aportar liquidez a los mercados de finanzas descentralizadas (DeFi) nativos de Solana en Byreal, y participar en programas de operaciones e incentivos en Bybit Alpha, para crear así un flujo continuo entre la liquidez dentro de la cadena y la liquidez basada en el intercambio.

Este lanzamiento constituye un hito importante en la estrategia de distribución multicadena de Mantle, ya que posiciona al $MNT como un activo entre ecosistemas que conecta la liquidez de capa 2 de Ethereum, las DeFi de Solana y la infraestructura de bolsa centralizada, a la vez que promueve la misión más amplia de Mantle de ser la principal capa de distribución para unificar las finanzas tradicionales, los activos del mundo real y los mercados en cadena.

Mantle Super Portal: una infraestructura en la que fluyen los mercados de capitales del mundo real y de internet

Mantle Super Portal es un pilar fundamental de la infraestructura de cadena cruzada de Mantle, creado específicamente para mover $MNT entre distintos ecosistemas de una manera rápida, eficiente en términos de capital, confiable y con poca fricción.



Al abstraer la complejidad detrás de una única interfaz, Mantle Super Portal transforma el $MNT en un activo nativo interoperable y permite a los usuarios acceder a liquidez en cadena con una seguridad y ejecución constantes entre redes.

Mantle Super Portal ya está disponible y los usuarios pueden:

Transferir $MNT directamente entre Ethereum y Solana

Acceder a la liquidez de las DeFi nativa de Solana sin interrupciones en el flujo de trabajo

Aportar capital sin inconvenientes entre los entornos en cadena y los basados en el intercambio

A medida que Mantle continúa estableciéndose como la principal cadena para la adopción de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés), Mantle Super Portal extiende esta tesis más allá de una sola cadena para permitir que el $MNT circule sin problemas en los mercados de capitales de los sistemas de finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), donde convergen la liquidez, la atención y la ejecución.

El $MNT accede a la economía DeFi de Solana a través de Byreal

Luego del lanzamiento de Mantle Super Portal, el $MNT ya está disponible en Byreal, una bolsa descentralizada nativa de Solana e incubada por Bybit. Los proveedores de liquidez pueden depositar $MNT en el fondo de MNT–USDC y ganar parte de los 96.000 $MNT de incentivos que se distribuirán durante los siguientes tres meses.Esta integración permite que el $MNT participe directamente en el entorno DeFi de alto rendimiento de Solana, y se beneficie de tarifas bajas, liquidación rápida y liquidez en cadena de gran volumen.

Al permitir que el $MNT acceda a Solana, Mantle acelera su papel como capa de distribución que conecta el valor del mundo real con los mercados de capitales de internet en cadena más activos, sin fragmentar la liquidez ni la experiencia del usuario.

"Byreal ofrece un entorno natural para activos de cadena cruzada como el $MNT," afirmó Emily Bao, Founder de Byreal y Head of Spot en Bybit. "Con el $MNT ya disponible en Solana, los usuarios pueden acceder a rendimientos en cadena competitivos, a la vez que contribuyen a una liquidez mayor y más eficiente entre los ecosistemas".

"Solana se desarrolló para respaldar los mercados de capitales de internet a gran escala, al permitir determinar los precios para cada activo en cadena, las 24 horas, los 7 días de la semana y a nivel mundial", expresó Ramzy Ali, DeFi Growth Lead, Solana Foundation. "La integración a través de Mantle Super Portal permite a los usuarios aprovechar el ecosistema DeFi de Solana, ya que conecta activos con mercados altamente estructurados y diseñados para ofrecer rapidez, liquidez y participación mundial".

Bybit Alpha potencia la experiencia conectada de CeFi–DeFi para el $MNT

En paralelo, Bybit Alpha favorecerá las operaciones con $MNT y programas de incentivo, y la funcionalidad completa de depósitos y retiros en Solana estará disponible a través de Mantle Super Portal.



Los usuarios podrán realizar operaciones con $MNT en Bybit Spot y Alpha, participar en campañas de incentivos y competencias de operaciones, y beneficiarse de ahorros en comisiones por transacción. La integración de Bybit consigue crear un ciclo de capital continuo que proporciona una capa de liquidez centralizada que complementa la actividad en cadena, lo que permite a los usuarios combinar el rendimiento DeFi con recompensas de nivel de intercambio y eficiencia de capital.

"Bybit Alpha está diseñado para encontrar oportunidades inmediatas con una utilidad real", comentó Emily Bao, Founder de Byreal y Head of Spot en Bybit. "Extender el acceso del $MNT a Solana permite a los usuarios moverse sin problemas entre los rendimientos en cadena en Byreal y los incentivos por operaciones en Bybit, todo dentro de un circuito de capital conectado".

Avanza la estrategia de distribución multicadena de Mantle

Al trabajar juntos Mantle Super Portal, Byreal y Bybit Alpha, el $MNT ahora está disponible en Ethereum, Solana y en entornos centralizados a través de un esquema único e integrado. Esta estructura unificada facilita mover el capital de una manera eficiente sin comprometer el volumen de liquidez, la calidad de ejecución ni la experiencia del usuario.

Esta ampliación consolida el papel de Mantle como capa conectora entra la infraestructura de capa 2, los mercados DeFi de Solana y las plataformas CeFi, y extiende la utilidad del $MNT hacia el todo el espectro de las actividades en cadena y las basadas en el intercambio.

"Este lanzamiento representa un paso fundamental en la visión multicadena de Mantle", afirmó Emily Bao, Key Advisor en Mantle. "Al facilitar que el $MNT funcione sin problemas en Mantle, Solana y Bybit, ampliamos los casos de uso del mundo real y consolidamos el papel de Mantel como capa de distribución para las finanzas en cadena".

Acerca de Mantle

Mantle es la principal capa de distribución y puerta de enlace para que las instituciones y las TradFi se conecten con la liquidez en cadena y accedan a activos del mundo real para impulsar el flujo de las finanzas del mundo real.

Con más de 4.000 millones de dólares en activos propiedad de la comunidad, Mantle combina credibilidad, liquidez y escalabilidad con una infraestructura de nivel institucional para respaldar la adopción a gran escala. El ecosistema se basa en $MNT en Bybit, y se desarrolló mediante proyectos ecosistémicos fundamentales como mETH, fBTC, MI4 y otros. Este ecosistema se complementa con las alianzas de la red de Mantle con emisores y protocolos líderes como Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct y EigenLayer.

Para obtener más información acerca de Mantle, visite: mantle.xyz

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad mundial de más de 80 millones de usuarios. Bybit, fundada en 2018, está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit, conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com .

Acerca de Byreal

Byreal es la mejor capa de liquidez creada para activos reales, ya que les ofrece a los usuarios una liquidez inigualable. Integra DEX, Launch y Vault en una arquitectura de enrutamiento inteligente unificada, para desarrollar un motor de crecimiento durante el ciclo completo que permita el descubrimiento de activos, las operaciones y la generación de rendimientos entre varios ecosistemas.

Para obtener más información acerca de Byreal, visite: www.byreal.io

