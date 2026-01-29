Bybit, Mantle en Byreal gaan samenwerken om CeDeFi-toegang voor $MNT op Solana via Mantle Super Portal uit te breiden

DUBAI, VAE, 29 januari 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, Mantle en Byreal hebben vandaag de lancering aangekondigd van Mantle Super Portal, Mantles native cross-chaininfrastructuur die naadloze kapitaalbeweging over ecosystemen mogelijk maakt door $MNT uit te breiden naar Solana en zo een sterkere CeDeFi-toegang te ontgrendelen.

Bybit, Mantle, and Byreal Partner to Extend CeDeFi Access for $MNT on Solana via Mantle Super Portal

Door deze integratie kunnen gebruikers $MNT overbruggen van Ethereum naar Solana via een uniforme interface, liquiditeit inzetten in Solana-native DeFi-markten op Byreal en deelnemen aan handels- en stimuleringsprogramma's op Bybit Alpha. Daardoor ontstaat een continue stroom tussen on-chain en op de beurs gebaseerde liquiditeit.

De lancering vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in Mantles multichain-distributiestrategie, waarbij $MNT wordt gepositioneerd als een ecosysteemoverschrijdend actief dat Ethereum Layer 2-liquiditeit, Solana DeFi en gecentraliseerde uitwisselingsinfrastructuur verbindt, terwijl Mantles bredere missie wordt bevorderd als de toonaangevende distributielaag om traditionele financiën, reële activa en on-chain-markten als één te overbruggen.

Mantle Super Portal: infrastructuur waar de reële en internetkapitaalmarkt stroomt

Mantle Super Portal is een fundamentele pijler van Mantles cross-chaininfrastructuur, speciaal gebouwd om snelle, kapitaalefficiënte, betrouwbare en frictieloze beweging van $MNT tussen ecosystemen mogelijk te maken.

Door de complexiteit achter een enkele interface te abstraheren, transformeert Mantle Super Portal $MNT in een native interoperabel actief, waardoor gebruikers toegang hebben tot on-chain-liquiditeit met consistente beveiliging en uitvoering over netwerken.

Nu Mantle Super Portal live is, kunnen gebruikers:

$MNT rechtstreeks overbruggen tussen Ethereum en Solana

Toegang krijgen tot Solana-native DeFi-liquiditeit zonder gefragmenteerde workflows

Kapitaal naadloos inzetten in on-chain- en op beurzen gebaseerde omgevingen

Naarmate Mantle zich blijft vestigen als de toonaangevende keten voor de adoptie van reële activa (RWA), neemt Mantle Super Portal deze thesis verder dan een enkel netwerk, waardoor $MNT naadloos kan bewegen naar TradFi- en DeFi-kapitaalmarkten waar liquiditeit, aandacht en uitvoering convergeren.

$MNT breidt uit naar Solana's DeFi-economie via Byreal

Na de lancering van Mantle Super Portal is $MNT nu live op Byreal, een Solana-native gedecentraliseerde beurs geïncubeerd door Bybit. Liquiditeitsleveranciers kunnen $MNT storten in de MNT-USDC-pool en een aandeel van 96.000 $MNT verdienen in incentives die in de komende drie maanden worden verdeeld. Deze integratie stelt $MNT in staat om rechtstreeks deel te nemen aan Solana's DeFi-omgeving met hoge doorvoer, en te profiteren van lage kosten, snelle afwikkeling en diepe on-chain-liquiditeit.

Door $MNT uit te breiden naar Solana versnelt Mantle zijn rol als distributielaag die echte waarde verbindt met de meest actieve on-chain-internetkapitaalmarkten, zonder liquiditeit of gebruikerservaring te versnipperen.

"Byreal biedt een natuurlijke thuisbasis voor cross-chainactiva zoals $MNT", aldus Emily Bao, oprichter van Byreal en Head of Spot bij Bybit. "Met $MNT live op Solana kunnen gebruikers toegang krijgen tot concurrerende on-chain-opbrengsten en tegelijkertijd bijdragen tot een diepere, efficiëntere liquiditeit in ecosystemen".

"Solana is gebouwd om internetkapitaalmarkten op schaal te ondersteunen: het mogelijk maken van prijsontdekking voor elk actief on-chain, 24/7 en wereldwijd", zei Ramzy Ali, DeFi Growth Lead, Solana Foundation. "De integratie via Mantle Super Portal stelt gebruikers in staat om Solana's DeFi-ecosysteem te benutten en activa te verbinden met uiterst componeerbare markten die zijn ontworpen voor snelheid, liquiditeit en wereldwijde participatie".

Bybit Alpha drijft een verbonden CeFi DeFi-ervaring aan voor $MNT

Tegelijkertijd ondersteunt Bybit Alpha $MNT-handels- en stimuleringsprogramma's, met volledige Solana-deposito- en -opnamefunctionaliteit via Mantle Super Portal.

Gebruikers kunnen $MNT verhandelen op Bybit Spot en Alpha, deelnemen aan stimuleringscampagnes en handelswedstrijden en profiteren van besparingen op transactiekosten. De integratie van Bybit creëert een continu kapitaalvliegwiel dat een gecentraliseerde liquiditeitslaag biedt die de on-chain-activiteit aanvult, waardoor gebruikers DeFi-opbrengst kunnen combineren met beloningen op beursniveau en kapitaalefficiëntie.

"Bybit Alpha is ontworpen om vroege kansen met echt nut aan het oppervlak te brengen", zei Emily Bao, oprichter van Byreal en Head of Spot bij Bybit. "Door $MNT op Solana te ondersteunen, kunnen gebruikers naadloos bewegen tussen on-chain-rendement op Byreal en handelsstimulansen op Bybit, allemaal binnen een verbonden kapitaallus".

Het bevorderen van Mantles multichain-distributiestrategie

Nu Mantle Super Portal, Byreal en Bybit Alpha in tandem werken, opereert $MNT nu op alle Ethereum-, Solana- en gecentraliseerde locaties via een enkel, geïntegreerd raamwerk. Deze uniforme opstelling maakt een efficiënte kapitaalmobiliteit mogelijk zonder afbreuk te doen aan de liquiditeitsdiepte, de uitvoeringskwaliteit of de gebruikerservaring.

De uitbreiding versterkt Mantles rol als verbindingslaag tussen Layer 2-infrastructuur, Solana's DeFi-markten en CeFi-platforms, waardoor het nut van $MNT wordt uitgebreid over het volledige spectrum van on-chain en beursgebaseerde activiteiten.

"Deze lancering vertegenwoordigt een belangrijke stap in Mantles multichainvisie," verklaarde Emily Bao, Key Advisor bij Mantle. "Door $MNT naadloos te laten werken op Mantle, Solana en Bybit, breiden we de gebruiksgevallen in de echte wereld uit en versterken we Mantles rol als distributielaag voor on-chain-finance".

Over Mantle

Mantle is de belangrijkste distributielaag en toegangspoort voor instellingen en TradFi om verbinding te maken met on-chain-liquiditeit en toegang te krijgen tot reële activa, waardoor reële financieringsstromen worden aangedreven.

Met meer dan vier miljard dollar in activa in eigendom van de gemeenschap combineert Mantle geloofwaardigheid, liquiditeit en schaalbaarheid met infrastructuur van institutioneel niveau om grootschalige adoptie te ondersteunen. Het ecosysteem is verankerd door $MNT binnen Bybit en is opgebouwd door kern-ecosysteemprojecten zoals mETH, fBTC, MI4 en meer. Dit wordt aangevuld door de partnerschappen van Mantle Network met toonaangevende emittenten en protocollen zoals Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct en EigenLayer.

Voor meer informatie over Mantle ga naar: mantle.xyz

Voor meer updates op sociale media volg: Mantle Official X en Mantle Community Channel

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met: [email protected]

Over Bybit

Bybit is naar handelsvolume de op één na grootste cryptobeurs ter wereld die een wereldwijde gemeenschap van meer dan tachtig miljoen gebruikers bedient. Bybit, opgericht in 2018, herdefinieert transparantie in de gedecentraliseerde wereld door een eenvoudiger, open en gelijkwaardig ecosysteem voor iedereen te creëren. Met een sterke focus op Web3 werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain-protocollen om een robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchain-tools, overbrugt Bybit de kloof tussen TradFi en DeFi, waardoor bouwers, makers en enthousiastelingen het volledige potentieel van Web3 kunnen benutten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerde financiering op Bybit.com.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press

Voor persvragen kunt u contact opnemen met: [email protected]

Voor updates volgt u: Bybits community's en sociale media

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Over Byreal

Byreal is de ultieme liquiditeitslaag voor echte activa en biedt ongeëvenaarde liquiditeit voor gebruikers. Het integreert DEX, Launch en Vault in een geïntegreerde slimme routingarchitectuur, waardoor er een full-cycle groeimotor wordt gevormd die actiefontdekking, handel en opbrengstgeneratie ondersteunt in meerdere ecosystemen.

Voor meer informatie over Byreal ga naar: www.byreal.io

Volg voor updates Byreals sociale media: https://x.com/byreal_io

Voor persvragen kunt u contact opnemen met: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870572/Mantle.jpg