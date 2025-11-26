Bybit reduz barreiras para soluções de gestão de patrimônio de elite com exclusivo de fim de ano para clientes VIP

DUBAI, EAU, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo, está ampliando o suporte à sua comunidade de traders ao reduzir temporariamente a subscrição mínima para seu programa de Gestão de Patrimônio Privado (PWM) para 250.000 USDT — uma redução de 50% em relação ao limite padrão. Esta exclusiva iniciativa de fim de ano para VIPs da Bybit amplia o acesso a estratégias de gestão de patrimônio em nível institucional, projetadas para enfrentar as condições dinâmicas do mercado atual.

À medida que a incerteza macroeconômica continua a moldar as perspectivas de curto prazo, investidores criteriosos estão priorizando estratégias personalizadas que preservem o capital, gerando retornos atraentes ajustados ao risco. Os serviços de PWM da Bybit demonstraram uma resiliência notável durante as recentes flutuações do mercado, com o fundo de melhor desempenho alcançando um impressionante APR de 16,94% em outubro de 2025, comprovando o valor da gestão de portfólio e de riscos inteligente e orientada por dados em tempos de volatilidade.

Entregando valor por meio da expertise

A Bybit PWM combina estratégias personalizadas de alocação de ativos com gestão dedicada de relacionamento, oferecendo aos clientes:

Design de portfólio personalizado adaptado a perfis de risco individuais e objetivos de investimento

adaptado a perfis de risco individuais e objetivos de investimento Gestão ativa de riscos projetada para preservar o capital durante condições voláteis de mercado

projetada para preservar o capital durante condições voláteis de mercado Acesso exclusivo a fundos privados selecionados e oportunidades de investimento em nível institucional

a fundos privados selecionados e oportunidades de investimento em nível institucional Suporte dedicado de profissionais experientes em gestão de patrimônio

"Esta iniciativa exclusiva de fim de ano para VIPs reflete nosso compromisso em apoiar nossos clientes de alto patrimônio líquido quando a gestão criteriosa de portfólio é mais importante", disse Jerry Li, Head of Financial Products and Wealth Management da Bybit. "Ao ajustar o requisito de entrada, estamos ampliando soluções de qualidade institucional para um grupo mais amplo de investidores sofisticados. Quer os mercados subam ou caiam, a Bybit PWM entrega o que os clientes precisam: consistência, estratégias disciplinadas e desempenho confiável."

Este ajuste temporário no requisito de subscrição chega em um momento em que os investidores buscam posicionar estrategicamente seus portfólios antes do novo ano. Clientes VIP elegíveis agora podem acessar os abrangentes serviços de PWM da Bybit, incluindo gestão privada de portfólio e planejamento de investimento personalizado, com um ponto de entrada expressivamente menor.

Investidores qualificados interessados em explorar a Bybit PWM são incentivados a contatar seu Gerente de Relacionamento ou entrar em contato com a equipe dedicada de Gestão de Patrimônio pelo [email protected] ou através do formulário de contato online.

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo por volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e impulsionar a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando construtores, criadores e entusiastas a explorar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

