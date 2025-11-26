Bybit verlaagt drempel naar elite vermogensbeheeroplossingen met eindejaarsexclusiviteit voor VIP-klanten

DUBAI, UAE, 26 november 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , 's werelds op een na grootste cryptobeurs, verbetert de ondersteuning voor haar handelsgemeenschap door tijdelijk de minimale inschrijving voor haar Private Wealth Management (PWM) programma te verlagen naar 250.000 USDT, wat 50% lager is ten opzichte van de standaard drempel. Dit exclusieve eindejaarsinitiatief voor Bybit VIP's breidt de toegang uit tot institutionele vermogensbeheerstrategieën om de dynamische marktomstandigheden van vandaag het hoofd te bieden.

Bybit Lowers Barrier to Elite Wealth Management Solutions with Year-End Exclusive for VIP Clients

Omdat de macro-onzekerheid de kortetermijnvooruitzichten blijft bepalen, geven kritische beleggers de voorkeur aan strategieën op maat die kapitaal behouden en tegelijkertijd aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen genereren. De PWM-diensten van Bybit hebben tijdens de recente marktschommelingen blijk gegeven van een overtuigende veerkracht, waarbij het best presterende fonds in oktober 2025 een indrukwekkend rendement van 16,94% op jaarbasis behaalde, wat getuigt van de waarde van slim, datagestuurd portefeuille- en risicobeheer in tijden van volatiliteit.

Waarde leveren door expertise

Bybit PWM combineert op maat gemaakte strategieën voor activaspreiding met toegewijd relatiebeheer en biedt klanten:

Portefeuilleontwerp op maat afgestemd op individuele risicoprofielen en beleggingsdoelstellingen

afgestemd op individuele risicoprofielen en beleggingsdoelstellingen Actief risicobeheer ontworpen om kapitaal te behouden tijdens volatiele marktomstandigheden

ontworpen om kapitaal te behouden tijdens volatiele marktomstandigheden Exclusieve toegang tot gecureerde private fondsen en investeringsmogelijkheden van institutionele kwaliteit

tot gecureerde private fondsen en investeringsmogelijkheden van institutionele kwaliteit Toegewijde ondersteuning van ervaren vermogensbeheerprofessionals

"Dit exclusieve VIP eindejaarsinitiatief weerspiegelt ons engagement om onze vermogende klanten te ondersteunen wanneer doordacht portefeuillebeheer het belangrijkst is", zegt Jerry Li, Head of Financial Products and Wealth Management bij Bybit. "Door de instapvereisten aan te passen, breiden we institutionele kwaliteitsoplossingen uit naar een bredere groep geavanceerde beleggers. Of de markten nu stijgen of dalen, Bybit PWM levert wat klanten nodig hebben: consistentie, gedisciplineerde strategieën en betrouwbare prestaties."

Deze tijdelijke aanpassing van de inschrijvingsvereisten komt op het moment dat beleggers hun portefeuilles strategisch willen positioneren in de aanloop naar het nieuwe jaar. In aanmerking komende VIP-klanten hebben nu toegang tot de uitgebreide PWM-diensten van Bybit, waaronder privéportefeuillebeheer en gepersonaliseerde investeringsplanning, met een aanzienlijk lagere instap.

Gekwalificeerde beleggers die geïnteresseerd zijn in het verkennen van Bybit PWM worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun relatiebeheerder of met het toegewijde Wealth Management team op [email protected] of via het online contactformulier .

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume en bedient een wereldwijde gemeenschap van meer dan 70 miljoen gebruikers. Bybit is opgericht in 2018 en herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld door het creëren van een eenvoudiger, open en gelijk ecosysteem voor iedereen. Met een sterke focus op Web3, werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain protocollen om robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bybit staat bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchaintools. Bybit overbrugt de kloof tussen TradFi en DeFi en stelt bouwers, makers en enthousiastelingen in staat om het volledige potentieel van Web3 te ontsluiten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerd financieren op Bybit.com .

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press

Neem voor mediavragen contact op met: [email protected]

