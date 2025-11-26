Bybit derriba barreras para acceder a soluciones de gestión patrimonial de élite con una oferta exclusiva de fin de año para clientes VIP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, está reforzando el apoyo a su comunidad de trading al reducir de forma temporal los requisitos de suscripción mínimos para su programa de Gestión de Patrimonios Privados (PWM) a 250.000 USDT, una reducción del 50 % con respecto al umbral estándar. Esta iniciativa de fin de año para clientes VIP de Bybit amplía el acceso a estrategias de gestión patrimonial de nivel institucional diseñadas para explorar las condiciones dinámicas del mercado actual.

Bybit derriba barreras para acceder a soluciones de gestión patrimonial de élite con una oferta exclusiva de fin de año para clientes VIP (PRNewsfoto/Bybit)
A medida que la incertidumbre macroeconómica sigue determinando las perspectivas a corto plazo, los inversores más exigentes están dando prioridad a estrategias personalizadas que preservan el capital y generan al mismo tiempo atractivos rendimientos ajustados al riesgo. Los servicios de Gestión de Patrimonios Privados de Bybit han demostrado una resiliencia contundente durante las recientes fluctuaciones del mercado, y el fondo con mejor rendimiento ha alcanzado una impresionante tasa anual equivalente (TAE) del 16,94 % en octubre de 2025, lo que demuestra un valor de gestión inteligente de la cartera y de los riesgos basada en datos en momentos de volatilidad.

Aportar valor mediante la experiencia

La Gestión de Patrimonios Privados de Bybit combina estrategias personalizadas de asignación de activos con gestión de relaciones dedicada y ofrece a los clientes:

  • Diseño de cartera personalizado adaptado a perfiles de riesgo y objetivos de inversión individuales
  • Gestión de riesgos activa diseñada para preservar el capital en condiciones de volatilidad del mercado
  • Acceso exclusivo a fondos privados seleccionados y oportunidades de inversión de nivel institucional
  • Asistencia dedicada de profesionales con experiencia en gestión patrimonial

"Esta iniciativa de fin de año exclusiva para clientes VIP refleja nuestro compromiso de apoyar a nuestros clientes de alto patrimonio en el momento en que la gestión cuidadosa de la cartera es más importante", afirmó Jerry Li, Head of Financial Products and Wealth Management de Bybit. "Al ajustar los requisitos de entrada, ampliamos las soluciones de calidad institucional a una mayor cantidad de inversores sofisticados. Independientemente de si los mercados suben o bajan, la Gestión de Patrimonios Privados de Bybit ofrece lo que los clientes necesitan: coherencia, estrategias disciplinadas y un rendimiento confiable".

Este ajuste temporal en los requisitos de suscripción llega en un momento en el que los inversores buscan posicionar sus carteras de manera estratégica de cara al nuevo año. Los clientes VIP elegibles ahora pueden acceder a servicios completos de Gestión de Patrimonios Privados de Bybit, como la gestión de carteras privadas y la planificación de inversiones personalizada, con un punto de entrada considerablemente más bajo.

Se recomienda a los inversores cualificados interesados en explorar los servicios de Gestión de Patrimonios Privados de Bybit a ponerse en contacto con su gestor de relaciones o con el equipo especializado en gestión patrimonial al correo electrónico [email protected] o por medio del formulario de contacto en línea.

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, y presta servicio a una comunidad mundial de más de 70 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y redefine la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit mantiene un sólido enfoque en Web3 y se asoció estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura sólida e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es reconocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, características que le permiten cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales (TradFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi), para ayudar a diseñadores, creadores y entusiastas a aprovechar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

