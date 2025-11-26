Bybit Turunkan Syarat Saldo Minimum untuk Berlangganan Solusi Manajemen Aset Elite Lewat Program Promo Akhir Tahun bagi Klien VIP

Ketika kondisi makroekonomi masih tidak menentu dan menentukan prospek investasi jangka pendek, para investor kini lebih memprioritaskan strategi yang dirancang khusus untuk menjaga nilai aset sekaligus memberikan imbal hasil dengan risiko terukur. Layanan PWM Bybit menunjukkan kinerja positif selama fluktuasi pasar yang terjadi baru-baru ini. Produk investasi PWM Bybit dengan kinerja terbaik mencatat APR 16,94% pada Oktober 2025 , membuktikan manfaat dari manajemen portofolio dan risiko yang berbasiskan data di tengah gejolak pasar.

Memberikan Manfaat Lewat Keahlian

Bybit PWM memadukan strategi alokasi aset yang dirancang sesuai kebutuhan investor, serta didukung hubungan klien yang dikelola dengan baik. Dengan demikian, klien memperoleh:

Desain portofolio investasi yang dirancang khusus menurut profil risiko dan tujuan investasi setiap klien

menurut profil risiko dan tujuan investasi setiap klien Manajemen risiko aktif untuk menjaga nilai modal di tengah kondisi pasar yang bergejolak

untuk menjaga nilai modal di tengah kondisi pasar yang bergejolak Akses eksklusif untuk koleksi produk investasi khusus dan peluang investasi yang berstandar investor institusi

untuk koleksi produk investasi khusus dan peluang investasi yang berstandar investor institusi Dukungan khusus dari tim ahli manajemen aset yang berpengalaman

"Program eksklusif akhir tahun untuk klien VIP ini mencerminkan komitmen kami dalam mendukung klien high-net-worth melalui layanan manajemen portofolio investasi yang cermat," ujar Jerry Li, Head, Financial Products and Wealth Management, Bybit. "Dengan menurunkan syarat saldo minimum, kami mempermudah berbagai investor berpengalaman yang ingin mengakses solusi berstandar investor institusi. Terlepas dari kondisi pasar, Bybit PWM selalu menjawab kebutuhan klien: konsistensi, strategi yang disiplin, dan kinerja yang dapat diandalkan."

Penyesuaian syarat saldo minimum ini bermanfaat bagi para investor yang tengah mempersiapkan portofolio investasi menjelang tahun baru. Klien VIP yang memenuhi persyaratan kini dapat mengakses layanan PWM Bybit secara lengkap, termasuk pengelolaan portofolio privat dan perencanaan investasi yang dirancang sesuai kebutuhan, dengan syarat saldo minimum yang jauh lebih rendah.

Investor yang memenuhi persyaratan dan ingin mempelajari informasi lebih lanjut tentang Bybit PWM dapat menghubungi Relationship Manager, atau menghubungi tim Wealth Management melalui alamat surel [email protected] atau formulir ini .

