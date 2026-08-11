Cambrex Milan comemora seu 80º aniversário com a construção de novas instalações de P&D de US$ 30 milhões

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Cambrex, uma organização líder global em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), anunciou hoje o início da construção de uma nova instalação de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em sua unidade de Milão, Itália. Este investimento de US$ 30 milhões adicionará capacidades avançadas de desenvolvimento analítico e P&D de processos, juntamente com melhorias em várias fábricas de produção, reforçando o compromisso da Cambrex em apoiar o desenvolvimento das moléculas pequenas mais complexas da indústria farmacêutica.

A expansão do centro de P&D em Milão deverá ser concluída no segundo semestre de 2027. Para acomodar o crescimento futuro e a crescente demanda por serviços de CDMO, a Cambrex também adquiriu terrenos adicionais adjacentes ao local, garantindo capacidade para expansão e inovação nos próximos anos.

A unidade da Cambrex Profarmico Milano, que comemora seu 80º aniversário este ano, possui um histórico notável de apoio ao desenvolvimento e à fabricação de produtos farmacêuticos para sua base global de clientes. A equipe de Milão reuniu-se recentemente para celebrar este marco, relembrando oito décadas de conquistas científicas e dedicação ao avanço da saúde humana.

Claudio Russolo, diretor de operações da Cambrex, comentou: "O início da construção dessa nova unidade é uma prova do legado duradouro e da experiência de nossa equipe em Milão. Por 80 anos, esse local tem sido um pilar da fabricação farmacêutica na Europa. Com essa expansão, estamos investindo não apenas em novas tecnologias e capacidades, mas também no futuro dos nossos colaboradores e parceiros."

O investimento se baseia no legado de conhecimento científico e excelência em fabricação da Cambrex, ao mesmo tempo que prepara a empresa para seu próximo ciclo de crescimento. Ao expandir suas capacidades de P&D em Milão, a Cambrex amplia sua capacidade de atender à crescente complexidade das terapias de pequenas moléculas da atualidade.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma organização líder global em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) que oferece desenvolvimento e fabricação de substâncias farmacêuticas ao longo de todo o ciclo de vida do medicamento, além de serviços analíticos abrangentes.

Com mais de 45 anos de experiência e uma equipe de 2.000 especialistas atendendo clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex oferece uma ampla variedade de tecnologias e capacidades especializadas em substâncias farmacêuticas, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, síntese de peptídeos, ciência do estado sólido, biocatálise, caracterização de materiais, síntese complexa e APIs de alta potência.

FONTE Cambrex