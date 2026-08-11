Cambrex Milan fête son 80e anniversaire avec la construction d'un nouveau centre de R&D d'une valeur de 30 millions de dollars

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, l'une des principales organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), a annoncé aujourd'hui le lancement de la construction d'un nouveau centre de recherche et développement (R&D) sur son site de Milan, en Italie. Cet investissement de 30 millions de dollars permettra de renforcer les capacités en matière de développement analytique de pointe et de recherche et développement sur les procédés, tout en modernisant plusieurs sites de production, confirmant la volonté de Cambrex d'accompagner le développement des petites molécules les plus complexes du secteur pharmaceutique.

L'extension du centre de R&D de Milan devrait être achevée au second semestre 2027. Pour anticiper sa croissance et faire face à la demande croissante en services CDMO, Cambrex a également acquis des terrains supplémentaires adjacents au site, s'assurant ainsi la capacité nécessaire pour se développer et innover dans les années à venir.

Le site de Cambrex Profarmico à Milan, qui fête cette année son 80e anniversaire, peut se prévaloir d'une longue tradition de soutien au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques pour sa clientèle internationale. L'équipe de Milan s'est récemment réunie pour célébrer cette étape importante, en revenant sur huit décennies de réalisations scientifiques et d'engagement en faveur de la santé humaine.

Claudio Russolo, directeur des opérations chez Cambrex, a déclaré : « Le lancement des travaux de cette nouvelle installation en dit long sur l'héritage durable et l'expertise de notre équipe de Milan. Depuis 80 ans, ce site est un pilier du secteur pharmaceutique en Europe. Avec cette expansion, nous investissons non seulement dans de nouvelles technologies et compétences, mais aussi dans l'avenir de nos collaborateurs et de nos partenaires. »

Cet investissement s'appuie sur l'expertise scientifique et l'excellence industrielle qui font la réputation de Cambrex, tout en préparant l'entreprise à entamer une nouvelle phase de croissance. En développant ses capacités de R&D à Milan, Cambrex renforce sa capacité à répondre à la complexité croissante des traitements à base de petites molécules d'aujourd'hui.

À propos de Cambrex

Cambrex est l'un des principaux organismes de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) au niveau mondial. L'entreprise propose des services de développement et de fabrication de substances actives tout au long du cycle de vie des médicaments, ainsi que des services d'analyse complets.

Forte de plus de 45 ans d'expérience et d'une équipe de 2,000 experts au service de clients internationaux en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex propose une gamme de technologies et de compétences spécialisées dans le domaine des substances médicamenteuses, notamment la production en flux continu, les substances soumises à contrôle, la synthèse de peptides, la science des solides, la biocatalyse, la caractérisation des matériaux, la synthèse de composés complexes et les principes actifs pharmaceutiques hautement puissants (HPAPI).