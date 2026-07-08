Cambrex, Snapdragon Chemistry e Q1 Scientific são reconhecidas por sua inovação e sustentabilidade no setor farmacêutico

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Cambrex, organização líder global em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), anuncia com orgulho que a Snapdragon Chemistry, uma empresa da Cambrex, junto com a NewAmsterdam Pharma, recebeu o Prêmio Desafio de Química Verde de 2026 da Sociedade Americana de Química (ACS) na categoria Via Sintética Mais Sustentável na Síntese de Produtos Farmacêuticos. O prêmio reconhece o desenvolvimento bem-sucedido, pelas empresas, de um processo organocatalítico sustentável para a fabricação do núcleo quiral de tetrahidroquinolínico para a síntese do obicetrapib, uma terapia experimental em estágio avançado para dislipidemia.

A NewAmsterdam Pharma, em colaboração com a Snapdragon Chemistry, desenvolveu uma síntese em escala industrial de uma ciclização assimétrica de Povarov organocatalisada para fabricar o núcleo quiral de tetrahidroquinolínico, um intermediário chave na síntese de obicetrapib. Comparação com a rota de fabricação anterior, o processo organocatalítico melhorou significativamente a eficiência geral e a sustentabilidade, proporcionando ganhos substanciais em rendimento, reduzindo a intensidade de massa do processo em aproximadamente 80%, eliminando a geração de resíduos aquosos, encurtando o tempo do ciclo de fabricação em aproximadamente 70% e reduzindo os custos de fabricação em aproximadamente 50%.

Promovendo sua liderança em sustentabilidade, a unidade da Cambrex em Milão foi premiada com a classificação EcoVadis Gold, colocando-a entre as 5% principais organizações avaliadas quanto ao desempenho ambiental, social e ético. Essa distinção reflete a estratégia abrangente de sustentabilidade da Cambrex, incluindo uma redução de 20% nas emissões de gases de efeito estufa em toda a rede e uma meta de reduzir as emissões em 50% até 2030.

Além disso, a Q1 Scientific, uma empresa da Cambrex, fez uma parceria com a Flogas por meio de um Contrato de Compra de Energia Corporativa (CPPA) para obter eletricidade renovável do Parque Eólico Cronalaght. Essa parceria cobrirá aproximadamente 50% da demanda de eletricidade da unidade de Waterford da Q1 Scientific, apoiando as metas ambientais do cliente e da comunidade e reforçando a posição da Cambrex como líder responsável do setor.

Thomas Loewald, CEO da Cambrex, comentou: "Na Cambrex, nos dedicamos a reduzir continuamente nosso impacto ambiental em benefício de nossas comunidades e a garantir soluções de fabricação sustentáveis e de longo prazo para nossos clientes."

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma organização líder global de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) que fornece desenvolvimento e fabricação de substâncias farmacêuticas em todo o ciclo de vida do medicamento, bem como serviços analíticos abrangentes.

Com mais de 45 anos de experiência e uma equipe de 2.000 especialistas atendendo clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex oferece uma variedade de tecnologias e recursos especializados de substâncias farmacêuticas, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, síntese de peptídeos, ciência do estado sólido, biocatálise, caracterização de materiais, sintéticos complexos e APIs altamente potentes.

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FONTE Cambrex