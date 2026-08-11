Cambrex Milán celebra su 80.º aniversario con la construcción de un nuevo centro de I+D de $30 millones

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, una organización líder a nivel mundial dedicada al desarrollo y la fabricación por contrato (CDMO), ha anunciado hoy el inicio de las obras de construcción de un nuevo centro de investigación y desarrollo (I+D) en sus instalaciones de Milán, Italia. Esta inversión de 30 millones de dólares aportará capacidades avanzadas de desarrollo analítico y de I+D de procesos, además de mejoras en varias plantas de producción, lo que refuerza el compromiso de Cambrex de apoyar el desarrollo de moléculas pequeñas más complejas de la industria farmacéutica.

Se prevé que la ampliación del centro de I+D de Milán esté terminada en el segundo semestre de 2027. Con el fin de dar cabida al crecimiento futuro y a la creciente demanda de servicios de CDMO, Cambrex también ha adquirido terrenos adicionales adyacentes a las instalaciones, lo que garantiza su capacidad de expansión e innovación en los próximos años.

La planta de Cambrex Profarmico en Milán, que este año celebra su 80.º aniversario, cuenta con una distinguida trayectoria en el apoyo al desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos para su cartera de clientes a nivel mundial. El equipo de Milán se reunió recientemente para celebrar este hito, haciendo balance de ocho décadas de logros científicos y dedicación al avance de la salud humana.

Claudio Russolo, director de operaciones de Cambrex, comentó: "El inicio de las obras de esta nueva planta es una prueba del legado duradero y la experiencia de nuestro equipo de Milán. Desde hace 80 años, esta planta ha sido un pilar fundamental de la industria farmacéutica en Europa. Con esta expansión, estamos invirtiendo no solo en nuevas tecnologías y capacidades, sino también en el futuro de nuestro personal y de nuestros socios".

Esta inversión se basa en la trayectoria de Cambrex en materia de experiencia científica y excelencia en la fabricación, al tiempo que prepara a la empresa para su próxima etapa de crecimiento. Al ampliar sus capacidades de I+D en Milán, Cambrex refuerza su capacidad para hacer frente a la creciente complejidad de las terapias actuales basadas en moléculas pequeñas.

Acerca de Cambrex

Cambrex es una organización líder a nivel mundial dedicada al desarrollo y la fabricación por contrato (CDMO) que ofrece servicios de desarrollo y fabricación de principios activos a lo largo de todo el ciclo de vida de los medicamentos, así como servicios analíticos integrales.

Con más de 45 años de experiencia y un equipo de 2000 expertos que prestan servicio a clientes de todo el mundo, tanto de América del Norte como de Europa, Cambrex ofrece una amplia gama de tecnologías y capacidades especializadas en sustancias farmacológicas, entre las que se incluyen el flujo continuo, las sustancias controladas, la síntesis de péptidos, la ciencia del estado sólido, la biocatálisis, la caracterización de materiales, los compuestos sintéticos complejos y los principios activos farmacéuticos (API) de alta potencia.

FUENTE Cambrex