캠브렉스 밀라노, 3000만 달러 규모의 신규 R&D 시설 건설로 창립 80주년 기념

이스트러더퍼드, 뉴저지, 2026년 8월 11일 /PRNewswire/ -- 글로벌 선도 위탁개발생산기업(CDMO) 캠브렉스(Cambrex)가 8월 11일 이탈리아 밀라노 사업장에 새로운 연구개발(R&D) 시설 착공에 들어갔다고 발표했다. 미화 3000만 달러가 투입되는 이번 투자를 통해 첨단 분석 개발 및 공정 R&D 역량을 확충하고 여러 생산 시설을 업그레이드함으로써, 제약업계의 가장 복잡한 소분자 의약품 개발을 지원하려는 캠브렉스의 의지를 한층 강화할 예정이다.

밀라노 R&D 시설 확장 공사는 2027년 하반기에 완료될 것으로 예상된다. 캠브렉스는 향후 성장과 CDMO 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 사업장 인근 부지를 추가로 매입했으며, 이를 통해 앞으로도 지속적인 확장과 혁신을 추진할 수 있는 기반을 확보했다.

올해 창립 80주년을 맞은 캠브렉스 프로파마코 밀라노(Cambrex Profarmaco Milano) 사업장은 전 세계 고객을 대상으로 의약품 개발과 제조를 지원해 온 유서 깊은 역사를 자랑한다. 밀라노 임직원들은 최근 한자리에 모여 80년간 이어온 과학적 성과와 인류 건강 증진을 위한 헌신을 되돌아보며 이번 이정표를 기념했다.

캠브렉스의 클라우디오 루솔로(Claudio Russolo) 최고운영책임자(COO)는 "신규 시설 착공은 밀라노 팀이 오랜 기간 쌓아온 전통과 전문성을 보여주는 증거다. 지난 80년간 이 사업장은 유럽 의약품 제조의 중추적인 역할을 수행해왔다. 이번 확장을 통해 우리는 새로운 기술과 역량뿐만 아니라 우리 임직원과 파트너의 미래에도 투자하고 있다"고 말했다.

이번 투자는 캠브렉스가 축적해 온 과학적 전문성과 탁월한 제조 역량을 기반으로 회사를 다음 성장 단계로 도약시킬 발판을 마련한다. 캠브렉스는 밀라노의 R&D 역량을 확대함으로써 오늘날 더욱 복잡해지는 소분자 치료제 개발에 대응할 수 있는 능력을 강화하고 있다.

캠브렉스 소개

캠브렉스는 의약품의 전체 수명주기에 걸쳐 원료의약품 개발 및 제조와 종합적인 분석 서비스를 제공하는 글로벌 선도 위탁개발생산기업(CDMO)이다.

45년 이상의 경험과 2000명의 전문가로 구성된 팀을 바탕으로 북미와 유럽에서 전 세계 고객에게 서비스를 제공하는 캠브렉스는 연속 공정(continuous flow), 규제 물질, 펩타이드 합성, 고체 상태 과학, 생물촉매, 물질 특성 분석, 복합 합성, 고활성 원료의약품(API) 등 다양한 전문 원료의약품 기술과 역량을 제공한다.

SOURCE Cambrex