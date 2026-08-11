Cambrex Milan Raikan Ulang Tahun Ke-80 dengan Pembinaan Kemudahan R&D Baharu Bernilai $30 Juta

EAST RUTHERFORD, N.J., 11 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, sebuah organisasi pembangunan dan pembuatan secara kontrak (CDMO) global terkemuka, hari ini mengumumkan permulaan pembinaan kemudahan penyelidikan dan pembangunan (R&D) baharu di tapaknya di Milan, Itali. Pelaburan bernilai $30 juta ini akan menambah keupayaan pembangunan analitikal dan R&D proses yang canggih, di samping menaik taraf beberapa kilang pengeluaran, sekali gus memperkukuh komitmen Cambrex untuk menyokong pembangunan molekul kecil yang paling kompleks dalam industri farmaseutikal.

Perluasan R&D di Milan dijangka siap pada separuh kedua tahun 2027. Bagi menampung pertumbuhan pada masa hadapan dan peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan CDMO, Cambrex turut memperoleh tanah tambahan bersebelahan tapak berkenaan, sekali gus memastikan kapasiti untuk terus berkembang dan berinovasi pada tahun-tahun akan datang.

Tapak Cambrex Profarmico Milano, yang menyambut ulang tahun ke-80 pada tahun ini, mempunyai legasi cemerlang dalam menyokong pembangunan dan pembuatan farmaseutikal untuk pelanggan globalnya. Pasukan Milan baru-baru ini berkumpul untuk meraikan pencapaian penting tersebut sambil mengimbau lapan dekad pencapaian saintifik dan dedikasi dalam memajukan kesihatan manusia.

Ketua Pegawai Operasi Cambrex, Claudio Russolo berkata: "Permulaan pembinaan kemudahan baharu ini menjadi bukti kepada legasi berkekalan dan kepakaran pasukan kami di Milan. Selama 80 tahun, tapak ini menjadi antara tonggak utama pembuatan farmaseutikal di Eropah. Menerusi perluasan ini, kami bukan sahaja melabur dalam teknologi dan keupayaan baharu, malah turut melabur dalam masa depan warga kerja serta rakan kongsi kami."

Pelaburan ini meneruskan legasi kepakaran saintifik dan kecemerlangan pembuatan Cambrex, di samping mempersiapkan syarikat untuk fasa pertumbuhan seterusnya. Dengan memperluas keupayaan R&D di Milan, Cambrex memperkukuh keupayaannya untuk menangani peningkatan kerumitan terapi molekul kecil pada masa kini.

Maklumat Tentang Cambrex

Cambrex ialah sebuah organisasi pembangunan dan pembuatan secara kontrak (CDMO) global terkemuka yang menyediakan perkhidmatan pembangunan dan pembuatan bahan ubat sepanjang keseluruhan kitaran hayat ubat, serta perkhidmatan analitikal yang komprehensif.

Dengan pengalaman lebih 45 tahun dan pasukan seramai 2,000 pakar yang memberikan perkhidmatan kepada pelanggan global dari Amerika Utara dan Eropah, Cambrex menawarkan pelbagai teknologi dan keupayaan khusus bagi bahan ubat, termasuk aliran berterusan, bahan terkawal, sintesis peptida, sains keadaan pepejal, biopemangkinan, pencirian bahan, sintesis kompleks serta bahan farmaseutikal aktif (API) berpotensi tinggi.