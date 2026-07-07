Cambrex, Snapdragon Chemistry et Q1 Scientific sont reconnus pour leur innovation et leur durabilité dans le secteur pharmaceutique

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, l'un des principaux organismes de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) au niveau mondial, est fier d'annoncer que Snapdragon Chemistry, une société du groupe Cambrex, en collaboration avec NewAmsterdam Pharma, a reçu le Green Chemistry Challenge Award 2026 de l'American Chemical Society pour la mise au point d'une voie de synthèse plus écologique dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Ce prix récompense ces entreprises pour avoir mis au point avec succès un procédé organocatalytique durable permettant de fabriquer le noyau chiral de tétrahydroquinoléine nécessaire à la synthèse de l'obicetrapib, un traitement expérimental en phase avancée destiné au traitement de la dyslipidémie.

NewAmsterdam Pharma, en collaboration avec Snapdragon Chemistry, a mis au point une méthode de synthèse à l'échelle industrielle consistant en une cyclisation asymétrique Povarov catalysée par un composé organique, afin de produire le noyau chiral de tétrahydroquinoléine, un intermédiaire clé dans la synthèse de l'obicetrapib. Par rapport au procédé de fabrication précédent, le procédé organocatalytique a considérablement amélioré l'efficacité globale et la durabilité, permettant des gains substantiels en termes de rendement, une réduction de l'intensité massique du procédé d'environ 80 %, l'élimination de la production de déchets aqueux, un raccourcissement de la durée du cycle de fabrication d'environ 70 % et une baisse des coûts de fabrication d'environ 50 %.

Renforçant son rôle de pionnier en durabilité, le site de Cambrex à Milan s'est vu décerner la note Or par EcoVadis, ce qui le place parmi les 5 % des meilleures organisations évaluées en termes de performances environnementales, sociales et éthiques. Cette distinction témoigne de la stratégie globale de développement durable de Cambrex, qui prévoit notamment une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'ensemble du réseau et un objectif de réduction de 50 % de ces émissions d'ici 2030.

Par ailleurs, Q1 Scientific, une filiale de Cambrex, a conclu un partenariat avec Flogas dans le cadre d'un CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) afin de s'approvisionner en électricité renouvelable provenant du parc éolien de Cronalaght. Ce partenariat permettra de couvrir environ 50 % des besoins en électricité du site de Q1 Scientific à Waterford, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux tant du client que de la communauté, et renforçant la position de Cambrex en tant que leader responsable du secteur.

Thomas Loewald, CEO de Cambrex, déclare : « Chez Cambrex, nous nous engageons à réduire sans relâche notre impact environnemental au profit de nos communautés et à garantir à nos clients des solutions de fabrication durables à long terme ».

À propos de Cambrex

Cambrex est l'un des principaux organismes de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) au niveau mondial. L'entreprise propose des services de développement et de fabrication de substances actives tout au long du cycle de vie des médicaments, ainsi que des services d'analyse complets.

Forte de plus de 45 ans d'expérience et d'une équipe de 2 000 experts au service de clients internationaux en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex propose une gamme de technologies et de compétences spécialisées dans le domaine des substances médicamenteuses, notamment la production en flux continu, les substances soumises à contrôle, la synthèse de peptides, la science des solides, la biocatalyse, la caractérisation des matériaux, la synthèse de composés complexes et les principes actifs pharmaceutiques hautement puissants (HPAPI).

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