Cambrex、Snapdragon ChemistryおよびQ1 Scientificが、製薬分野におけるイノベーションと持続可能性で賞を獲得

ニュージャージー州イーストラザフォード, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- 世界をリードする医薬品受託開発・製造機関（CDMO）であるCambrexは、同社傘下のSnapdragon ChemistryがNewAmsterdam Pharmaと共同で、 American Chemical Societyの「2026年グリーンケミストリー・チャレンジ賞（医薬品合成におけるより環境に優しい合成経路部門）」を受賞したことを発表できることを誇りに思います。この賞は、脂質異常症に対する後期臨床試験段階にある治験薬「オビセトラピブ」の合成に用いられるキラル・テトラヒドロキノリン骨格を製造するための、持続可能な有機触媒プロセスを同社が開発した功績を称えるものです。

NewAmsterdam Pharmaは、 Snapdragon Chemistryと共同で、 工業規模での合成法 を開発しました。これは、有機触媒を用いた不斉 ポヴァロフ 環化反応によるもので、オビセトラピブ の合成における重要中間体であるキラル・テトラヒドロキノリン骨格を製造するためのものです。従来の製造プロセスと比較して、この有機触媒プロセスは全体的な効率と持続可能性を大幅に向上させ、収率を大幅に高め、プロセス質量強度を約80％削減し、水性廃棄物の発生をなくし、製造サイクル時間を約70％短縮し、製造コストを約50％削減することに成功しています。

サステナビリティ分野におけるリーダーシップのさらなる強化を図るために、Cambrexのミラノ工場はEcoVadisのゴールド評価を獲得し、環境・社会・倫理面のパフォーマンスについて評価を受けた組織の上位5％にランクインしました。この受賞は、Cambrexの包括的なサステナビリティ戦略を反映したものであり、その戦略には、ネットワーク全体での温室効果ガス排出量を20％削減することや、2030年までに排出量を50％削減するという目標などが含まれています。

さらに、Cambrex傘下のQ1 Scientificは、Corporate Power Purchase Agreement (CPPA)を通じて Flogasと提携し、クロナラフト風力発電所から再生可能電力を調達することになりました。この提携により、Q1 Scientificのウォーターフォードにある施設の電力需要の約50％を賄うことになり、クライアントと地域社会の環境目標を支援するとともに、Cambrexが責任ある業界リーダーとしての地位をさらに強固なものにすることになります。

Cambrexの最高経営責任者（CEO）であるThomas Loewaldは次のように述べています。「Cambrexでは、地域社会のために環境への影響を継続的に低減するとともに、お客様のために長期的かつ持続可能な製造ソリューションを確保することに尽力しています。」

Cambrexについて

Cambrexは、医薬品ライフサイクル全体にわたる原薬の開発・製造に加え、包括的な分析サービスを提供する世界有数の医薬品受託開発・製造機関（CDMO）です。

45年以上の経験と、北米および欧州からグローバルクライアントにサービスを提供する2,000人超へと拡大を続ける専門家チームを擁するCambrexは、連続フロー、規制物質、ペプチド合成、固体科学、生体触媒、材料特性評価、複雑な合成物質、高活性原薬など、原薬に関する多様な専門技術と能力を提供しています。

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2236065/Cambrex_logo.jpg

SOURCE Cambrex