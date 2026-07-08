캠브렉스, 스냅드래곤 케미스트리, Q1 사이언티픽, 제약 분야 혁신 및 지속 가능성으로 인정받아

이스트 러더퍼드, 뉴저지, 2026년 7월 8일 /PRNewswire/ -- 선도적인 글로벌 위탁 개발 및 생산 기관(CDMO)인 캠브렉스(Cambrex)가 캠브렉스 계열사인 스냅드래곤 케미스트리(Snapdragon Chemistry)가 뉴암스테르담 파마(NewAmsterdam Pharma)와 함께 미국화학회(American Chemical Society)의 2026 그린 케미스트리 챌린지 어워드(Green Chemistry Challenge Award) 제약 합성의 더 친환경적인 합성 경로(Greener Synthetic Pathway in the Synthesis of Pharmaceuticals) 부문을 수상했다고 자랑스럽게 발표했다. 이 상은 이상지질혈증 치료를 위한 후기 임상 단계 연구 치료제인 오비세트라핍(obicetrapib) 합성을 위한 카이랄 테트라히드로퀴놀린 코어 제조를 위한 지속 가능한 유기촉매 공정 개발에 대한 두 회사의 공로를 인정한 것이다.

뉴암스테르담 파마는 스냅드래곤 케미스트리와 협력하여 오비세트라핍 합성의 핵심 중간체인 카이랄 테트라히드로퀴놀린 코어를 제조하기 위한 유기촉매 비대칭 포바로프 고리화(organocatalyzed asymmetric Povarov cyclization)의 산업 규모 합성을 개발했다. 기존 제조 경로와 비교하여 유기촉매 공정은 전반적인 효율성과 지속 가능성을 크게 개선하여 수율에서 상당한 향상을 이루었으며, 공정 질량 강도를 약 80% 줄이고, 수성 폐기물 발생을 제거하며, 제조 사이클 시간을 약 70% 단축하고 제조 비용을 약 50% 낮추었다.

지속 가능성 리더십을 더욱 강화하며, 캠브렉스의 밀라노 시설은 에코바디스(EcoVadis) 골드 등급을 획득하여 환경, 사회, 윤리적 성과 평가에서 상위 5% 기관 중 하나로 자리 잡았다. 이 구별은 네트워크 전반에 걸친 온실가스 배출 20% 감축과 2030년까지 배출량을 50% 줄이겠다는 목표를 포함한 캠브렉스의 포괄적인 지속 가능성 전략을 반영한다.

또한 캠브렉스 계열사인 Q1 사이언티픽(Q1 Scientific)은 기업 전력 구매 계약(CPPA)을 통해 플로가스(Flogas)와 파트너십을 맺어 크로날라트 풍력 발전단지(Cronalaght Wind Farm)에서 재생 가능 전력을 조달한다. 이 파트너십은 Q1 사이언티픽 워터퍼드 사이트의 전력 수요 약 50%를 충당하여 고객과 지역사회 환경 목표를 모두 지원하고 책임감 있는 업계 리더로서 캠브렉스의 위치를 강화한다.

캠브렉스의 토마스 로월드(Thomas Loewald) 최고경영자는 "캠브렉스에서 우리는 지역사회의 이익을 위해 환경적 영향을 지속적으로 줄이고 고객을 위한 장기적이고 지속 가능한 제조 솔루션을 보장하는 데 전념하고 있다"고 말했다.

캠브렉스 소개

캠브렉스는 전체 의약품 수명 주기에 걸쳐 원료의약품 개발 및 제조와 포괄적인 분석 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 CDMO이다.

45년 이상의 경험과 북미 및 유럽에서 글로벌 고객에게 서비스를 제공하는 2000명의 전문가 팀을 보유한 캠브렉스는 연속 흐름, 규제 대상 물질, 펩타이드 합성, 고체 상태 과학, 생체촉매, 물질 특성화, 복잡한 합성, 고활성 원료의약품을 포함한 다양한 전문 원료의약품 기술과 역량을 제공한다.

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SOURCE Cambrex