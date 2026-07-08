Cambrex, Snapdragon Chemistry y Q1 Scientific son reconocidos por su innovación y sostenibilidad en el sector farmacéutico

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, una empresa líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés), anuncia con orgullo que Snapdragon Chemistry, una empresa de Cambrex, junto con NewAmsterdam Pharma, ha recibido el Premio Desafío de Química Ecológica 2026 de la American Chemical Society en la categoría de Vía sintética más ecológica para la síntesis de productos farmacéuticos. El premio reconoce el éxito de ambas empresas en el desarrollo de un proceso organocatalítico sostenible para fabricar el núcleo quiral de tetrahidroquinolina, destinado a la síntesis de obicetrapib, una terapia de investigación en etapa avanzada para la dislipidemia.

NewAmsterdam Pharma, en colaboración con Snapdragon Chemistry, desarrolló una síntesis a escala industrial de una ciclación de Povarov asimétrica organocatalizada para fabricar el núcleo de tetrahidroquinolina quiral, un intermedio clave en la síntesis de obicetrapib. En comparación con la ruta de fabricación anterior, el proceso organocatalítico mejoró significativamente la eficiencia general y la sostenibilidad al aportar avances sustanciales en el rendimiento, reducir la intensidad de masa del proceso en aproximadamente un 80 %, eliminar la generación de residuos acuosos, acortar el tiempo del ciclo de fabricación en cerca de un 70 % y disminuir los costos de producción en un 50 % aproximadamente.

Para consolidar su liderazgo en sostenibilidad, las instalaciones de Cambrex en Milán recibieron la calificación Oro de EcoVadis, lo que las ubica entre el 5 % superior de las organizaciones evaluadas por su desempeño ambiental, social y ético. Esta distinción refleja la estrategia integral de sostenibilidad de Cambrex, la cual incluye una reducción del 20 % en las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su red y la meta de reducirlas en un 50 % para 2030.

Además, Q1 Scientific, una empresa de Cambrex, se asoció con Flogas mediante un Acuerdo Corporativo de Compra de Energía (CPPA, por sus siglas en inglés) para obtener electricidad renovable del Parque Eólico Cronalaght. Esta alianza cubrirá aproximadamente el 50 % de la demanda eléctrica de las instalaciones de Q1 Scientific en Waterford, lo que respaldará los objetivos ambientales tanto de los clientes como de la comunidad, además de consolidar la posición de Cambrex como un líder industrial responsable.

Thomas Loewald, director ejecutivo de Cambrex, señaló: "En Cambrex, nos dedicamos a reducir continuamente nuestro impacto ambiental en beneficio de nuestras comunidades, garantizando soluciones de fabricación sostenibles a largo plazo para nuestros clientes".

Acerca de Cambrex

Cambrex es una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que proporciona desarrollo y fabricación de sustancias farmacéuticas a lo largo de todo el ciclo de vida de los medicamentos, así como servicios de análisis integrales.

Con más de 45 años de experiencia y un equipo de 2.000 expertos que atienden a clientes globales de América del Norte y Europa, Cambrex ofrece una gama de tecnologías y capacidades especializadas en sustancias farmacéuticas, entre las que se incluyen flujo continuo, sustancias controladas, síntesis de péptidos, ciencia del estado sólido, biocatálisis, caracterización de materiales, compuestos sintéticos complejos y principios activos farmacéuticos altamente potentes.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2236065/Cambrex_logo.jpg

FUENTE Cambrex