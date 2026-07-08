Cambrex、Snapdragon Chemistry 及 Q1 Scientific 憑藉製藥業創新與可持續發展成果獲肯定

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Cambrex

08 7月, 2026, 21:22 CST

新澤西州東拉瑟福德2026年7月8日 /美通社/ -- 全球領先的合約開發及製造機構 (CDMO) Cambrex 欣然宣佈，旗下公司 Snapdragon Chemistry 與 NewAmsterdam Pharma 獲頒美國化學學會 2026 年綠色化學挑戰獎 (American Chemical Society's 2026 Green Chemistry Challenge Award)，以表彰其在藥物合成方面開發出更環保的合成途徑。 該獎項表彰這些公司成功開發出一套可持續的有機催化製程，用於製備合成 obicetrapib 所需的手性四氫喹啉核心結構；obicetrapib 是一種用於治療血脂異常、正處於後期開發階段的研究性療法。

NewAmsterdam Pharma 與 Snapdragon Chemistry 合作，開發一種工業規模的有機催化不對稱 Povarov 環化合成方法，用於製造手性四氫喹啉核心，其是 obicetrapib 合成的關鍵中間體。 與先前的製造途徑相比，該有機催化製程顯著提升整體效率及可持續性，包括大幅提高產率、將製程質量強度降低約 80%、不再產生水相廢棄物、將製造週期縮短約 70%，以及將製造成本降低約 50%。

為進一步鞏固其在可持續發展方面的領先地位，Cambrex 的米蘭廠房獲得 EcoVadis 金牌評級，在環境、社會及道德表現方面，於接受評估的機構中位列前 5%。 這項殊榮反映 Cambrex 的全面可持續發展策略，包括整個營運網絡的溫室氣體排放量已減少 20%，以及在 2030 年或之前將排放量減少 50% 的目標。

此外，Cambrex 旗下的 Q1 Scientific 公司已透過企業購電協議 (CPPA) 與 Flogas 合作，從 Cronalaght 風電場採購再生電力。 此次合作將滿足 Q1 Scientific Waterford 廠房約 50% 的電力需求，支持客戶和社區的環境目標，並鞏固 Cambrex 作為負責任的行業領導者的地位。

Cambrex 行政總裁 Thomas Loewald 評論道：「在 Cambrex，我們致力不斷減少對環境的影響，造福我們的社區，並確保為客戶提供長期、可持續的製造解決方案。 

關於 Cambrex
Cambrex 是全球領先的合約研究開發與製造組織 (CDMO)，專注提供貫穿整個藥物生命週期的原料藥開發與生產服務，以及全面的分析服務。

憑著逾 45 年經驗，以及由 2,000 名專家組成的團隊，從北美和歐洲兩大據點服務全球客戶。Cambrex 提供一系列專業原料藥技術及能力，涵蓋連續流動化學、受控物質、肽合成、固體狀態科學、生物催化、材料表徵、複雜合成及高活性藥物成分 (API) 等不同範疇。

SOURCE Cambrex

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