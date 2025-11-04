Cango Inc. anuncia atualização das operações de produção e mineração de Bitcoin em outubro de 2025

HONG KONG, 4 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" ou a "Empresa") publicou hoje sua atualização das operações de produção e mineração de Bitcoin para outubro de 2025.

Atualização das operações de produção e mineração de bitcoin para outubro de 2025

Métrica Outubro de 2025 1 Setembro de 2025 1 Número de Bitcoins produzidos 602,6 616,6 Número médio de Bitcoins produzidos por dia 19,44 20,55 Número total de Bitcoins mantidos 2 6.412,6 5.810,0 Hashrate implantada 50 EH/s 50 EH/s Hashrate média operacional 3 46,09 EH/s 44,85 EH/s

1. Não auditado, estimado. 2. No final do mês. 3. Média do mês. Observação: a Cango possui Bitcoin a longo prazo e atualmente não pretende vender nenhuma de suas participações nessa criptomoeda.

Paul Yu, CEO e diretor da Cango, comentou: "Em outubro, aumentamos nossa hashrate média operacional para mais de 90%, enquanto nossas participações em Bitcoin ultrapassaram a marca de 6.000 BTC, atingindo um total de pouco mais de 6.400 BTC no final do mês. Essas realizações destacam a maturidade operacional que alcançamos ao nos aproximarmos da marca de um ano desde o início de nossa transformação estratégica. Em outubro, anunciamos o encerramento do nosso programa ADR e a listagem direta planejada de nossas ações ordinárias na NYSE, que pretendemos concluir em novembro. Isso reforça ainda mais nosso compromisso de operar como uma organização centrada nos Estados Unidos. Acreditamos que essas conquistas operacionais e financeiras nos colocam em uma posição sólida para capturar valor das oportunidades que surgirem nos setores de energia e IA.

Sobre a Cango Inc.

A Cango Inc. (NYSE: CANG) está envolvida principalmente no negócio de mineração de Bitcoin, com operações estrategicamente implantadas na América do Norte, Oriente Médio, América do Sul e África Oriental. A empresa entrou no mercado de criptoativos em novembro de 2024, impulsionada pelos avanços na tecnologia blockchain, pela crescente adoção de ativos digitais e pelo compromisso de diversificar seu portfólio de negócios. Ao mesmo tempo, a Cango continua a explorar um negócio internacional on-line de exportação de carros usados por meio do AutoCango.com, facilitando o acesso dos clientes globais ao estoque de veículos de alta qualidade da China. Para obter mais informações, acesse: www.cangoonline.com.

Contato de relação com investidores

Juliet YE, diretora de comunicações

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Christensen Advisory

Tel: +852 2117 0861

E-mail: [email protected]

FONTE Cango Inc.