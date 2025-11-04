Cango Inc. maakt de bitcoin-productie en een update van de mijnbouwactiviteiten van oktober 2025 bekend

HONGKONG, 4 november 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" of het "Bedrijf") publiceerde vandaag haar bitcoin-productie en een update van de mijnbouwactiviteiten voor oktober 2025.

Bitcoin-mijnbouwproductie en update van de mijnbouwactiviteiten voor oktober 2025

Metriek Oktober 2025 1 September 2025 1 Aantal geproduceerde bitcoins 602,6 616,6 Gemiddeld aantal bitcoins geproduceerd per dag 19,44 20,55 Totaal aantal bitcoins in bezit 2 6.412,6 5.810,0 Ingezette hashrate 50 EH/s 50 EH/s Gemiddelde operationele hashrate 3 46,09 EH/s 44,85 EH/s

1. Niet gecontroleerd, schatting. 2. Op het einde van de maand. 3. Gemiddelde over de hele maand. Opmerking: Cango houdt bitcoins op lange termijn en is momenteel niet van plan om bitcoins te verkopen.

Paul Yu, CEO en directeur van Cango, verklaart: "In oktober hebben we onze gemiddelde operationele hashrate tot meer dan 90% verhoogd, terwijl onze bitcoin-holdings de mijlpaal van 6.000 BTC hebben overschreden, met een totaal van iets meer dan 6.400 BTC tegen het einde van de maand. Deze prestaties benadrukken de operationele rijpheid die we hebben bereikt nu we de mijlpaal van één jaar van onze strategische transformatie naderen. In oktober kondigden we de beëindiging van ons ADR-programma aan en de geplande directe notering van onze gewone aandelen op de NYSE, die we in november verwachten af te ronden. Dit versterkt onze toewijding om actief te zijn als een organisatie waarin de V.S. centraal staat. We zijn van mening dat deze operationele en financiële mijlpalen ons in een sterke positie plaatsen om waarde te halen uit de opkomende mogelijkheden in energie en AI in de toekomst."

Over Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) houdt zich voornamelijk bezig met bitcoin-mijnbouw, met activiteiten die strategisch over Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Oost-Afrika zijn verspreid. Het bedrijf stapte in november 2024 in de wereld van crypto-activa, gedreven door de vooruitgang in blockchaintechnologie, de toenemende toepassing van digitale activa en haar streven naar diversificatie van haar bedrijfsportfolio. Tegelijkertijd blijft Cango een internationaal online bedrijf voor de export van tweedehandswagens exploiteren via AutoCango.com, die het voor wereldwijde klanten gemakkelijker maakt om toegang te krijgen tot een inventarislijst van kwaliteitsvolle voertuigen uit China. Ga voor meer informatie naar: www.cangoonline.com.

Contact investeerdersrelaties

Juliet YE, Communicatiehoofd

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Christensen Advisory

Tel.: +852 2117 0861

E-mail: [email protected]

