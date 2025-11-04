Cango Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin para octubre de 2025

HONG KONG, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "empresa") publicó hoy su informe actualizado sobre la producción y las operaciones mineras de Bitcoin de octubre de 2025.

Actualización sobre la producción y las operaciones mineras de Bitcoin para octubre de 2025

Métrica Octubre de 2025 1 Septiembre de 2025 1 Cantidad de Bitcoins producidos 602,6 616,6 Cantidad promedio de Bitcoins producidos por día 19,44 20,55 Cantidad total de Bitcoins en posesión 2 6412,6 5.810,0 Tasa de hash implementada 50 EH/s 50 EH/s Tasa de hash operativa promedio 3 46,09 EH/s 44,85 EH/s

1. Sin auditar, estimada. 2. Para fin de mes. 3. Promedio del mes. Nota: Cango mantiene Bitcoin a largo plazo y actualmente no tiene intención de vender ninguno de los Bitcoin que posee.

Paul Yu, director ejecutivo y director de Cango, comentó: "En octubre, aumentamos nuestra tasa de hash operativa media a más del 90 %, mientras que nuestras tenencias de Bitcoin superaron el hito de los 6.000 BTC y alcanzamos un total de algo más de 6.400 BTC a finales de mes. Estos logros destacan la madurez operativa que hemos alcanzado al acercarnos al primer aniversario de nuestra transformación estratégica. En octubre, anunciamos la finalización de nuestro programa ADR y la cotización directa prevista de nuestras acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York, que esperamos completar en noviembre. Esta medida refuerza aún más nuestro compromiso de operar como una organización centrada en Estados Unidos. Creemos que estos hitos operativos y financieros nos colocan en una posición sólida para aprovechar el valor de las oportunidades emergentes en el sector energético y la IA en el futuro".

Acerca de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) se dedica principalmente al negocio de la minería de Bitcoin y opera de forma estratégica en América del Norte, Medio Oriente, América del Sur y África Oriental. La empresa ingresó al espacio de los criptoactivos en noviembre de 2024, impulsada por los avances en la tecnología blockchain, la creciente adopción de activos digitales y su compromiso de diversificar su cartera comercial. Al mismo tiempo, Cango continúa operando un negocio internacional de exportación de automóviles usados en línea a través de AutoCango.com, lo que facilita a los clientes globales tener acceso a un inventario de vehículos de alta calidad de China. Para obtener más información, visite: www.cangoonline.com.

Contacto de Relaciones con los Inversionistas

Juliet YE, directora de Comunicaciones

Cango Inc.

Correo electrónico: [email protected]

Christensen Advisory

Tel: +852 2117 0861

Correo electrónico: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

FUENTE Cango Inc.