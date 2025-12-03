Cango Inc. divulga resultados financeiros não auditados do terceiro trimestre de 2025

DALLAS, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 1º de dezembro, a Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" ou a "Empresa") divulgou seus resultados financeiros não auditados para o terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2025.

Destaques financeiros e operacionais do terceiro trimestre de 2025

A receita total foi de US$ 224,6 milhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 60,6% em relação ao segundo trimestre de 2025. A receita da atividade de mineração de bitcoin no terceiro trimestre de 2025 foi de US$ 220,9 milhões.

A receita operacional foi de US$ 43,5 milhões e o lucro líquido foi de US$ 37,3 milhões no período. O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2025 foi de US$ 80,1 milhões.

A taxa média de hash operacional aumentou de forma constante de 40,91 EH/s em julho para 44,85 EH/s em setembro e subiu ainda mais para 46,09 EH/s em outubro, com eficiência superior a 90%. Isso se deveu principalmente à transferência das instalações de mineração, às melhorias operacionais e às atualizações do hardware dos mineradores.

Um montante total de 1.930,8 BTC foi minerado no terceiro trimestre, com uma média de 21,0 BTC por dia, um aumento de 37,5% na produção total e de 36,0% na produção diária em relação ao segundo trimestre de 2025. O custo médio de mineração, sem considerar a depreciação das máquinas de mineração, foi de US$ 81.072 por BTC, com custos totais de US$ 99.383 por BTC. No final de setembro de 2025, a empresa havia minerado 5.810 BTC desde a sua entrada no setor de mineração de Bitcoin.

A Empresa concluiu o encerramento do seu programa ADR e fez a transição para uma cotação direta na NYSE, a fim de otimizar a sua estrutura de capital, aumentar a transparência corporativa e ajustar-se ao seu foco estratégico.

O Sr. Paul Yu, diretor executivo da Cango, afirmou: "Este trimestre constitui um marco significativo. Já se passou um ano desde nossa transformação estratégica em mineradora de bitcoin. Durante o terceiro trimestre, continuamos focados em nossas principais operações de mineração, fortalecendo ainda mais a posição da Cango como uma mineradora de bitcoin de grande porte e operacionalmente disciplinada. Especificamente, mineramos 1.930,8 BTC, com uma média de 21,0 BTC por dia. Com a consolidação do nosso negócio principal, também deixamos clara a nossa estratégia de longo prazo: construir uma rede global e distribuída de computação de IA alimentada por energia sustentável, usando a mineração de bitcoin como um caminho prático para alcançar nossas ambições em termos energéticos e computacionais. No curto prazo, continuaremos a monitorar de perto a dinâmica do mercado, gerenciar nossa produtividade e explorar modelos de parceria para atenuar os riscos do mercado e aumentar a estabilidade operacional."

Link para o artigo na íntegra: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-12-2-Cango-Inc-Reports-Third-Quarter-2025-Unaudited-Financial-Results.pdf

Contato de relações com investidores

Juliet YE, diretora de comunicação

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

FONTE Cango Inc.