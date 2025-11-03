Cango Inc. Umumkan Perkembangan Terbaru tentang Produksi dan Penambangan Bitcoin pada Periode Oktober 2025

Cango Inc.

04 Nov, 2025, 06:53 WIB

HONG KONG, 4 November 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" atau "Perusahaan") hari ini mengumumkan perkembangan terbaru tentang produksi dan penambangan Bitcoin pada periode Oktober 2025.

Perkembangan Terbaru tentang Produksi dan Penambangan Bitcoin pada Periode Oktober 2025

Metrik

Oktober 2025 1

September 2025 1

Jumlah Bitcoin yang diproduksi

602,6

616,6

Jumlah rata-rata Bitcoin yang diproduksi per hari

19,44

20,55

Jumlah kepemilikan Bitcoin 2

6.412,6

5.810,0

Deployed hashrate 

50 EH/s

50 EH/s

Average operating hashrate 3

46,09  EH/s

 44,85 EH/s


1. Tidak diaudit, perkiraan.

2. Hingga akhir bulan

3. Angka rata-rata selama satu bulan.

Catatan: K epemilikan Bitcoin oleh Cango bersifat jangka panjang, dan Cango saat ini tidak ingin menjual Bitcoin tersebut.

Paul Yu, CEO & Director, Cango, berkata, "Pada periode Oktober, kami berhasil meningkatkan average operating hashrate menjadi lebih dari 90%, sedangkan total kepemilikan Bitcoin kami telah melampaui 6.000 BTC dan mencapai lebih dari 6.400 BTC pada akhir bulan. Capaian ini membuktikan keunggulan operasional menjelang satu tahun transformasi strategis Cango. Pada bulan yang sama, kami juga mengumumkan penghentian program ADR dan rencana pencatatan langsung saham biasa Cango di NYSE pada November. Langkah ini memperkuat komitmen kami untuk beroperasi sebagai perusahaan yang berfokus di Amerika Serikat. Kami optimis bahwa berbagai pencapaian operasional dan keuangan tersebut semakin memantapkan posisi Cango untuk menangkap peluang baru di sektor energi dan kecerdasan buatan (AI)."

Tentang Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) bergerak dalam bisnis penambangan Bitcoin dengan lokasi operasional di Amerika Utara, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika Timur. Cango merambah sektor aset kripto pada November 2024 didorong perkembangan teknologi blockchain, tingkat penggunaan aset digital yang semakin marak, serta komitmen diversifikasi portofolio bisnis. Secara paralel, Cango juga terus mengelola bisnis ekspor mobil bekas lewat platform daring di pasar internasional melalui AutoCango.com. Lewat platform ini, pelanggan global mudah mengakses stok mobil bekas bermutu tinggi di Tiongkok. Informasi selengkapnya: www.cangoonline.com.

Narahubung Hubungan Investor Relations

Juliet YE, Head of Communications
Cango Inc.
Surel: [email protected] 

Christensen Advisory
Tel: +852 2117 0861
Surel: [email protected]

SOURCE Cango Inc.

