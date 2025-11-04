Cango Inc. annonce un rapport sur la production et les opérations de minage de bitcoins en octobre 2025

HONG KONG, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG) (« Cango » ou la « Société ») a publié aujourd'hui sa production et ses opérations de minage de bitcoins pour le mois d'octobre 2025.

Rapport mensuel sur la production et les opérations de minage de bitcoins – octobre 2025

Indicateur Octobre 20251 Septembre 20251 Nombre de bitcoins produits 602,6 616,6 Nombre moyen de bitcoins produits par jour 19,44 20,55 Nombre total de bitcoins détenus2 6 412,6 5 810,0 Taux de hachage déployé 50 EH/s 50 EH/s Taux de hachage opérationnel moyen3 46,09 EH/s 44,85 EH/s

1. Non vérifié, estimé. 2. En fin de mois. 3. Moyenne sur le mois. Remarque : Cango détient des bitcoins pour le long terme et n'a actuellement pas l'intention de vendre ses avoirs en bitcoins.

Paul Yu, PDG et directeur de Cango, a déclaré : « En octobre, nous avons augmenté notre taux moyen d'exploitation à plus de 90 %, tandis que nos avoirs en bitcoins ont dépassé la barre des 6 000 BTC, atteignant un total d'un peu plus de 6 400 BTC à la fin du mois. Ces réalisations mettent en évidence la maturité opérationnelle que nous avons atteinte alors que nous approchons du premier anniversaire de notre transformation stratégique. En octobre, nous avons annoncé la fin de notre programme ADR et la cotation directe de nos actions ordinaires sur le NYSE, que nous prévoyons d'achever en novembre. Cela renforce notre engagement à opérer en tant qu'organisation centrée sur les États-Unis. Nous pensons que ces étapes opérationnelles et financières nous placent dans une position solide pour saisir la valeur des opportunités émergentes dans les domaines de l'énergie et de l'IA à l'avenir. »

À propos de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE : CANG) est principalement engagé dans le minage de bitcoins, avec des opérations stratégiquement déployées en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Est. La société est entrée dans les cryptoactifs en novembre 2024, poussée par les progrès de la technologie blockchain, l'adoption croissante des actifs numériques et son engagement à diversifier son portefeuille d'activités. En parallèle, Cango continue d'exploiter une activité internationale d'exportation de véhicules d'occasion en ligne par l'intermédiaire d'AutoCango.com, ce qui permet aux clients du monde entier d'accéder plus facilement à un stock de véhicules de haute qualité en provenance de Chine. Pour en savoir plus, visitez : www.cangoonline.com.

Relations avec les investisseurs

Juliet YE, responsable de la communication

Cango Inc.

E-mail : [email protected]

Christensen Advisory

Tél. : +852 2117 0861

E-mail : [email protected]

