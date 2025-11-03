燦谷發佈2025年10月比特幣產量及挖礦業務最新情況

香港 2025年11月3日 /美通社/ -- 燦谷公司（Cango Inc., NYSE: CANG）（「燦谷」或「公司」）今日發佈其2025年10月的比特幣產量及挖礦業務最新情況。

2025 年 10 月比特幣挖礦產量及挖礦業務最新情況

指標 2025 年 10 月 1 2025 年 9 月 1 比特幣產量 602.6 616.6 日均比特幣產量 19.44 20.55 比特幣持有總量2 6412.6 5,810.0 部署算力 50 EH/s 50 EH/s 平均運行算力 3 46.09 EH/s 44.85 EH/s

1. 未經審計的估算數據。 2. 截至當月月末數據。 3. 當月平均值。 註：燦谷長期持有比特幣，目前無意出售其持有的任何比特幣

燦谷首席執行官兼董事Paul Yu表示：「在十月，我們將平均運營算力提升至超過 90%，同時比特幣持有量突破 6,000 枚的里程碑，至月底總量突破 6,400 枚。這些成果展現出我們在戰略轉型即將邁入一週年之際，已建立起成熟的運營能力。此外，我們於十月宣布終止美國存託憑證（ADR）計劃，並計劃將普通股直接在紐約證券交易所（NYSE）上市，預計將於十一月完成，進一步強化我們以美國市場為核心的營運定位。我們相信，這些運營與財務上的重要進展，讓我們更能掌握能源與人工智慧領域不斷湧現的新機會，創造更大價值。」

關於燦谷公司

Cango Inc.(NYSE:CANG)是一家全球化佈局的比特幣挖礦企業，業務戰略覆蓋北美、中東、南美及東非等關鍵地區。依託區塊鏈技術革新與數字資產普及浪潮，公司於2024年11月正式進軍加密資產領域，致力於通過多元化業務模式推動行業可持續發展。同時，燦谷繼續通過AutoCango.com開展線上國際二手車出口業務，讓全球客戶能夠更便捷地獲取來自中國的高品質車源。如欲了解更多信息，請瀏覽：www.cangoonline.com。

