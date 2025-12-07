Cango Inc. anuncia atualização de produção e operações de mineração de Bitcoin em novembro de 2025

Cango Inc.

07 dez, 2025, 09:36 GMT

DALLAS, 7 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" ou a "Empresa") publicou hoje sua atualização sobre a produção e operações de mineração de Bitcoin referente a novembro de 2025.

Atualização da produção e operações de mineração de Bitcoin em novembro de 2025

Métrica

Novembro de 2025 [1]

Outubro de 2025 [1]

Número de Bitcoins produzidos

546,7

602,6

Número médio de Bitcoins produzidos por dia

18,22

19,44

Número total de Bitcoins mantidos [2]

6.959,3

6.412,6

Taxa de hash implantada

50 EH/s

50 EH/s

Taxa média de hashrate operacional [3]

44,38 EH/s

46,09 EH/s
  1. Não auditado, estimado.
  2. No fim do mês.
  3. Média ao longo do mês.

Nota: Cango mantém Bitcoin a longo prazo e não pretende atualmente vender nenhuma de suas participações em Bitcoin.

Paul Yu, CEO e diretor da Cango, comentou: "Novembro representou o marco de um ano da nossa transformação estratégica, e foi um mês que demonstrou tanto o nosso progresso quanto a nossa direção. Desde que expandimos nosso hashrate implantado de 32 EH/s para 50 EH/s no início deste ano, temos otimizado constantemente nossas operações para alcançar níveis médios de hashrate operacional em torno de 90%, e encerramos o mês com 6.959,3 BTC em participações. Também concluímos nossa transição para a Bolsa de Valores de Nova York após a finalização do nosso programa de ADR, permitindo a propriedade direta de ações e abrindo um novo capítulo de visibilidade e alinhamento no mercado dos EUA. Essas conquistas fortalecem nossa base e impulsionam nossa visão de longo prazo de evoluir de uma mineradora líder de Bitcoin para uma rede global e distribuída de computação em IA, alimentada por energia limpa."

Sobre a Cango Inc.

A Cango Inc. (NYSE: CANG) está principalmente envolvida no negócio de mineração de Bitcoin , com operações estrategicamente implantadas na América do Norte, Oriente Médio, América do Sul e África Oriental. A empresa entrou no espaço de ativos cripto  em novembro de 2024, impulsionada pelos avanços na tecnologia blockchain, pela crescente adoção de ativos digitais e pelo seu compromisso em diversificar o portfólio de negócios. Em paralelo, a Cango continua a operar um negócio online internacional de exportação de carros usados por meio do AutoCango.com , facilitando o acesso de clientes globais a um inventário de veículos de alta qualidade provenientes da China. Para mais informações, acesse: www.cangoonline.com .

Contato de Relações com Investidores

Juliet YE, diretora de comunicação
Cango Inc.
E-mail: [email protected] 

Christensen Advisory
Tel.: +852 2117 0861
E-mail: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

