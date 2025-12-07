Cango Inc. anuncia atualização de produção e operações de mineração de Bitcoin em novembro de 2025

DALLAS, 7 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" ou a "Empresa") publicou hoje sua atualização sobre a produção e operações de mineração de Bitcoin referente a novembro de 2025.

Atualização da produção e operações de mineração de Bitcoin em novembro de 2025

Métrica Novembro de 2025 [1] Outubro de 2025 [1] Número de Bitcoins produzidos 546,7 602,6 Número médio de Bitcoins produzidos por dia 18,22 19,44 Número total de Bitcoins mantidos [2] 6.959,3 6.412,6 Taxa de hash implantada 50 EH/s 50 EH/s Taxa média de hashrate operacional [3] 44,38 EH/s 46,09 EH/s

Não auditado, estimado. No fim do mês. Média ao longo do mês.

Nota: Cango mantém Bitcoin a longo prazo e não pretende atualmente vender nenhuma de suas participações em Bitcoin.

Paul Yu, CEO e diretor da Cango, comentou: "Novembro representou o marco de um ano da nossa transformação estratégica, e foi um mês que demonstrou tanto o nosso progresso quanto a nossa direção. Desde que expandimos nosso hashrate implantado de 32 EH/s para 50 EH/s no início deste ano, temos otimizado constantemente nossas operações para alcançar níveis médios de hashrate operacional em torno de 90%, e encerramos o mês com 6.959,3 BTC em participações. Também concluímos nossa transição para a Bolsa de Valores de Nova York após a finalização do nosso programa de ADR, permitindo a propriedade direta de ações e abrindo um novo capítulo de visibilidade e alinhamento no mercado dos EUA. Essas conquistas fortalecem nossa base e impulsionam nossa visão de longo prazo de evoluir de uma mineradora líder de Bitcoin para uma rede global e distribuída de computação em IA, alimentada por energia limpa."

Sobre a Cango Inc.

A Cango Inc. (NYSE: CANG) está principalmente envolvida no negócio de mineração de Bitcoin , com operações estrategicamente implantadas na América do Norte, Oriente Médio, América do Sul e África Oriental. A empresa entrou no espaço de ativos cripto em novembro de 2024, impulsionada pelos avanços na tecnologia blockchain, pela crescente adoção de ativos digitais e pelo seu compromisso em diversificar o portfólio de negócios. Em paralelo, a Cango continua a operar um negócio online internacional de exportação de carros usados por meio do AutoCango.com , facilitando o acesso de clientes globais a um inventário de veículos de alta qualidade provenientes da China. Para mais informações, acesse: www.cangoonline.com .

Contato de Relações com Investidores

Juliet YE, diretora de comunicação

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Christensen Advisory

Tel.: +852 2117 0861

E-mail: [email protected]

