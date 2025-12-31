Cango Inc. recebe investimento de US$ 10,5 milhões da EWCL para acelerar o crescimento

Cango Inc.

31 dez, 2025, 08:22 GMT

DALLAS, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" ou a "Empresa"), uma das principais mineradoras de Bitcoin que aproveita sua atuação global para desenvolver uma plataforma integrada de energia e computação com IA, anunciou que a Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL") aumentou seu investimento na Empresa com um aporte de US$ 10,5 milhões. A EWCL subscreverá mais ações ordinárias da Classe B em dinheiro, ao preço de US$ 1,50 por ação. Esta transação demonstra uma visão forte e alinhada para o futuro da Cango e disponibiliza recursos financeiros substanciais para acelerar suas principais iniciativas de crescimento.

Nos termos deste contrato:

  • Conforme o Contrato de Investimento de 29 de dezembro de 2025, entre a Empresa e a EWCL, a Empresa emitirá e entregará à EWCL 7 milhões de ações ordinárias Classe B, cada uma com direito a 20 votos por ação.
  • Após a conclusão do Investimento Proposto, espera-se que a participação acionária da EWCL na Empresa cresça de 2,81% para 4,69%, aproximadamente, do total de ações em circulação.
  • Consequentemente, a expectativa é que o poder de voto da EWCL aumente de 36,68% para 49,61%, aproximadamente, do poder de voto total das ações em circulação da Empresa.

Paul Yu, CEO e diretor da Cango, comentou: "O aumento do investimento da EWCL é um poderoso voto de confiança em nosso roteiro estratégico. O maior alinhamento com um acionista importante e que compreende perfeitamente a nossa visão permite-nos agir com maior certeza e ambição. Em 2026, continuaremos a aumentar nossa capacidade operacional de mineração de Bitcoin, com foco na melhoria da eficiência da taxa de hash, na atualização de nossa frota de mineração e na aquisição seletiva de ativos estratégicos de mineração. Além do nosso negócio principal de mineração, esse capital também contribui para o desenvolvimento paralelo dos nossos pilares estratégicos em energia e computação de IA. Estamos explorando e investindo continuamente em oportunidades sinérgicas nessas áreas, à medida que avançamos em direção ao nosso objetivo de longo prazo: estabelecer uma plataforma de infraestrutura global integrada, capaz de impulsionar a futura economia digital."

O processo de conclusão do investimento proposto está sujeito a certas condições habituais, incluindo a devida aprovação pela Bolsa de Valores de Nova Iorque. A Empresa espera concluir a transação em janeiro de 2026. Espera-se que esta medida contribua para o progresso da empresa em suas prioridades estratégicas e forneça capital para colocar em prática iniciativas importantes no próximo ano.

