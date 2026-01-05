Cango Inc. anuncia atualização sobre a produção e as operações de mineração de Bitcoin referentes a dezembro de 2025

DALLAS, 5 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" ou a "empresa"), uma das principais mineradoras de Bitcoin, aproveitando suas operações globais para desenvolver uma plataforma integrada de energia e computação com IA, publicou hoje sua atualização sobre a produção e operações de mineração de Bitcoin referente a dezembro de 2025.

Atualização da produção e operações de mineração de Bitcoin em dezembro de 2025

Métrica Dezembro de 2025 [1] Novembro de 2025 [1] Número de Bitcoins produzidos 569,0 546,7 Número médio de Bitcoins produzidos por dia 18,35 18,22 Número total de Bitcoins detidos [2] 7.528,3 6.959,3 Taxa de hash implantada 50 EH/s 50 EH/s Taxa média de hashrate operacional [3] 43,36 EH/s 44,38 EH/s

1. Não auditado, estimado. 2. A partir do final do mês. 3. Média do mês Observação: a Cango detém Bitcoins a longo prazo e, atualmente, não tem intenção de vender nenhuma de suas participações em Bitcoins.

Paul Yu, CEO e diretor da Cango, comentou: "Ao longo de 2025, a Cango apresentou um crescimento operacional sólido e consistente. Em dezembro, devido a ajustes favoráveis na dificuldade da rede, mantivemos níveis estáveis de hashrate operacional e alcançamos uma produção diária maior de Bitcoin, elevando nosso total de Bitcoins para 7.528,3 BTC. Além disso, no final de dezembro, um dos principais acionistas decidiu aumentar seu investimento na Cango com um aporte de US$ 10,5 milhões, com previsão de conclusão em janeiro de 2026, demonstrando um grande voto de confiança em nosso plano estratégico. Esse aporte nos permitirá aumentar a eficiência da mineração de Bitcoin e acelerar o desenvolvimento paralelo de nossa plataforma de computação de energia e IA em 2026."

Sobre a Cango Inc.

A Cango Inc. (NYSE: CANG) é uma empresa de mineração de Bitcoin cuja meta é criar uma plataforma de infraestrutura global integrada, capaz de impulsionar a economia digital do futuro. As operações de mineração da empresa abrangem mais de 40 locais na América do Norte, Oriente Médio, América do Sul e África Oriental.

Desde o seu ingresso no setor de ativos digitais em novembro de 2024, a Cango ativou projetos-piloto tanto em soluções energéticas integradas quanto em computação distribuída com IA. Em paralelo, a Cango continua a operar um negócio online internacional de exportação de carros usados por meio do AutoCango.com.

Para obter mais informações, acesse: www.cangoonline.com.

Contato de Relações com Investidores

Juliet Ye, Diretora de Comunicação

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Christensen Advisory

Tel.: +852 2117 0861

E-mail: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

FONTE Cango Inc.