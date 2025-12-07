Cango Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin de noviembre de 2025
Noticias proporcionadas porCango Inc.
07 dic, 2025, 09:32 GMT
DALLAS, 7 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía") publicó hoy su actualización sobre las operaciones de producción y minería de Bitcoin para noviembre de 2025.
Actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin para noviembre de 2025
|
Métrica
|
Noviembre de 2025 [1]
|
Octubre de 2025 [1]
|
Número de Bitcoins producidos
|
546,7
|
602,6
|
Número promedio de Bitcoins producidos por día
|
18,22
|
19,44
|
Número total de Bitcoin en posesión [2]
|
6.959,3
|
6.412,6
|
Potencia de cálculo desplegada
|
50 EH/s
|
50 EH/s
|
Potencia de cálculo operativa promedio [3]
|
44,38 EH/s
|
46,09 EH/s
- No auditado, estimado.
- Para fin de mes.
- Promedio en el mes.
Nota: Cango conserva Bitcoin a largo plazo y actualmente no tiene intención de vender ninguna de sus tenencias de Bitcoin.
Paul Yu, director ejecutivo y director de Cango, comentó: "Noviembre marcó el hito de un año de nuestra transformación estratégica y fue un mes que demostró tanto nuestro progreso como nuestra visión. Desde que ampliamos nuestra potencia de cálculo desplegada de 32 EH/s a 50 EH/s a principios de este año, hemos optimizado de manera constante nuestras operaciones para lograr niveles de potencia de cálculo operativa promedio de alrededor del 90 % y cerramos el mes con 6.959,3 BTC en tenencias. También completamos nuestra transición a la Bolsa de Valores de Nueva York luego de finalizar nuestro programa de recibo de depósito estadounidense (ADR, por sus siglas en inglés), lo que permitió la propiedad directa de acciones y abrió un nuevo capítulo de visibilidad y alineación en el mercado estadounidense. Estos logros fortalecen nuestra base y hacen avanzar nuestra visión a largo plazo de evolucionar desde una minería líder de Bitcoin a una red informática de IA distribuida y mundial impulsada por energía ecológica".
Acerca de Cango Inc.
Cango Inc. (NYSE: CANG) se dedica principalmente al negocio de minería de Bitcoin y despliega sus operaciones de forma estratégica en América del Norte, Medio Oriente, América del Sur y África Oriental. La empresa ingresó al espacio de activos de criptomonedas en noviembre de 2024, impulsada por los avances en la tecnología blockchain, la creciente adopción de activos digitales y su compromiso de diversificar su cartera comercial. Al mismo tiempo, Cango continúa operando un negocio internacional de exportación de automóviles usados en línea a través de AutoCango.com , que facilita a los clientes de todo el mundo tener acceso a un inventario de vehículos de alta calidad de China. Para obtener más información, visite: www.cangoonline.com .
Contacto de Relaciones con Inversores
Juliet YE, jefa de Comunicaciones
Cango Inc.
Correo electrónico: [email protected]
Consultoría Christensen
Teléfono: +852 2117 0861
Correo electrónico: [email protected]
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg
FUENTE Cango Inc.
Compartir este artículo