Cango Inc. Umumkan Perkembangan Terbaru Seputar Produksi dan Penambangan Bitcoin pada Periode November 2025

DALLAS, 8 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" atau "Perusahaan") hari ini mengumumkan perkembangan terbaru seputar produksi dan penambangan Bitcoin pada periode November 2025.

Perkembangan Terbaru tentang Produksi dan Penambangan Bitcoin pada Periode November 2025

Metrik November 2025 [1] Oktober 2025 [1] Jumlah Bitcoin yang diproduksi 546,7 602,6 Jumlah Bitcoin yang diproduksi per hari 18,22 19,44 Jumlah kepemilikan Bitcoin [2] 6.959,3 6.412,6 Deployed hashrate 50 EH/s 50 EH/s Average operating hashrate [3] 44,38 EH/s 46,09 EH/s

Tidak diaduit, perkiraan. Hingga akhir bulan. Angka rata-rata selama satu bulan.

Catatan: Kepemilikan Bitcoin oleh Cango bersifat jangka panjang, dan Cango saat ini tidak ingin menjual Bitcoin tersebut.

Paul Yu, CEO & Director, Cango, berkata, "Pada November ini, transformasi strategis Cango telah berjalan selama satu tahun. Kami juga terus membuat perkembangan dan pencapaian. Sejak deployed hashrate meningkat dari 32 EH/s menjadi 50 EH/s pada awal tahun ini, kami terus mengoptimalkan kegiatan operasional guna mencapai average operating hashrate sekitar 90%, dan menutup bulan November dengan kepemilikan total 6.959,3 BTC. Kami juga menyelesaikan transisi menuju pencatatan saham di Bursa Efek New York setelah mengakhiri program ADR. Langkah ini mewujudkan kepemilikan saham secara langsung dan membuka babak baru dalam transparansi serta penyelarasan di pasar AS. Pencapaian tersebut memperkuat fondasi kami dan mendorong visi jangka panjang untuk berevolusi dari penambang Bitcoin terkemuka menjadi jaringan komputasi AI terdistribusi secara global yang didukung energi hijau."

Tentang Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) bergerak dalam bisnis penambangan Bitcoin dengan lokasi operasional di Amerika Utara, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika Timur. Cango merambah sektor aset kripto pada November 2024 didorong perkembangan teknologi blockchain, tingkat penggunaan aset digital yang semakin marak, serta komitmen diversifikasi portofolio bisnis. Secara paralel, Cango juga terus mengelola bisnis ekspor mobil bekas lewat platform daring di pasar internasional melalui AutoCango.com. Lewat platform ini, pelanggan global mudah mengakses stok mobil bekas bermutu tinggi di Tiongkok. Informasi selengkapnya: www.cangoonline.com.

