Cango Inc. divulga os resultados financeiros não auditados do quarto trimestre e do exercício completo de 2025

DALLAS, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG), uma mineradora de Bitcoin líder que utiliza suas operações globais para desenvolver uma plataforma integrada de energia e computação de IA, anunciou seus resultados financeiros não auditados do quarto trimestre e do exercício completo encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Destaques financeiros e operacionais

A receita total foi de US$ 688,1 milhões no exercício completo, incluindo US$ 179,5 milhões no quarto trimestre. A receita proveniente do negócio de mineração de Bitcoin foi de US$ 675,5 milhões no ano, incluindo US$ 172,4 milhões no quarto trimestre. O EBITDA ajustado do exercício foi de US$ 24,5 milhões, enquanto o quarto trimestre registrou um prejuízo de EBITDA ajustado de US$ 156,3 milhões.

Um total de 6.594,6 Bitcoins foi minerado ao longo do ano, com média de 18,07 Bitcoins por dia, dos quais 1.718,3 Bitcoins foram minerados no quarto trimestre (média de 18,68 Bitcoins por dia). O custo médio de mineração, excluindo a depreciação das máquinas, foi de US$ 79.707 por Bitcoin no ano e de US$ 84.552 no quarto trimestre. Os custos totais (all-in) foram de US$ 97.272 por Bitcoin no ano e de US$ 106.251 no quarto trimestre. Desde sua entrada no setor, a Companhia havia minerado 7.528,4 Bitcoins até dezembro de 2025.

A empresa concluiu a descontinuação de seu programa de ADR e realizou a transição para uma listagem direta na NYSE, com o objetivo de aumentar a transparência e alinhar-se ao seu foco estratégico, potencialmente ampliando sua base de investidores.

Paul Yu, CEO, afirmou: "2025 marcou nosso ano inaugural como mineradora de Bitcoin, definido por uma execução ágil. Iniciamos uma reestruturação abrangente de ativos e estabelecemos uma presença de mineração globalmente distribuída. Ao entrar em 2026, fortalecemos proativamente nosso balanço patrimonial e otimizamos nossa frota de mineração para aumentar a eficiência e a resiliência de custos. Paralelamente, estamos avançando em nossa transição para nos tornarmos um provedor de infraestrutura de IA. Por meio da EcoHash, estamos aproveitando nossa expertise em computação escalável e redes de energia para oferecer soluções de inferência em IA flexíveis e com boa relação custo-benefício. Com as primeiras adaptações de instalações em andamento e o produto pronto para implantação, estamos posicionados para executar com foco e disciplina estratégica nesta nova era."

Michael Zhang, CFO, declarou: "Em 2025, a Cango apresentou um crescimento significativo de receita proveniente de nossas operações de mineração de Bitcoin em escala. O prejuízo líquido das operações contínuas de US$ 452,8 milhões foi principalmente resultado de custos de transformação não recorrentes e ajustes de valor justo impulsionados pelo mercado. Nossa estratégia financeira concentrou-se no fortalecimento do balanço patrimonial para reduzir a alavancagem por meio de uma política ajustada de tesouraria em Bitcoin e da gestão de liquidez, ao mesmo tempo em que asseguramos novos aportes de capital próprio para proporcionar a flexibilidade necessária para navegar a volatilidade e investir em áreas de alto potencial, como infraestrutura de IA."

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FONTE Cango Inc.