Cango Inc. publica sus resultados financieros no auditados del cuarto trimestre y del año fiscal 2025

DALLAS, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), una empresa líder en minería de Bitcoin que aprovecha sus operaciones a nivel mundial para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación con IA, presentó sus resultados financieros no auditados correspondientes al cuarto trimestre y al año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Aspectos financieros y operativos destacados

Los ingresos totales ascendieron a 688,1 millones de dólares durante el año fiscal, incluidos 179,5 millones de dólares en el cuarto trimestre. Los ingresos del negocio de minería de Bitcoin ascendieron a 675,5 millones de dólares durante el año, incluidos 172,4 millones de dólares en el cuarto trimestre. El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) ajustado del año fue de 24,5 millones de dólares, mientras que el cuarto trimestre registró una pérdida de EBITDA ajustado de 156,3 millones de dólares.

Se minaron un total de 6.594,6 Bitcoin a lo largo del año, con un promedio de 18,07 Bitcoin al día, de los cuales 1.718,3 Bitcoin se minaron en el cuarto trimestre (con un promedio de 18,68 Bitcoin al día). El costo promedio de minería, sin incluir la depreciación de las máquinas, fue de 79.707 dólares por Bitcoin durante el año y de 84.552 dólares en el cuarto trimestre. Los costos totales fueron de 97.272 dólares por Bitcoin durante el año y de 106.251 dólares en el cuarto trimestre. Desde su entrada en el sector, la empresa había minado 7.528,4 Bitcoins a diciembre de 2025.

La empresa completó la terminación de su programa ADR y pasó a cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el fin de optimizar la transparencia y alinearse con su enfoque estratégico, lo que podría ampliar su base de inversores.

Paul Yu, director ejecutivo, afirmó: "El año 2025 marcó nuestro primer año como mineros de Bitcoin, caracterizado por una rápida ejecución. Iniciamos una reestructuración integral de activos y establecimos una presencia minera distribuida a nivel mundial. Al iniciar el 2026, reforzamos de forma proactiva nuestro balance y optimizamos nuestra flota minera para mejorar la eficiencia y la resiliencia frente a los costos. Al mismo tiempo, avanzamos en nuestra reorientación para convertirnos en un proveedor de infraestructura de IA. Mediante EcoHash, aprovechamos nuestra experiencia en redes informáticas y energéticas escalables para ofrecer soluciones de inferencia de IA flexibles y rentables. Con las primeras reformas de las instalaciones ya en marcha y el producto listo para su implementación, estamos en condiciones de actuar con determinación y disciplina estratégica en esta nueva era".

Michael Zhang, director financiero, declaró: "En 2025, Cango registró un notable crecimiento de los ingresos gracias a la ampliación de nuestras operaciones de minería de Bitcoin. La pérdida neta de las operaciones continuadas, de 452,8 millones de dólares, se debió principalmente a costos de transformación no recurrentes y a ajustes de valor razonable motivados por el mercado. Nuestra estrategia financiera se centró en reforzar el balance para reducir el apalancamiento mediante una política ajustada de gestión de reservas de Bitcoin y una gestión de la liquidez, a la vez que se aseguraba una nueva inyección de capital para proporcionar la flexibilidad necesaria para hacer frente a la volatilidad e invertir en áreas de alto potencial como la infraestructura de IA".

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FUENTE Cango Inc.